Eskişehir’de 15 Temmuz coşkusu: Binlerce bayrak bir yürek

Eskişehir Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programına yoğun katılım gösteren vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı hıncahınç doldurdu.

Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, kent halkının yoğun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Mehter takımının marşlarıyla başlayan, ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden anlamlı gecede binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

?Marşlar hep bir ağızdan söylendi, dualar edildi

Programın başlangıcında sahne alan mehter takımı; 'Genç Osman', 'Bayrak Marşı' ve 'Ölürüm Türkiyem' gibi hafızalara kazınan pek çok kahramanlık marşını seslendirdi. Meydandaki coşkulu kalabalık, mehter takımının marşlarına Türk bayraklarını dalgalandırarak hep bir ağızdan eşlik etti. Mehteran gösterisinin ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, aziz şehitlerimiz için dualar edildi ve günün anlam ve önemine binaen kahramanlık şiirleri seslendirildi.

"Eskişehir vatan aşkının sembolü, kuruluş ve kurtuluş yurdudur"

Meydanda kalabalığa hitap eden Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz'un milli iradenin ve demokrasinin büyük bir zaferi olduğunu belirtti. Eskişehir'in tarihi rolüne ve vatanseverliğine dikkat çeken Vali Yılmaz, "Eskişehir; Beş Meydan Muharebesi'nden üçünün gerçekleştiği, toprağı şehit kanıyla yoğrulmuş, cesaretin, vatan aşkının ve milli duruşun sembolü olmuş kuruluş ve kurtuluş yurdudur. Sizlerin damarlarındaki asil kan, 15 Temmuz gecesi bir kez daha şaha kalkmış, hainlere geçit vermemiştir. Hain FETÖ terör örgütü devletimizi ele geçirme planları yaparken bir tek şeyi hesaba katamadı; o da ölüme gülerek giden büyük Türk milletini hiç tanımıyor olmalarıydı. O gece vatan evlatları 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' diyerek meydanlara çıktı. Tıpkı Çanakkale'de, Sakarya'da, Kut'ül Amare'de olduğu gibi geri dönmeyi asla düşünmedik. Bugün attığımız adımlar, Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımlarıdır. Bize düşen görev, birbirimize daha çok kenetlenerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır" dedi.

Vali Yılmaz konuşmasını, Eskişehirli şehit Fatih Dalgıç ve tüm şehitleri rahmetle anarak tamamladı.

?"15 Temmuz sıradan bir tarih değil, bir hafıza vesikasıdır"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 15 Temmuz'un üzerinden geçen 10 yıla rağmen o gece yükselen selaların ve şehitlerin aziz hatırasının ilk günkü gibi taze olduğunu vurguladı. Albayrak, "15 Temmuz, geçmişte kalmış sıradan bir tarih değildir; bu milletin kim olduğunu tüm dünyaya haykırdığı bir hafıza vesikasıdır. Eskişehir'imiz de bu mücadelenin tam merkezindedir. İnönü'de gazi meclisin meşruiyeti savunulmuş, yıllar sonra ise Eskişehir'in evladı Hasan Polatkan milli irade uğruna darağacına gönderilmiştir. Bu aziz millet, iradesine vurulmak istenen her prangayı sonunda parçalamıştır" şeklinde konuştu.

?"Milletimizin elinde bayrağı, imanı ve cesareti vardı"

FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği direnişi anlatan Albayrak, "O gece darbecilerin elinde uçaklar, tanklar ve silahlar vardı; milletimizin elinde ise bayrağı, imanı, cesareti ve seçtiği liderine duyduğu güven vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar sokaklara aktı. O gece üç büyük irade birleşmişti: Milleti ayağa kaldıran liderlik iradesi, meydanlara koşan aziz milletimizin iradesi ve anayasal düzeni koruyan devlet iradesi. Zafer, bu üç iradenin tek yürek olmasıyla kazanılmıştır. Kim Türkiye'yi dize çöktürmek hesabı yaparsa karşısında yine bu aziz milleti bulacaktır" ifadelerini kullandı.

?Vali Yılmaz ve kent protokolü stantları gezdi

Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Hava Maarif ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Rafet Dalkıran, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığındaki AK Parti teşkilatı, MHP İl Başkanı Ayhan Sezer ve BBP İl Başkanı Taha Baksan da programda vatandaşları yalnız bırakmadı. Protokol üyeleri, meydanda kurulan stantları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla yakından ilgilendi. Vali Yılmaz ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz'un anlam ve önemini yansıtmak amacıyla çizilen resimlerin yer aldığı sergiyi de inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

?Vatandaşlara ikramlarda bulunuldu

Anma programı kapsamında meydanda kurulan stantlarda vatandaşlara yönelik çeşitli ikramlar da unutulmadı. Etkinliğe katılan Eskişehirlilere kavurmalı pilav, çiğ köfte ve ayran gibi pek çok ikramda bulunuldu. Yoğun katılımın gerçekleştiği program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar birlik ve beraberlik atmosferi içinde devam etti. - ESKİŞEHİR