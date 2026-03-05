Eskişehir'de ABD ve İsrail'e Protesto

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Platform üyesi Bengi Yıldırım, "İsrail'in güvenliğini sağlayan ABD ve NATO üslerini kapatmayan, petrol sevkiyatına devam ederek İsrail'in can damarı olan, çeşitli yollarla ticaretine devam eden AKP iktidarına sesleniyoruz; hiç vakit kaybetmeden İncirlik Üssü'nü ve Kürecik Radarı'nı kapatın. Bu coğrafyaya kan, gözyaşı, sömürü ve katliamlardan başka bir şey vadetmeyen Amerika'ya ve bölgeyi kan gölüne çevirmeyi kendisine görev bilmiş, emperyalizmin Orta Doğu'daki karakolu İsrail'e desteği kesin" dedi.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş düzenledi. Köprübaşı'nda bir araya gelen platform üyeleri, "Katil ABD, Orta Doğu'dan defol", "Yaşasın halkların kardeşliği", "Emperyalistler, iş birlikçiler 6. Filo'yu unutmayın" sloganlarıyla yürüdü.

Yürüyüşün ardından İsmet İnönü Caddesi'nde basın açıklaması yapıldı. Platform adına konuşan Bengi Yıldırım, şunları söyledi:

"28 Şubat'ta Siyonist İsrail rejiminin İran'a karşı başlattığı savaş emperyalist Amerika'nın da dahil olmasıyla bugün, 5. gününde Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirmiş durumda. İran şehirlerini bombalayan emperyalist ABD ve Siyonist İsrail rejimi sivilleri katletmeye devam ediyor. Epstein skandalıyla sarsılan, ekonomik kriz ile boğuşan Amerika'nın Başkanı Trump ile kendisine yönelik muhalefeti bastırmak isteyen, Gazze'de on binlerce insanın katili savaş suçlusu Netanyahu'nun, iktidarlarını devam ettirebilmek ve bölgeyi sömürebilmek için başlattıkları bu savaş en çok İran halkına zarar vermektedir. Bu emperyalist müdahalenin sadece İran'ı değil, bütün bölgeyi ateşe attığı, sadece beş günde patlayan bombalar, yıkılan binalar ve yok edilen hayatlarla görünür olmaktadır."

"ABD bombalarıyla ve İsrail saldırganlığıyla demokrasi gelmeyecektir"

İran'a demokrasi getireceğiz vaadiyle propaganda yapan ABD'nin bu yalanlarını bizler Irak'tan, Afganistan'dan, Suriye'den çok iyi biliyoruz. İran rejimi ne kadar baskıcı olursa olsun onunla mücadele edecek ve onu alt edip demokrasiyi inşa edecek olan İran halklarıdır. ABD bombalarıyla ve İsrail saldırganlığıyla bu bölgeye demokrasi gelmeyecektir. Biliyoruz ki ABD'nin ve işbirlikçi emperyalist ülkelerinin haydutluğu sadece son birkaç ayda Suriye'ye müdahale ile başladı, Venezuela ile devam etti. Şimdi hedefte İran var, bu savaşı kazanırlarsa başka ülkelerle devam edecektir. Bu saldırganlık önlenemezse ancak ve ancak yeni katliamların kapısını aralayacaktır.

"Emperyalizmin Orta Doğu'daki karakolu İsrail'e desteği kesin"

İsrail'in güvenliğini sağlayan ABD ve NATO üslerini kapatmayan, petrol sevkiyatına devam ederek İsrail'in can damarı olan, çeşitli yollarla ticaretine devam eden AKP iktidarına da sesleniyoruz, hiç vakit kaybetmeden İncirlik Üssü'nü ve Kürecik Radarı'nı kapatın. Bu coğrafyaya kan, gözyaşı, sömürü ve katliamlardan başka bir şey vaat etmeyen Amerika'ya ve bölgeyi kan gölüne çevirmeyi kendisine görev bilmiş, emperyalizmin Orta Doğu'daki karakolu İsrail'e verdiğiniz desteği kesin."