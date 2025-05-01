Eskişehir'de 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yağmura rağmen binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Farklı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen kalabalık, demokratik hak ve özgürlükler için yürüyüş düzenledi.

01.05.2025 16:41  Güncelleme: 17:41
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Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Eskişehir'de yağmura rağmen coşkuyla kutlandı. TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TMMOB ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası'nın çağrısıyla Atatürk Bulvarı'nda toplanan binlerce kişi, sloganlar ve pankartlarla Odunpazarı Meydanı'na yürüdü.

Odunpazarı Meydanı'ndaki kutlamalarda CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP milletvekilleri de yer aldı.

Kalabalığı selamlayan Ayşe Ünlüce, "Bugün sadece 1 Mayıs için değil, hak, hukuk, adalet ve demokrasi için yürüyoruz. Bu mücadele halkın mücadelesidir ve biz kazanacağız" dedi.

DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya ise konuşmasında, şunları söyledi:

"Bu ülkenin değerlerini üretenler olarak alanlardayız. Demokratik haklarımızı kullandığımız, özgürce yaşadığımız, eşit yurttaşlar olduğumuz bir Türkiye mümkün.  Kendini bu ülkenin sahibi sananlara, halktan büyük bir güç olmadığını bir kez daha gösterdik. Biz tüm renklerimiz ve farklılıklarımızla Türkiye'yiz. ve bugün 1 Mayıs meydanlarında başka bir yaşamın, başka bir Türkiye'nin müjdesini vermek için bir aradayız. Bugün 1 Mayıs alanlarında bir kez daha tanık oluyoruz ki ülkemizde yepyeni bir güneş doğuyor, mutlu bir hayat filizleniyor. Demokratik haklarımızı kullanabildiğimiz; sendikalı olabildiğimiz, grevlerin yasaklanmadığı; itiraz edenin, hakkını savunanın kapısına gece yarısı kimsenin dayanmadığı bir ülke mümkün! Çalışırken ölmediğimiz, sağlığımızı kaybetmediğimiz, tükenmediğimiz, tacize şiddete-ayrımcılığa uğramadığımız, 8 saat insanca çalışıp, 8 saat insanca dinlenip, 8 saat insanca yaşadığımız bir hayat mümkün."

Kaya, çalışma koşullarından kadın haklarına, gençlerin geleceğinden ifade özgürlüğüne kadar birçok başlıkta daha adil ve özgür bir ülke talep ettiklerini dile getirdi.

"Ucuz işgücü olmak, iş kazalarında can vermek istemiyoruz"

TÜRK-İŞ Eskişehir Temsilcisi Orhan Demir de şunları kaydetti:

"1 Mayıs, işçi sınıfının dayanışmasının ve hak arayışının sembolüdür. Bizler adaletsizliğe, güvencesizliğe, yoksulluğa karşı bir aradayız. 1 Mayıs, biz emekçilerin birleşerek sömürüye, adaletsizliğe, güvencesizliğe ve yoksulluğa karşı sesini yükselttiği gündür. 1 Mayıs, işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımlarıyla, kararlılığıyla, dayanışmasıyla anlamlı kıldığı bir gündür. Biz işçiler, emekçiler dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın, emek gücüyle yaşam mücadelesi verenler olarak, ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir kez daha bir araya geldik. Biz, insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. Taşeronda, güvencesiz, kuralsız çalışmak, ucuz işgücü olmak, iş kazalarında can vermek istemiyoruz."

Orhan Demir, ekmeğin hakça bölüşümü, güvenceli iş ve insanca yaşam taleplerini yineledi.

Kutlamalar, sanatçı Mazlum Çimen'in verdiği konserle son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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