Eskişehir'de CHP kurultay iptaline büyük protesto

Haber: Meltem KARAKAŞ

ESKİŞEHİR

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yüzlerce yurttaş, CHP İl Binası'na yürüdü. Basın açıklamasında CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz "Halkımız için bu karar yok hükmündedir. Asıl bu kararın kendisi mutlak butlandır." dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından karara tepki gösteren yüzlerce yurttaş, Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Belediye binası önünden "Birleşe birleşe kazanacağız", "AKP'nin umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na yürüyen kitleye CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da eşlik etti.

"BU SALDIRI TOPLUMSAL MUHALEFETE YAPILDI"

Parti binası önünde destek açıklaması yapan SOL Parti Eskişehir Sözcüsü Özgür Erhun, "Artık sarayın mahkemelerinin verdiği hukuksuz kararları tek tek anlatmaktan yorulduk! Ancak şunu söylüyoruz; sizin hukuksuzluklarınıza karşı bizim direnişimiz de mücadelemiz de meşrudur! ve buradan söylüyoruz; sizin hukuksuz kararlarınızı tanımıyoruz! Buradan lafı çok uzatmadan söylemek isterim ki bize saldırıyorlar. CHP'ye yaptıkları bu saldırı, tüm toplumsal muhalefete yapılmış, bu ülkenin tüm demokratik güçlerine yapılmıştır" dedi.

"HER ŞEYE RAĞMEN BU MEYDANLARDAYIZ"

Mücadele vurgusu yapan Emek Partisi (EMEP) Eskişehir İl Başkanı Ceren Kökoğlu, "Bilmeliyiz ki mutlak butlan kararı tek adam rejiminin mutlaklaştırılmasının kararıdır. Tek adam rejimi önümüzdeki seçimlerde gideceğinin sinyalini; işçilerin grevlerinden, sokağa dökülen 19 Mart'tan bu yana meydanları zapt eden halkın iradesinden, emeklilerin her gün sokaklarda yükselen sesinden anlamıştır ve bu son çırpınışlarıdır! Saray oligarşisi bugün ekmek isteyen, emeğinin hakkını isteyen işçi emekçilerin karşısına kolluk kuvvetlerini yığıyor. Bugün ana muhalefet partisinin karşısına kayyum politikalarıyla, tutuklamalarla, göz altılarla çıkıyor. Türkiye halklarının büyüyen mücadelesini baskıyla, zorla ezmeye çalışıyor, sindirmeye çalışıyor. Her şeye rağmen bu meydanlardayız! Her şeye rağmen grev çadırlarındayız! Her şeye rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz!" diye konuştu.

"BUTLAN KARARI SİYASİDİR"

Butlan kararının siyasi olduğunu söyleyen Emekçi Hareket Partisi (EHP) Eskişehir İl Başkanı Sanem Deniz Kural, "Kongresine karşı verilen bu mutlak butlan kararı, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı verilmemiştir. Bütün siyasi partilere karşı verilmiştir ve bu asla hukuki bir karar değildir, sonuna kadar siyasi bir karardır! Bizler biliyoruz ki siyasi iktidar, bu mutlak butlan kararıyla çok partili demokratik rejime saldırıyor aslında. O yüzden bizler bu kararın karşısında sonuna kadar mücadelemizi hep birlikte, omuz omuza sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"CHP'NİN SORUNU OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu süreçte mutlu eden en önemli şey şudur: Bugün hem buradaki, yürüyüş yaptığımız değerli arkadaşlarımız hem de bizleri takip eden, bizleri izleyen kitleler, milyonlar şunun farkındadır; bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu olmaktan çıkmıştır. Bu, Türkiye'nin demokratik bir yoldan mı yürüyeceğinin, yoksa faşizme teslim mi olacağının belirleyici olacağı bir mücadeledir."

Belediye başkanlarımıza 'silkeleyin' talimatıyla operasyonlara başladılar. Ekonomik olarak belediyeleri çalışamaz hale getirmeye çalıştılar. Yetmedi; belediye başkanlarını göz altılarla, tutuklamalarla yıldırmaya çalıştılar. Yetmedi; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, Cumhurbaşkanı adayımızı, sadece bizim de değil, 16.5 milyon yurttaşımızın imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olmuş olan Ekrem İmamoğlu'nu zindanlara attılar. Yetmedi, bununla da yetinmediler. Çünkü tüm bunlar olurken halk dedi ki: 'Nasıl olsa seçim günü gelecek, nasıl olsa seçim günü o sandıkta hesaplaşacağız' dedi. Emekliler 'hesaplaşacağız' dedi, emekçiler 'hesaplaşacağız' dedi, halkımız, milyonlar 'hesaplaşacağız' dedi. Bununla da yetinmediler. Bunu gören AKP iktidarı, bunu gören tek adam rejimi, bunu gören Saray imparatorluğunu kurmak isteyen kişiler; bugün seçimde kaybedeceklerini anladılar.

"ASIL BU KARARIN KENDİSİ MUTLAK BUTLANDIR"

Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine saldırı başlattılar. İşte dün olan, bu kurumsal kimliğe saldırının... Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu ülkeyi kuran partiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye saldırıyla, bu partiyi halkın partisi olmaktan çıkarıp, Saray'ın partisi olması adına karar verdiler. Ama bu kararın halk nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu karara itiraz eden sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana kademe örgütleri, il, ilçe başkanları, yöneticileri değildir. Halkımız için bu karar yok hükmündedir. Asıl bu kararın kendisi mutlak butlandır.

"DİRENME HAKKIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Bu nedenle bu karara karşı meşru olarak direnme hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Genel Başkanımız dün ifade ettiler; bu kadar sabrımızın sınandığı, halkın son umudu olan, artık cumhuriyetin son kalesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni de teslim alırsanız, bundan sonra bu ülkede demokrasiyi bitirmiş olursunuz. Sandığı ortadan kaldırmış olursunuz, ülkede faşizmi açıkça ilan etmiş olursunuz. Bu nedenle bu mücadele, faşizme karşı milyonların mücadelesidir. ve dün Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi; artık bu kararda ısrar edilirse, bu kararda ısrar edilmeye devam edilirse bundan sonra olacaklardan biz değil, sizler sorumlusunuz! Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni, muhalefeti susturmakla milyonları susturmuş oluyorsunuz. Sizler sorumlusunuz! Çünkü bu ülkede fiilen seçimleri ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Sizler sorumlusunuz! Çünkü yoksullaştırdığınız, bitap düşürdüğünüz milyonları çaresizliğe siz mahkum ediyorsunuz."