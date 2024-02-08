Eskişehir\'deki Taksiciler, İzmir\'de Öldürülen Meslektaşlarını Unutmadı

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de arabasına aldığı şahıs tarafından silahla vurularak öldürülen taksicinin Eskişehir'deki meslektaşları, Oğuz Erge'yi unutmadıklarını belirterek araçlarının arkalarına fotoğrafını astılar.
Eskişehir Odunpazarı ilçesi İki Eylül caddesi üzerinde bulunan taksi durağının şoförleri, geçtiğimiz günlerde İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge'nin fotoğrafını kendi araçlarının arka camına astı. Fotoğrafın yanı sıra taksiciler, araçlarının arka camlarına da çeşitli yazılar yazarak yaşanan cinayete tepki gösterdi.
"Artık insanların emeğe emekçiye ve ekmeğe bile saygısı kalmamış"
Eskişehir'de yaklaşık 35 senedir taksicilik yapan Ferhat Akçolak, taksicilerin hiçbir şekilde can güvenliğinin olmadığını dile getirirken, "İnsanların artık emeğe ve emekçiye, ekmeğe bile saygısı kalmamış ki. Öyle bir zamana gelmişiz. Yani bunda söylenebilecek çok fazla bir şey yok aslında. Kendine yapılmasını istemediğin bir hareketi karşındakine yapma diye bir tabir vardır. Kısa ve öz bir şey söyleyeyim. Artık taksiciler kimseyi durup almadığı zaman kızmasınlar bu saatten sonra. Adam; insanlık, iyilik yapıyor. Arabasına alıyor soğukta üşümesin diye. Ama sonucu görüyoruz. O taksici kardeşim öleceğine o adam soğukta ölseydi keşke. Taksicilerin hiçbir can güvenliği yok kardeşim. . Biz istediğimiz kadar kendimizi korumaya alsak ne olur? Bilemiyorsun işte. Aydın'daki kadın, taksiciye ağıza alınmayacak küfürler etti. Allah'tan araçlarda kamera var. Benim aracımda kamera var. Bende her şey kayıt altında. Diyorlar ki yasak. Tamam yasak da nasıl bulacaktın o zaman sen bu Oğuz kardeşimi öldüreni. Öyle bir dünya yok" ifadelerine yer verdi.
"Evine ekmek götüren bir insana yapılan bu zalimliği kınıyoruz"
Taksicilik yapan Çetin Emir Yılmaz, meslektaşlarının tek derdinin evlerine ekmek götürmek olduğunu ve kimseye bir zararlarının dokunmadığını belirtti. Cinayeti işleyen şahsın sadece Oğuz Erge'nin değil, tüm insanlığın katili olduğunu dile getiren Yılmaz, "Abimizin 2 tane çocuğu vardı. Yani emekçi olan bir insana, gece geç saatlere kadar sabaha kadar çalışan bir insana, sadece amacı para kazanmak, evine ekmeğini götürmek, çocuklarını doyurmak olan bir insana yapılan bu zalimliği kınıyoruz. Katilin, öldürdükten sonra da yapmış olduğu hareketler ve söylediği sözler bizi açıkçası çok derinden etkiledi. Kimseye güvenmeyeceksin. Yani astığımız fotoğraf temsili. Fotoğraf asınca can geri gelmiyor maalesef. Emekçi olan insanlara, sadece parasını kazanma derdinde olan insanlara, biraz daha saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
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