Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Geleneksel İftar Buluşmaları Başladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftar buluşmaları, kent merkezinde ve kırsal ilçelerde başladı. Başkan Yılmaz Büyükerşen, engelli bireyler ve ailelerini ağırlarken; Mahmudiye'de de ilçe sakinleri aynı sofrada bir araya geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar davetleri, bu yıl da büyük bir katılımla başladı. Buluşmalar kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, engelli dernekleri üyelerini ve ailelerini iftar yemeğinde ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde gerçekleşen davete, Büyükerşen'in yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP 27. dönem Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve 27. dönem Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, belediye bürokratları, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Engelli bireylere ve ailelerine davete katıldıkları için teşekkür eden Büyükerşen, "Engelli dostu, engelleri aşan bir şehir için hep birlikte mücadele ettik. Sizlere, fedakar ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Nice Ramazanlara, nice bayramlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle diyor; şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Engelli bireyler ve aileleri, Büyükerşen'in her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek, kendilerine verdiği destekler için teşekkür ettiler. İftar yemeği sonrası Başkan Büyükerşen, engelli bireylerle ve aileleriyle tek tek sohbet etti.

İlk iftarın bir diğer buluşma noktası ise Mahmudiye ilçesi oldu. Büyükşehir Belediyesince Mahmudiye Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programına, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ile ilçe sakinleri katıldı. Gündoğan ve Erdir, vatandaşların Ramazanını tebrik ederek, birlikte iftar yaptılar.

Kent merkezinde ve ilçelerde düzenlenen iftar programları, Ramazan ayı boyunca devam edecek.