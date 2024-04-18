Eskişehir\'de akran zorbalığına uğrayan öğrencinin annesi: \'Çocuğumla ilgilenilmedi\'

Eskişehir'de akran zorbalığı yüzünden kulağından yaralanan öğrencinin annesi, çocuğu ile ilgilenilmediğini iddia ederek, "Hastaneye benimle birlikte bir öğretmen, bir müdür ya da müdür yardımcısı hiçbir şekilde gelmedi. Beni hiçbir şekilde arayıp bir geçmiş olsun demediler" dedi.
Odunpazarı ilçesinde ikamet eden R.Ç. evinin karşısındaki 23 Nisan İlkokulu'na 7 yaşındaki A.Ç. isimli oğlunu kaydettirdi. 1'inci sınıfa başlayan öğrenci iddiaya göre geçtiğimiz günlerde arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğradı. Dengesini kaybeden öğrenci kalktıktan sonra başka bir arkadaşının çarpması sonrası kulağını kalorifer peteğine çarptı. Kulağı oldukça derin kesilen öğrenciye doktorlar tarafından 4 dikiş atıldı.
Konu hakkında iddialarını belirten öğrencinin annesi R.Ç. nöbetçi öğrencilerin yeterince yaralı çocuğu ile ilgilenmediğini, öğretmenleri tarafından rencide edildiğini iddia edildi. Gerekli yerlere şikayetlerini ilettiğini belirten veli, çocuğunun okula gitmek istemediğini belirtti.
"Öğretmen 'Tamam gelirim' diyor, 10 dakika sonra çocuğuma bakıyor"
7 yaşındaki oğlunun başına gelenleri anlatan anne R.Ç., "Çocuğum teneffüs sırasında tuvalette arkadaşı tarafından ittirilip düşürülüyor. Tekrar kalmak istediğinde kapıya gelen başka bir arkadaşı hızlı bir şekilde çarptığı zaman oğlumun kulağı peteğe denk geliyor. Öyle olunca kulağı yırtılıyor ve kanlar içinde o şekilde yere düşüyor. Korkuyor ve çığlık çığlığa ağlıyor. Oğlum arkadaşları tarafından kaldırılıp sınıfa götürülüyor. Tuvaletten sınıfa götürüldüğü sırada nöbetçi öğretmen neredeydi? Benim çocuğum kanlar içinde orada ağlarken neredeydi? Yine çocuğumun arkadaşlarından birisi üst kata öğretmeni çağırmaya gidiyor. Öğretmen 'Tamam gelirim' diyor, 10 dakika sonra çocuğuma bakıyor. Aradan süre geçiyor, ardından önce ambulansı sonra da beni arıyorlar. Benim iş yerinden okula gelmem zaten 30 dakika sürüyor. Bu süre zarfında benim oğlum acı çekiyor ve hiçbir şekilde sorumluluk yok. Ortada müdür, müdür yardımcısı yok. Öğretmenler sonradan geliyor. Benim tek amacım nöbetçi öğretmen neredeydi sorusuna cevap bulmak. Sorumsuzluktan başka bir şey değil. Şu an çocuğum okula gitmiyor, gitmek istemiyor. Öğretmeni sevmediğini söylüyor ve ben de göndermiyorum" dedi.
"Çocuğu orada küçük düşürüp aşağılaması gibi çok sorunlar yaşadık"
Olaydan öncede çocuğunun öğrencilerinden kötü muamele gördüğünü belirten R.Ç. şöyle devam etti;
"Zaten okul içerisinde sürekli Ayşe öğretmenden hakaretler ve aşağılayıcı sözler işittik. Çocuğu başka çocukla kıyaslaması, sınıfın içerisinde beni arayarak, 'Çocuğunuz bunları yaptı' demesi ve benim de, 'Hocam böyle bir şey olmaz' demem üzerine hoparlörü açıp, 'Çocuklar böyle bir şey yapmadı mı?' diye sesimi duyurması, çocuğu orada küçük düşürüp aşağılaması gibi çok sorunlar yaşadık. Şu olay bardağı taşıran son damla oldu bizim için. Daha okul kaydım alınmadan okul bahçesinden çıkar çıkmaz öğretmen beni sınıf grubundan çıkartıyor. Yani belki okula kayıt ettirene kadar çocuğumun oradaki ödevlerini ben yaptırırım. Neden hemen çıkartılıyorum? Ben karakol, Milli Eğitim ve CİMER olmak üzere her gerekli yere şikayette bulundum."
"Öğretmen, bir müdür ya da müdür yardımcısı hiçbir şekilde gelmedi"
Çocuğunun kulağında hasar kalacağını doktordan öğrendiğini belirten R.Ç., "Doktor hasar kalacağını söyledi. 4 tane dikiş atıldı. Ufak bir çıkıntı kalacakmış. Şunu da söylemek istiyorum, hastaneye benimle birlikte bir öğretmen, bir müdür ya da müdür yardımcısı hiçbir şekilde gelmedi. Beni hiçbir şekilde arayıp bir geçmiş olsun demediler. Çocuğumun duyma kaybı yaşayıp yaşamayacağını dikişler çıktıktan sonra öğreneceğiz. Sonuçta başından darbe yedi, orası şişti ve beyin kanaması da geçirebilir, hatta ölebilirdi de. Çok büyük bir travma atlattı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Zaman kaybından başka hiçbir şey değil. Çocuğum eğitimden geri kaldı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de akran zorbalığına uğrayan öğrencinin annesi: 'Çocuğumla ilgilenilmedi' - Son Dakika
27 Nisan'daki olağanüstü kongrede aday olmayacağını duyuran İYİ Parti lideri Akşener, makam odasındaki kişisel eşyalarını toplattı.
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinde siyaset üretmenin artık imkansız hale geldiğini söyleyerek istifa etti. Özlale, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışmıştı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni meclis üyelerine hayırlı olsun diyerek, 'Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada da huzurlu ve uyumlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Kayseri'de en çok kadın üyenin olduğu meclisiz' dedi.
Senegal'de Müridi tarikatının renkli, aykırı ve mistik kolu Baye Fall topluluğu, giyimleri, yaşam tarzları ve kendilerini adadıkları felsefeleriyle ayrı bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Sakarya'nın istihdamına büyük katkı sağlaması beklenen Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB), 200'ün üzerinde yatırımcı yer tahsisi için başvuru yaptı. Başvuru şartlarının ilan edilmesinin ardından 40 firmayla sözleşme seviyesine gelindi. Söğütlü OSB Yönetim Kurulu Başkanı, hedeflerinin ihracat oranlarını yükselterek cari açığı kapatmaya katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Sakarya'nın yeni karma Organize Sanayi Bölgesi Söğütlü OSB için yapılan yer tahsis çağrısına 200'ün üzerinde yatırımcı başvuru yaptı. Söğütlü OSB'nin cazip özellikleri ve bölgenin ulaşım altyapısı, lojistik kolaylığı ve uygun arsa fiyatları yatırımcıları cezbetmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, sadece ihracat ve istihdam artışına katkı sağlayacak firmaları beklediklerini belirtti. Rant amaçlı başvurulara itibar edilmeyeceği vurgulandı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 40 firma ile sözleşme yapılabilir seviyeye gelindiği açıklandı. Başvurular hala devam etmektedir.
Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde 87 yaşındaki Atik Yağmur, 40 yıldır yaptığı muhtarlık görevini Engin Kılıç'a devretti. Devir teslim törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.
Köşk Belediye Meclisi, yerel seçimlerin ardından yeni dönemin ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Meclis üyeleri ve komisyon üyeleri seçimleri yapıldı.
Asya merkezli finansal hizmetler devi HashKey Group, Bermuda'dan aldığı lisans ile kripto para piyasalarında küresel bir oyuncu olma yolunda. Şirket, HashKey Global adı verilen yeni bir kripto para borsası kurdu. Bermuda lisansı, HashKey'e launchpad, vadeli işlem ve kaldıraçlı ticaret gibi alanlarda faaliyet gösterme imkânı tanıyor. HashKey Group İşletme Müdürü Livio Weng, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük lisanslı borsa kümelerinden birini kurmayı amaçladıklarını belirtti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde alınan başarısız sonuçların ardından olağanüstü seçimli kurultay kararı aldığını açıkladı. Ancak Akşener, kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Seçimlerden önce istifa edip etmeyeceği merak edilen Akşener'in, yakın çevresiyle yaptığı görüşmeler sonucunda bu kararı aldığı belirtildi.
Son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesine yoğun turist akını olurken, geçen sene Trabzon'u 1 milyonun üzerinde turist ziyaret ettiği belirtildi. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, yeni turizm sezonunda beklentilerin geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirtti. Kantarcı, ayrıca Trabzon Havalimanı'ndaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmet kalitesinin artacağını ve bölgenin turizm potansiyelinin daha da yükseleceğini ifade etti. Turistlerin genellikle Trabzon'da konakladığını ve ardından bölgedeki diğer turistik yerleri ziyaret ettiklerini söyleyen Kantarcı, Uzungöl'deki turizmcilerin sıkıntılarının hala devam ettiğini ve bu konuda çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
İsrail ordusu, Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılardan sonra bir tugay dışında tüm kara birliklerini geri çekti. Ancak, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nahal adlı tugay hala bölgede kalmaya devam edecek. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze çevresinde yeni güvenlik bölgeleri oluşturarak yeniden organize oldu ve istihbarata dayalı saldırılara odaklanacak. Askerlerin geri çekilmesinin siyasi baskıyla ilgili olmadığı belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?