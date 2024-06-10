Eskişehir'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Engellendi

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Dün gece şimdiye kadar ki en derin saldırı yapıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından yapılmak istenen Gazze yürüyüşü, izin alınmadığı gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından engellendi. Emniyet barikatlarına arkasını dönerek basın açıklamasını okuyan Cevat Aydemir, "Daha dün Nusayrat'ta masum sivillere saldıran Siyonist İsrail rejimi 150' den fazla sivili katletti. Televizyon ekranlarında canlı canlı izlediğimiz bu soykırıma aylardır bu meydanlardan isyan ediyoruz. ve vicdan sahibi insanları alanlara davet ediyoruz" dedi.

Eskişehir Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, Yediler Parkı'nda toplandı. Buradan Adalar Porsuk Mevkisi'ne yapılmak istenen yürüyüş, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis tarafından engellendi. Bir süre emniyet görevlileri ile konuşan ve ikna etmeye çalışan Platform üyeleri yürüyüşten vazgeçti. Platform üyelerinden Nurettin Aldemir, amaçlarının Filistin halkıyla dayanışmak olduğunu ve asla polisle karşı karşıya gelmek istemediklerini ifade etti.

Bunun üzerine Platform adına Cevat Aydemir tarafından Yediler Parkı'nda basın açıklaması yapıldı. Emniyet barikatlarına arkasını dönerek açıklamayı okuyan Aydemir, "En son Refah sınır kapısına sığınan ve zor şartlarda, aç ve susuz, çadırlarda yaşam mücadelesi veren sivillerin üzerine gece uykularında bomba yağdıran İsrail, onlarca çocuğun ve sivilin katledilmesine sebep oldu. Daha dün Nusayrat'ta masum sivillere saldıran Siyonist İsrail rejimi 150' den fazla sivili katletti. Televizyon ekranlarında canlı canlı izlediğimiz bu soykırıma aylardır bu meydanlardan isyan ediyoruz. ve vicdan sahibi insanları alanlara davet ediyoruz" dedi.

" Türkiye'nin onlarca şehrinden haykırıyoruz"

"7 Ekim'den bugüne aylardır direnen Filistin halkının yanında olmak bugün insanlık görevimizdir" diyen Aydemir, "İsrail'i ve işbirlikçilerini ifşa etmek ve soykırımdaki sorumluluklarının hesabını sormak vicdanını rehin etmemiş insanların birincil sorumluluğudur. Bu şiarla bugün dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye'nin onlarca şehrinden haykırıyoruz" diye konuştu.

"İsrail petrolü bu topraklardan gidiyor"

İsrail'in petrolünün Türkiye'den gittiğini iddia eden Aydemir açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Filistin halkı direnirken, binlerce insan sokaklarda 'İsrail ile ticaret İnsanlığa ihanet' diye haykırırken, AKP hükümeti aylarca inkar ettiği İsrail ile ticaretini sürdürerek Siyonist İsrail rejimin gerçekleştirdiği bu soykırımda ortak olmuştur. Baskılara dayanamayan hükümet söylediği yalanlardan geri adım atarak 6 ayın sonunda ticaretin sonlandırıldığını iddia etmiştir. Biz biliyoruz ki o altı ay içerisinde nasıl bu ülke topraklarından silah yapımında kullanılan çelik, Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren dikenli teller ve İsrail'i besleyen sebze, meyve bu topraklardan gittiyse hamaset nutuklarının arasında bugün de İsrail'in petrolü bu topraklardan gitmektedir. Azerbaycan petrolünü İsrail'e bu topraklar üzerinden sevk eden Socar, soykırıma ortaktır.

Baskılara boyun eğmeyen arkadaşlarımız uzun uğraşlardan sonra dostlarımızı AK Parti hükümetinin elinden almıştır. AKP'nin yalanlarını ifşa eden ve Socar önünde direnen arkadaşlarımızı sabah evlerinden alan ve çıplak arama gibi insanlık dışı işkencelere başvuran AKP hükümeti bilmelidir ki, taleplerimiz gerçekleşmediği sürece bu eylemler çığ gibi büyüyecektir."