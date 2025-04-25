Eskişehir'de İklim Dostu Tarım Projesi - Son Dakika
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Eskişehir'de İklim Dostu Tarım Projesi

Eskişehir\'de İklim Dostu Tarım Projesi

Eskişehir'de 1.5 milyon m² alanda, iklim değişikliğine dayanıklı gübreleme uygulaması yapıldı.

25.04.2025 12:07
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Eskişehir'de İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün katılımıyla iklim değişikliğine dayanıklı tarımsal üretim için 1 milyon 500 metrekare mera arazisinde gübreleme yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 'İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yayımı Projesi' çerçevesinde 22 Nisan 2025 tarihinde Çifteler İlçesi Zaferhamit Mahallesi'nde toprakta organik madde miktarını arttıran, doğal zeolitler ve mikrobiyal gübre ile araziye uygulama yapıldı. Uygulamada kullanılan gübrelerin hepsinin doğal, organik madde ile su tutma kabiliyeti yüksek, yerli ve milli ürünler olduğuna dikkat çekildi. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan Application and Expansion of Climate Change Resilient Agricultural Production Model in Eskişehir Province (Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması) projesi ile Türkiye'de yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum eylemlerinin Eskişehirde çiftçilere aktarılmasının amaçlandığı belirtildi.

"Mali kaynağın yüzde 90 'ı hibe olarak Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilmekte"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Öncelikle yürütücüsü olduğumuz projede, proje ortaklarımız olan Sakaryabaşı Sulama Birliği Başkanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığı'na teşekkür ederim. Projeyi sahiplenerek bizlere destek olan Köy Muhtarımız Mehmet beye ve köylülerimize de şükranlarımı sunuyorum. 2020 yılında kuraklığı göz önüne alarak hazırladığımız projenin 5 yıl sonrasında kuraklığın şiddetini arttığı günümüzde ehemmiyeti daha gözle görünür hale geldi. Tabii ki hiçbir çiftçi, hatta canlı kuraklık yaşanmasını istemez ama iklimin ne derecede hissedilir değişiklikler yaptığını arazide bizzat çiftçi kardeşlerimizle görüyoruz. Bu senaryoya hazırlıklı olmamız lazım. El birliğiyle şu an Zaferhamit'te yaptığımız faaliyette; organik maddece zengin, tamamen doğal ve ülkemizde üretilen yerli gübrelerle gerçekleştirecek olmamızın gururunu yaşıyorum. Bu projede kullandığımız mali kaynağın yüzde 90 'ı hibe olarak Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilmekte" dedi.

"Pilot projemizin sonuçlarının tüm ülkemize yayılması için elimizden gelen desteği vereceğiz"

Yaklaşık bin 500 dekarlık arazide tekerrürlü olacak şekilde gübrelerin etkilerini hem laboratuvarda, hem ot olarak merada ölçme ve kıyaslama fırsatı bulacaklarını belirten İl Müdürü Gümüş, "Bu sonuçları ise proje bitiminde 81 İl müdürlüğü ile paylaşıp pilot projemizin sonuçlarının tüm ülkemize yayılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Tarım sadece bitki yetiştiriciliğini kapsamaz. Bölgedeki küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi için meralarımızı koruyarak ve geliştirerek ot verimini arttırmamız gerekiyor. Zaferhamit mahallemiz Sakarya nehrini zemin altı sularla destekleyen bir bölgede yer alıyor. Bu bölgede yağışların toprak tarafından emilmesi için topraktaki organik madde miktarını arttırmak ana gayemizdir. Çifteler de bu proje çerçevesinde Yıldızören Mahallesi'nde de 500 bin metre kare mera sahasında Junkhus Sp.I (Halk diliyle Kofa) ile mekanik mücadele yapıldı. Islah sonunda ise bu alanlar çok yıllık yem bitkileri ekilerek yine küçükbaş hayvan sahiplerimizin kullanımına sunulacaktır" şeklinde konuştu.

"Üretmek isteyen çiftçimizin her zaman yanındayız"

Çiftelerde 135 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu ve hayvanların bu meralarda otlayacağı bilinciyle çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen İl Müdürü Gümüş, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Meralarımızın otu arttığında kuzularımızın eti de artacaktır. Biz il müdürlüğü olarak tarımı bir bütün olarak kabul edip, kullanacağımız suyu ve toprağı düşündüğümüz gibi halkımızın yiyeceği eti de, sütü de düşünmek zorundayız. Üretmek isteyen çiftçimizin her zaman yanındayız. Projede emeği geçen Çifteler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali İhsan Söker'e, Proje koordinatörü Mühendis Yurdal Çetinkaya ve nezdinde ekibine çok teşekkür ederim."

Müdür Gümüş traktör direksiyonunun başına geçti

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, konuşmasının ardından direksiyonuna geçtiği traktörle 20 bin metrekarelik parsele leonardit ve klinoptilolit uygulamasını bizzat kendisi yaptı. Köy muhtarı ve çiftçilerimizde İl Müdürü Gümüş ve ekibine teşekkürlerini sunarak, merada toplu gübrelemeye geçildi. Gübrelemeye tüm çiftçilerin traktör ve ekipmanlarıyla katılmaları gözlerden kaçmazken eski zamanlarda yapılan imeceyi hatırlatan faaliyet akşam saatlerine kadar devam etti.

Söz konusu etkinliğe İl Müdürü Gümüş'ün yanı sıra, Çifteler Ziraat Odası Başkanı Nejat Yatır, Eskişehir Sakaryabaşı Sulama Birliği Başkanı Murat Tuzlacıoğlu, Çifteler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali İhsan Söker, Proje koordinatörü Mühendis Yurdal Çetinkeye, Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Cennet ve çiftçiler katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de İklim Dostu Tarım Projesi - Son Dakika

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