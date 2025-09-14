Eskişehir\'de Erkek Saç Kesim Yarışması

Eskişehir'in ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'ın organize ettiği saloon konseptinde erkek saç kesim yarışmasında 110 yarışmacı birinci olmak için ter döktü.

Odunpazarı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'ta işletmesi bulunan ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Eskişehir Hairfest isimli bir yarışma düzenledi. Saloon konseptinde erkek saç kesim yarışmasında genç kuaförlerin kıyasıya rekabeti göze çarptı. Türkiye'nin 4 bir yanından gelen 110 yarışmacının yarıştığı etkinlikte alanında uzman 25 jüri üyesi değerlendirmelerde bulundu. Yarışma sonunda 1'inci olan kuaföre 50 bin, 2'ncisine 30 bin, 3'üncüsüne ise 20 bin TL para ödülü verilecek.

"Daha önce hiç erkek saç kesim yarışması bir salonda olmadı"

Konuyla alakalı ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, "Daha önce hiç erkek saç kesim yarışması bir salonda olmadı. Bu, dünyada ilk ve tek olacak. Çok yarışmalar oldu; fuarlarda oldu, otel alanlarında oldu, aynı keza yarışma alanlarında oldu, açık alanlarda oldu. Ama bir kuaförde daha önce hiç yarışma olmadı. Şu an dünyada bir ilke imza atıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi yarışmacılar çok heyecanlı. Türkiye'nin dört bir tarafından katılım var. Türkiye'nin dört bir tarafından bu işin üstatları ve jürileri var, onları değerlendiriyorlar. ve onlara katılımlarından, cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir marka kuruluşu yaptık, adı Eskişehir Hairfest olarak. Eskişehir Hairfest marka kuruluşu yaptık ve herkes Eskişehir Hairfest adı altında toplandı. ve buraya toplanan herkese ziyadesiyle sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Cesaretlerinden dolayı da onları kutluyorum. Şimdi şöyle anlatabilirim: Türkiye'nin Kars'tan Edirne'ye, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den Kapadokya'ya, Kapadokya'dan Bursa'ya Türkiye'nin dört bir tarafından katılımcılar ve jüriler var. Toplamda 110 yarışmacı var, yaklaşık 25 tane jüri var. Her yarışmacı grubu 19'ar kişiden oluşuyor. Her jüri de 6'şar kişiden olarak dağılım yapılıyor. Jüri başkanlarımız var: Tuncay Gitgör ve Bülent Duruk. Onlar da toplanıyor. Kesinlikle kapalı zarf oluyor. Yarışmanın birincisine 50 bin, ikincisine 30 bin, üçüncüsüne 20 bin TL para ödülü var. Yani şu an her şey çok güzel, sizin de gördüğünüz gibi. Enerji çok yüksek. Ben de ıslandığım ilk yağmur. Ben de çok heyecanlıyım ve mutluyum yani. Şimdi her yarışmacının 30 puanı var. Her yaptığı hataya göre puan kırılıyor. 30 puan 1 kişiye veriliyor, 29 puan 1 kişiye veriliyor, 28 puan 2 kişiye veriliyor. ve bu yarışmadan ilk 15'i seçeceğiz. Ama kazanan ilk 3 olacak, diğer 12'si teselli ödülü olacak" dedi.

"Yarışmacılar kendilerini daha rahat hissettiler bu konseptte"

Jüri üyesi Bülent Duruk ise yarışma hakkında şöyle konuştu:

"Bu çok gurur verici bir şey. Öncelikle yarışmaya giren tüm gençleri cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah hep böyle de cesaretli olurlar. Bir tane birinci olacak belki ama sürekli böyle etkinliklere katılmaları gerekiyor kendilerini geliştirmeleri için. Organizasyon çok güzel. Bence salon konseptinde yapılan ilk organizasyon dünyada. Hasan'ı tebrik ediyorum bu konuda. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel bir ortam var. Çok güzel yarışmacılar var, çok güzel stiller ortaya çıkıyor. Bence çok güzel bir etkinlik oldu. Bence yarışmacılar kendilerini daha rahat hissettiler bu konseptte. Çünkü salonu, çalıştıkları gibi kendi tezgahlarında ve aynalarında çalışıyorlar. Belki farklı bir ortam olabilir ama, farklı bir salon olabilir ama genellikle hep aynaya bakarak çalıştığımız için bu çok daha keyifli oldu. Çünkü otellerde aynı olmuyor genelde, ya da olsa da küçük alanlar oluyor. Bence bu anlamda çok keyifli oldu diye düşünüyorum."

"Sektör adına kesinlikle olumlu ama Eskişehir adına çok daha olumlu olacak"

Bir diğer jüri üyesi Tuncay Gitgör, "Buradaki gençlerin yarışmaya girmesi, ödül alması, birinci, ikinci olması bizim için tabii ki kıymetli ama Eskişehir'in en güzel, güzide şehirlerinden biri olarak Türkiye'de burada olmamız, bu kadar meslektaşı burada toplamanız mükemmel bir şey. Bu yüzden çok mutluyum. Hasan kardeşimi de tebrik ediyorum. Yani yarışma ortamı, gençler birbirinden yetenekli. Onlar için en büyük avantaj; kendi salonlarında çalışıyor gibiler, elektrik, ışıkta hiçbir sorun yok, malzemede sorun yok. Herkes gayet mutlu. Sonucu merakla bekliyoruz. Sektör adına kesinlikle olumlu ama Eskişehir adına çok daha olumlu olacak" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR