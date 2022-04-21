Eskişehir Büyükşehir'den 23 Nisan'da Çocuklara Özel Şenlik ve Etkinlikler - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir'den 23 Nisan'da Çocuklara Özel Şenlik ve Etkinlikler

21.04.2022 15:10
Eskişehir Büyükşehir'den 23 Nisan'da Çocuklara Özel Şenlik ve Etkinlikler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenleyeceği şenlik ve etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenleyeceği şenlik ve etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Cumartesi günü ilk etkinliğini, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) düzenleyecek. Şehir Tiyatroları'nın sahneleyeceği "Geçmem Gerek" adlı çocuk oyunu, minik izleyicilerle buluşacak.

İkinci etkinlikte, yine operadaki aynı sahnede bu defa Senfoni Orkestrası, çocuklar için sahne alacak. Saat 14.00'te orkestra şefi Musa Göçmen ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel, "Çocuklar ve aileleri için çok sesli gösteri" sahnelenecek.

14.00'te Kentpark At Bakım Binicilik Tesisleri'nde at biniş gösterisi, Sazova Masal Şatosu'nda da "Rapunzel-Hak ve Değerler Atölyesi" yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

24 Nisan Pazar günü ise Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda 7. Çocuk Şenliği düzenlenecek.

10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak şenlikte müzik ve sahne şovları, spor gösterileri, oyunlar ve yarışmaların yanı sıra atölye çalışmaları ve özel bayram etkinlikleri yapılacak.

Şenliğe katılacak çocuklar, 7 saat boyunca çok sayıda oyun ve atölye çalışmalarıyla gönüllerince eğlenecek.

Ücretsiz olan 7. Çocuk Şenliği'nde dans, cimnastik, çocuk tiyatrosu, zumba, bilim gösterisi, çocuk şarkıları konseri gibi birbirinden renkli etkinlikler yer alacak.

Ayrıca şenlikte ayak tenisi, beceri parkuru, mendil kapmaca, yakan top, ebeveyn ve çocuk yarışları, tekerlek, halat çekme, çuval yarışı, sumo gibi yarışlarla çocuklar ve aileler büyük heyecan yaşayacak.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir'den 23 Nisan'da Çocuklara Özel Şenlik ve Etkinlikler - Son Dakika


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