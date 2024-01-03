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Eskişehir Belediye Başkanları, Yerel Yönetimler Çalıştayı'na Katılmayacak - Son Dakika
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Eskişehir Belediye Başkanları, Yerel Yönetimler Çalıştayı'na Katılmayacak

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yapılan ortak açıklamada, kendilerinin konuşmacı olarak programda yer aldığı Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katılmayacaklarını duyurdu. Açıklamada, etkinliğin zamanlamasının manidar olduğu ve siyasi hesaplarla gerçekleştirilecek bir etkinlik olduğu vurgulandı. Ayrıca, Eskişehir'in yerel yönetim alanında ulusal ve uluslararası üne sahip olduğu belirtilerek, emrivaki ile düzenlenen organizasyonların kent geleneğine yakışmadığı ifade edildi.

Eskişehir Belediye Başkanları, Yerel Yönetimler Çalıştayı\'na Katılmayacak
03.01.2024 - 15:45,
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yaptıkları ortak yazılı açıklama ile programında konuşmacı olarak göründükleri ancak organizasyonu ile ilgili bilgilendirilmedikleri "Yerel Yönetimler Çalıştayı"na katılmayacaklarını duyurdu. 'Emrivaki ile düzenlenen organizasyonların kent geleneğine yakışmadığının' vurgulandığı açıklamada etkinliğin zamanlamasına da dikkat çekilerek, "Yerel seçimlere bu kadar kısa bir süre kala planlanması oldukça manidar ve siyasi hesaplar ile gerçekleştirilecek bir etkinlik olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yaptıkları ortak yazılı açıklama ile kentte Pazar günü düzenlenecek Yerel Yönetimler Çalıştayı"na katılmayacaklarını duyurdu. Altında iki belediye başkanının imzalarının yer aldığı açıklama şöyle:

"Sosyal Demokrasi Derneği tarafından 'Yerel Yönetimler Çalıştayı' adlı etkinlik 7 Ocak 2024 tarihinde şehrimizde düzenlemektedir. Söz konusu etkinliğin programını incelediğimizde bizlerin de konuşmacı olarak programda yer aldığımızı, yerel yönetimler konusunu ele alan bu çalıştay planlanırken ise bu şehrin 20 yılı aşkın süredir yerel yöneticileri olarak bizlere danışma ya da bilgi verme lütfunda bile bulunulmadığını belirtmek isteriz. Öte yandan bu çalıştayın zamanlaması ve yerel seçimlere bu kadar kısa bir süre kala planlanması oldukça manidar ve siyasi hesaplar ile gerçekleştirilecek bir etkinlik olduğunu göstermektedir.

Belirtmek isteriz ki yerel yönetimler gibi köklü, derin bir konuda düzenlenecek bir çalıştay, gerçekleşmeden sadece 4 gün önce duyurulması da doğru değildir. Emrivaki yapılarak, 'ben yaptım, oldu' anlayışı ile düzenlenecek bir etkinlik, verimli olmayacağı gibi rakip siyasi partilerin gereksiz spekülasyonlarını da beraberinde getirecektir. Eskişehir kentleşme anlamında ülkemizin örnek bir şehridir ve yerel yönetim alanında ulusal ve uluslararası üne sahiptir. Nitekim Avrupa Komisyonunun 'Başarılı Yönetim İçin Uzmanlık Merkezi'nin tespit ettiği 'En İyi Demokratik Yönetişim Kristal Ödülü' geçen hafta İstanbul'da yapılan törenle Türkiye için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyelerine verildi. Ödül gerekçesi İyi Demokratik Yönetişimin 12 ilkesine uygunluk olarak belirtilerek, her iki belediyenin bu markayı kullanabilecekleri açıklandı.

Öte yandan, Tepebaşı İlçe Belediyesi de dünyada Çevre Oscar'ı olarak bilinen 'Ulusal Enerji Küresi Ödülü'nü 2 bin 500 proje içinden kazanmıştır. Bunun yanı sıra '14'ncü Sürdürülebilir Şehirler ve İnsan Yerleşimleri Forumu Akıllı Kent Uygulamaları' alanında 'Küresel Model' ödülünü de ilçe belediyesi olarak Tepebaşı'na verilmiştir.

Her iki belediye de Eskişehirlileri başarıları ile defalarca kez gururlandırmış, sadece kentimizde değil uluslararasında ve tüm ülkemizce takdir edilen belediyeler olmuşlardır.

Dayanışma ve birliktelik ruhu ile hareket ettiğimiz Eskişehir'de, emrivaki ile düzenlenen organizasyonlar kent geleneğimize yakışmadığı gibi yerel yönetim ilkelerimiz ile de uyuşmamaktadır. Bu duygu ve düşünceler ile 'Yerel Yönetimler Çalıştayı' adlı etkinliğe katılmayacağımızı kent halkının bilgisine sunuyor, takdiri Eskişehir halkına bırakıyoruz."

Kaynak: ANKA
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