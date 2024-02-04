Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin Halk Ekmek Unlu Mamuller Fabrikası Hizmete Açıldı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) sosyal belediyecilik yatırımlarından olan yeni Halk Ekmek Unlu Mamuller Fabrikası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Eskişehirlilerin ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Bu fabrikanın bacası tüttükçe ben kafamı yastığa rahatça koyacağım" dedi.

2000 yılında Başkan Büyükerşen'in sosyal hizmet projelerinden biri olarak faaliyetlerine başlayan Halk Ekmek'in son teknoloji ile yaşama geçirilen yeni fabrikası Eskişehirlilerin hizmetine sunuldu. 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda (Yaş Sebze ve Meyve Hal Binası Arkası) bulunan Halk Ekmek Unlu Mamuller Fabrikası'nın açılış törenine Eskişehirliler de yoğun ilgi gösterdi. Yeni fabrikanın açılışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve olası afetler durumunda her koşulda çalışabilecek olan "Mobil Mutfak" (Aşevi) ve "Mobil Fırın"ın halka tanıtımı da Büyükerşen tarafından yapıldı.

6 bin metrekare kapalı, toplam 25 bin metrekare alana sahip, günde yaklaşık 300 bin ekmek üretecek olan yeni fabrikanın açılış törenine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP PM üyeleri, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan ile CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, mahalle muhtarları ve Eskişehirliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Büyükerşen, 1999 yılında göreve gelir gelmez başlattıkları Halk Ekmek fabrikası projesinin ilk kuruluşu sürecini aktardı. Yeni fabrika hakkında bilgi de veren Büyükerşen, şunları kaydetti:

"Ekmek fiyatlarının artışına bağlı olarak, her geçen gün, talebin daha da arttığı Halk Ekmek, günde 80 bin adet ekmek üretim kapasiteli eski fırınından, bugün 3 ayrı hatta sahip olan ve günlük yaklaşık 300 bin ekmek üretebilen 6 bin metrekarelik kapalı alana sahip,bu modern tesisine taşınıyor. Tesisimiz açık alanlarıyla birlikte 25 bin metre karelik alana yayılıyor. Yaklaşık 20 ay önce 70 milyon liralık bir yatırım ile inşaat çalışmalarına başladığımız fabrikamızın yapımını, bugün başlatıyor olsak 200 milyon liralık bir bütçe ayırmamız gerekecekti. Ülkemiz ne yazık ki ağır bir ekonomik krizin içinde her geçen gün daha da zor günlere sürükleniyor. Ülkeyi yönetenlerin ekonomi politikalarındaki yanlışlarının acı faturasını hep birlikte ödemek zorunda kalıyoruz. Ekmeği birkaç lira da olsa ucuza alabilmek için Halk Ekmek büfelerimizin önünde uzayıp giden kuyrukları gördükçe üzüntüm daha da artıyor. İşte bu fabrika o uzayıp giden kuyrukları oluşturan, benim aziz hemşehrilerimin mutfaklarındaki yangını söndürmeye elbette tek çare olamaz, ancak geçim sıkıntısı çekenlerin bütçelerinde ufak da olsa bir tasarruf sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Yeni yerimize taşınırken, sizlerin beğenisine yeni ürünler de sunuyoruz. Bir ekmek fabrikasının çok daha ötesinde olan bu tesise, Unlu Mamuller Fabrikası dedik. Zira burada simit, kandil simidi, tost ekmeği gibi yeni ürünleri de üretmeye ve piyasa fiyatlarından daha ucuza sizlere ulaştırmaya başladık. Ayrıca halk kurabiye markasıyla birçok kurabiye çeşidini de, piyasa fiyatlarının çok altında rakamlarla, beğeninize sunduk. Tıpkı Türkiye'de ilk olan ve daha sonra başka şehirlerdeki belediyelere de örnek olan Halk Sütümüz, Halk Yumurtamız gibi bu yeni ürünlerimizi de çok beğeneceğinizi ümit ediyorum."

Törende Mobil Aşevi ile Mobil Halk Ekmek Fırını'nı da tanıtan Büyükerşen, şunları dile getirdi:

"Mobil Ekmek Fırınımız, başta depremler olmak üzere, her türlü afette vatandaşlarımızın ekmek ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır. İçindeki hamur hazırlama alanları günlük 30 bin adet ekmek üretim kapasitesine sahiptir. Mobil fırınımız içinde mikser, hamur yuvarlama ve el değmeden şekil verme, fermantasyon odası ve döner fırın bulunmaktadır. Mobil fırınımızın içinde ayrıca bir de yemek pişirme ve servisi için mutfak alanı da bulunmaktadır. Mobil Fırınımız, elektrik olmayan yerlerde, içinde yerleşik olan jeneratör ile 24 saat kesintisiz ekmek üretebilmektedir. Örnek sosyal belediyecilik hizmetlerimizden olan Mobil Fırın projesinin üretim ekipmanları Özköseoğlu firması, dorsesi ise Sarılar İnşaat tarafından Büyükşehir Belediyemize bağışlanmıştır. Mobil Aşevimiz ise, tek seferde, yaklaşık bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek, beraberinde, bin kişilik de tepsi yemeği çıkarılabilmektedir. Mobil Aşevimiz aynı anda 2000 kişinin yemek ihtiyacına tek seferde cevap verebilmekte ve başta afetler olmak üzere her türlü ihtiyaç halinde 24 saat süresince kesintisiz üretim yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Soğuk hava deposu, 500 litrelik temiz su tankı, 1 adet büyük boy derin dondurucu, 1 adet buzdolabı, büyük boy fırın, 5 tane ocak, hamur makinesi, kıyma makinesi, sebze doğrama makinesi, servis ve hazırlık alanları ile arıtma sistemi entegre edilmiş, sebil su hattı bulunan Mobil Aşevimizde ayrıca jeneratör de bulunmaktadır. Mobil Aşevimizin dorsesi Nata Holding, ekipmanlarının bir bölümü ise Öztiryakiler firması tarafından bağışlanmıştır. Bu iki mobil hizmet araçlarının belediyemize kazandırılmasında emeği olanlara, bizlere karşılıksız destek verenlere yürekten teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Genel Sekreter Yardımcımız Deniz Kaplan ve ekibine teşekkür ediyorum.

Son döneminde Yılmaz Büyükerşen ne yaptı?' diyenlere anlatacak birçok hizmetimiz var ama benim için en değerli olanlarından birisi işte bu yanımda görmüş olduğunuz devasa unlu gıdalar fabrikasıdır. Bu fabrikanın bacası tüttükçe ben kafamı yastığa rahatça koyacağım. Çünkü biliyorum ki ekonomik anlamda zorlanan hemşehrim Halk Ekmek'i tercih ederek, bir aile bütçesine sağladığı destekle o ayki elektrik faturasını ödüyor, çocuğunun bir ihtiyacını karşılamaya çalışıyor olacak. Çünkü biliyorum ki, yalnızca ekmek değil tüm ürünlerimizi çocuklarına güvenle yedirebiliyor. Gönül ister ki ülkemizin refah düzeyi çok yüksek olsun, biz de bu yatırımlarımızı başka alanlara yönlendirelim ama maalesef bu fabrikayı açmak zorundayız, maalesef çiftçimizi desteklemek de biz büyükşehir belediyelerine kaldı. Maalesef her türlü şiddete maruz bırakılan kadınlarımıza haklarını öğretmek için merkezler açmak zorundayız. Çünkü, ne yazık ki bunları yapması gerekenler, ülkenin sorunlarından bihaber şekilde bambaşka konularla sizleri meşgul ediyorlar. Üzülüyoruz, ama sadece üzülüp kenara çekilmiyoruz, bu bizi yılgınlığa değil daha fazla çalışmaya yöneltiyor. 25 yıllık görev sürem boyunca kendimi Aziz Atatürk'e, silah arkadaşlarına, aziz vatanımız için şehit olan kahramanlarımıza kendimi hep borçlu hissettim. Bu borcu ödemek için de var gücümle çalıştım. Görüyorum ki sizlerin de destekleri ile bu şehirde bir şeyleri başardık. Yeter mi? Elbette yetmez. 31 Mart'tan sonra sevgili yol arkadaşım Ayşe Ünlüce'nin öncülüğünde bu şehirde bambaşka yatırımlar, hikayeler yaratılacak, örnek hizmetler üretilecek ve Eskişehir'in bugünkü ünü artacak. Sayın Ayşe Ünlüce ile daha da ünü yükselen bir şehir olacak. Kendisine ve bu güzel ekibe yürekten inanıyorum. Siz de inanın, siz de güvenin."

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de Halk Ekmek'in yeni fabrikasının sosyal belediyecilik anlayışının en önemli yapılarından olduğuna işaret ederek, "Muhteşem bir tesis. Yeni ürün çeşitleriyle halkımıza hizmet verecek olan fabrikamızın oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Son 25 yılda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi büyük dönüşümlere imza atmadı, büyük yatırımlarla kent belleğine, kent kültürüne de büyük katkılar sundu. Bu sebeple geçmişte yaptıklarımıza güveniyor, yarınlara inanıyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Başkan Büyükerşen günün anısına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'e plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından alkışlar eşliğinde kesilen kurdele ile fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Büyükerşen, protokol üyeleri, gazeteciler ve tören katılımcıları fabrikayı gezerek üretim aşamalarını yerinde gördü. Fabrikanın el değmeden ürettiği ürünlerin her aşamasını ve yeni tesisi heyete Halk Ekmek San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kaplan tanıttı.