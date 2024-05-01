Eskişehir'de Binlerce İşçi ve Emekçi 1 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Binlerce İşçi ve Emekçi 1 Mayıs'ı Kutladı

Eskişehir\'de Binlerce İşçi ve Emekçi 1 Mayıs\'ı Kutladı

Eskişehir Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce işçi ve emekçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

01.05.2024 18:48  Güncelleme: 18:52
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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce işçi ve emekçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Eski Bağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen emekçiler, taleplerini hep bir ağızdan haykırdı.

DİSK, TÜRK İŞ, KESK, TMMOB ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası'nın tertip komitesinde yer aldığı 1 Mayıs Mitingi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mitinge CHP Eskişehir millletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı.

"EMEKLİLER BİRLEŞSİN İKTİDARA YERLEŞSİN"

Mitingde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "1 Mayıs'ı halaylarla kutlamayı ne kadar isteriz ama TÜRK-İŞ dün açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Yoksulluk sınırını hiç söylemiyorum bile. Açlık sınırı bile asgari ücretin üzerinde. O yüzden bizler buradan iktidara tekrar sesleniyoruz; insan onuruna yakışan maaşlar istiyoruz. İşçi ölümleri, iş kazaları olmasın istiyoruz, hak kayıplarımız olmasın istiyoruz. Emekliler haklarını alsın, emekliler birleşsin iktidara yerleşsin istiyoruz ve hep birlikte bu meydanda bu şehre, bu ülkeye, bu dünyaya sesleniyoruz; yaşasın 1 Mayıs" dedi.

"HODRİ MEYDAN DEMEK İÇİN İŞTE ALANLARDAYIZ"

TÜRK-İŞ Eskişehir İl Temsilciliği adına konuşan Ali Yücel de "İşçiler, emekçiler Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda, meydanlarda taleplerini haykırıyor. Bugün 1 Mayıs. 135 yıldır işçilerin burjuvazinin ve onların iktidarlarının karşısına dikildikleri gün. 2024 1 Mayıs'ında yine meydanlardayız, yine alanlardayız. Ülkemizde, dünyada, haklarımız için, adalet, barış, özgürlük için yine meydanları doldurduk. Acı ilacı içmeyeceğiz. Kemikleri sıkmayacağız. Hodri meydan demek için işte alanlardayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Binlerce İşçi ve Emekçi 1 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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