Eskişehir Büyükşehir'den Sürücülere Önemli Uyarı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe ve araç parkına kapalı olacak cadde, sokak ve otoparklar konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca 27 Ağustos'ta bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek ve yine binlerce sporcunun yarışacağı Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu nedeniyle bazı cadde, sokak ve otoparklar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. 21K ve 10K yarışlarının yapılacağı cadde ve sokaklar, 27 Ağustos Cumartesi günü 08.00-11.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"27 Ağustos Cumartesi günü yapılacak 3.Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu nedeniyle 07.30 – 11.30 saatleri arasında Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı içerisinde ve çevresinde bulunan otoparklar kapalı olacaktır. Aynı gün saat 08.00–11.30 saatleri arasında Ulusal Egemenlik Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi araç trafiğine ve park yapılmasına kapalı olacaktır. 3.Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu Parkurunda 08.00-11.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı (Dede Korkut Park Kavşağı) Kar sokak ve Çamlık Sokak Kesişimi, Gülasya Sokak, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı Kanal Sokak, Atatürk Bulvarı ve Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı Kesişimi Tolga Sokak, Baycaner Sokak, Işık Sokak, Kayhan Sokak, Atatürk Bulvarı Migros Kavşağı Şehit Güngören Bostan Sokak ile Emeksiz Sokak kesişimi, Emeksiz Sokak, Onurel Sokak, Gülveren Sokak, Göknar Sokak, Reşat Çakır Sokak, Olgunlar Sokak, Kaygısızlar Sokak, Yalçın Sokak, Hacıhafız Sokak, Ş. Yzb. T. Güngör Caddesi Depboy Sokak Bağlantısı Kavşak, Beki Sokak, Yağcılar Sokak, Depboy Sokak, Sevgili Sokak, Çürükoğlu Sokak, Arpacılar Türmen Sokak, Müftüler Sokak, Işıklar Sokak, Koca Müftü Sokak, Arif Bey Sokak, Ortaç Sokak, Atatürk Bulvarı Adliyeye Bağlayan Kavşak, Aladdin Caddesi, Atatürk Bulvarı Akarbaşı Kavşağı, Harmanyolu Sokak, Müze Sokak, Remzi Korkut Sokak, Sarmaşık Sokak, Seda Sokak, Ünal Sokak, Çağdaş Sokak, Çuhaçiçeği Sokak, Ali Fuat Güven Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı Kesişimi, Çiftçi Sokak, Demir Sokak, Yörükoğlu Sokak, Adasu Sokak, Karadağ Sokak, Berkay Sokak, Karanfil Sokak, Yeniçizgi Sokak, Begümcan Sokak, Begonya Sokak, Baylan Sokak, Riverside Konakları Girişi, Kanlıkavak Akşahin Sokak, Çamlıyayla Sokak, Açangül Sokak, Yenidoğan Sokak, Aydilek Sokak, Maral Sokak, Yalınay Sokak, Burcugül Sokak bütün sokak bağlantısı, Burcugül Sokak Ünsoy Sokak bağlantısı, Bütün Sokak- Köklü Sokak bağlantısı, Dumlular Sokak, Canser Sokak, Porsuk Bulvarı Yalınay Sokak, Porsuk Bulvarı Eğri Sokak, Anatürk Sokak, Bosnalı Sokak, Sinanoba Sokak, Hacıömer Sokak, Yeşilyalı Sokak, Yiğitlik Sokak, Demiryolcu Sokak, Coşar Sokak, Eğri Sokak Darcan Sokak dönüşü, Darcan Sokak Tezcan Sokak dönüşü, Samimiyet Sokak, Tezcan Sokak, Gürtekin Sokak, Muhsin Ertuğrul Sokak, Okulyolu Sokak, Filiz Sokak, Sinanlı Sokak, Filiz Sokak, Aytunç Sokak, Çimenova Sokak, Beldeler Sokak, Kütahya Yolu Sazova Park'ı Giriş (Sarar kapısı). Sazova Parkı 112 (Çiftlik Yolu) Nizamiye Kapısı, Ulusal Egemenlik Bulvarı Emine Cahide Karaali İ.O.O (Otopark Çıkışı), Özülkü Sokak, Yararlı Sokak, Candaş Sokak, Aydost Sokak, Evciler Sokak, Bahçelievler Sokak, Doğanyurt Sokak, Sekan Sokak, Cafer Sokak, Yarar Sokak, Serinyol Sokak, Aydınyol Sokak, Ulubatlı Caddesi Fuar Sokak (Stadyum İlk Ara) Ziraat Caddesi Karabayır Kavşağı 214. Sokak, Enginay Sokak, Küme Sokak Gaga tali tolu, Adasu Sokak, Özleyiş Sokak Osmangazi Üniversitesi Girişi Çayırlı Sokak (Regülatör–Ulusal Egemenlik Bulvar Bağlantısı), Baylan Sokak, Sarımeşe Sokak, Özgürler Sokak, Beyazada Sokak, Akçakavak Sokak, Arısoylar Sokak, Yörüksoy Sokak, Şehit Yusuf Turgut Sokak."

Yetkililer, belirtilen saatlerde sürücülere alternatif güzergahları tercih etmeleri ve dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.