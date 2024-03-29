Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye personeli ile iftar davetinde buluştu - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye personeli ile iftar davetinde buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye personeli ile iftar davetinde buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye personeli ile iftar davetinde bir araya geldi. Büyükerşen, '25 yılda birlikte imza attığımız örnek çalışmalardan dolayı hepinize minnettarım. Alınlarınızdan öpüyorum, hoşça kalın' dedi.

29.03.2024 16:03  Güncelleme: 16:07
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye personeli ile iftar davetinde bir araya geldi. Büyükerşen, "25 yılda birlikte imza attığımız örnek çalışmalardan dolayı hepinize minnettarım. Alınlarınızdan öpüyorum, hoşça kalın" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftar davetleri personel buluşması ile devam etti. Düzenlenen iftar davetine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, bürokratlar ve belediye personeli katıldı.

Salona alkışlar eşliğinde gelen Büyükerşen, "Şehrimizin güzelliğine güzellik katan, birlikte yol yürüdüğüm çalışma arkadaşlarım ile bu güzel iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. 25 yıldır yarattığımız bu güzel kenti koruyacağınızı, üzerine koyarak devam edeceğinizi biliyor ve tüm yol arkadaşlarıma güveniyorum. Hepinize minnettarım. Kalbimin en derinlerinden şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonrası için ise bayrağı devralacak Ayşe Ünlüce benden sonra da kendi şehriyle gurur duyan çocuklar yetişmesini sağlayacak, Türkiye'ye örnek olacaktır. Sözlerimin sonunda hepinizin alınlarından öpüyorum. Ailelerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ömürler diliyorum. Hoşça kalın" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de Eskişehir için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirterek, başta Başkan Büyükerşen olmak üzere Eskişehir'in güzelleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. Ünlüce, "Hocamız 25 yılda muhteşem bir eser ortaya çıkardı. Her zaman gurur duyduğumuz, ne mutlu Eskişehirliyim dediğimiz şehrimizi bana emanet etmek istemesi, benim için büyük onur ve gururdur. Emekçiler olarak 540 mahallemize, ilçelerimize durmadan hizmet götürdünüz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 5 yılda da sizlerle birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız" diye konuştu.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer de Büyükerşen ve ekibinin Eskişehir'de çok büyük bir başarıya imza attığını belirterek, bu başarının Ayşe Ünlüce ile devam edeceğini ifade etti.

İftar daveti, personelin Büyükerşen ile çektirdikleri anı fotoğrafları ile tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye personeli ile iftar davetinde buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye personeli ile iftar davetinde buluştu - Son Dakika
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