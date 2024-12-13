Eskişehir'de Havacılık Motorları Etkinliği - Son Dakika
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Eskişehir'de Havacılık Motorları Etkinliği

Eskişehir\'de Havacılık Motorları Etkinliği

TEI, Eskişehir'deki lisenin öğrencileriyle yerli havacılık motorlarını tanıttı.

13.12.2024 09:51
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Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI; Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Eskişehir'in 11 lisesinde eğitim gören öğrencileri yerli ve milli havacılık motorlarıyla bir araya getirdi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanıyor. Bu çerçevede, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla TEI tarafından 'Havacılıkta Milli Teknolojiler' etkinliği düzenledi. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın öğrencilere hitabıyla başlayan etkinlikte TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI Eskişehir yerleşkesinde misafir edilen öğrencilere milli teknolojilerin önemini, havacılık motorlarını ve bu alanda TEI'nin çalışmalarını anlatan bir sunum yaptı. Öğrenciler, etkinlikte gerçekleştirilen TEI Müzesi gezisinde Türkiye'nin milli havacılık serüveninde TEI'nin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı yakaladılar.

Etkinliğe TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın yanı sıra TEI yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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