Eskişehir'de elektrikli araçlarda 2-3 aylık sıra ikinci el talebini artırdı - Son Dakika
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Eskişehir'de elektrikli araçlarda 2-3 aylık sıra ikinci el talebini artırdı

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Eskişehir\'de elektrikli araçlarda 2-3 aylık sıra ikinci el talebini artırdı
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Eskişehir\'de elektrikli araçlarda 2-3 aylık sıra ikinci el talebini artırdı
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Eskişehir'de oto galericisi Safa Güngören, elektrikli araç talebinin yüksek olduğunu, bazı markalarda bayilerde 2-3 aylık sıra bulunduğunu aktardı. Güngören'e göre bu sıra nedeniyle bazı vatandaşlar ikinci el elektrikli araçlara yöneliyor.

Eskişehir'de oto galericilik yapan Safa Güngören, elektrikli araçlara yoğun talep gösterildiğini ve bayilerde 2-3 ay sıra verilmesi sebebiyle bazı vatandaşların ikinci el piyasasına yöneldiğini söyledi.

Elektrikli araçlar son yıllarda otomotiv sektörünün merkezinde yer alıyor. Hem yakıt tasarrufu hem de çevre dostu bir ulaşım teknolojisi olarak öne çıkan elektrikli araçlara artık daha fazla talep gösteriliyor. Yoğun talep sebebiyle bazı markaların bayilerinden elektrikli araç almak isteyen vatandaşlara 2-3 ay sıra verildiği belirtiliyor. Bu sebeple bazı vatandaşların ikinci el elektrikli araçlara yöneldiği ifade ediliyor.

"Elektrikli araçla çok daha küçük bir bütçeyle yol alabiliyorsunuz"

Eskişehir'de oto galericilik yapan Safa Güngören, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Güngören, "Hem sıfır hem de ikinci el elektrikli araçlar piyasada hızlı gidiyor. Bunun sebebi Türkiye'deki yakıt fiyatlarının yükselmesi. Şu anda motorin 97, benzin de 85-87 bandında ama elektrikli araçla çok daha küçük bir bütçeyle yol alabiliyorsunuz. Elektrikli araçlara şu anda talep çok olduğu için bayilerde bazı markalarda 3 ay sıra olduğu söyleniyor, bundan ötürü de ikinci ele talep artıyor. Elektrikli araçlara talepler ikinci elde yüksek. Diğer araçlara bu kadar ilgi gösterilmiyor" dedi.

"Yakıt tasarrufundan dolayı şu anda en fazla talep elektrikli araçlarda var"

Elektrikli araçların fiyatlarına da değinen Güngören, "Tabii 10 milyona da elektrikli araç var ama ortalama 1,5 milyonla 3 milyon arası değişiyor. Togg ülkemizde üretildiği için talep görüyor. Hibrit ve elektrikli araçlar benzin ve dizel araçlara göre daha az yaktığı için bunlara olan talep arttı. Yakıt tasarrufundan dolayı şu anda en fazla talep elektrikli araçlarda var. Onu şöyle 2-3 yıl öncesiyle kıyaslayalım, daha net bir bilgi olabilir, o zaman insanlar elektrikli araçların piyasaya yeni çıkmasıyla biraz daha böyle ön yargılı davranabiliyorlardı ama şu anda iki yılda da hatta son 1 yılda petrol fiyatlarının çok fazla artmasından dolayı tamamen elektriğe yönelim arttı diyebiliriz. Ben kendim galerici olmama rağmen elektrikli araca biniyorum" ifadelerini kullandı.

"Togg sayesinde diğer markalar fazla zam yapamıyorlar"

Ayrıca, Togg hakkında da konuşan Safa Güngören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de Togg üretildikten sonra diğer elektrikli araçlar zamlarını çok rahat bir şekilde yapamıyorlar. Çünkü rakipleri Togg'a göre fiyatlarını ayarlıyorlar. O yüzden de Türkiye'de bazı marka araçlara daha ucuz fiyata binebiliyorsunuz yoksa fiyatları daha yüksek olmalı yani. Togg sayesinde diğer markalar fazla zam yapamıyorlar."

Kaynak: İHA
EskişehirOtomobilEkonomiYerelSon Dakika

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