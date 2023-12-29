Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, Asgari Ücrete İtiraz Etti

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, açıklanan asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Yürüyüş sonunda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Gamze Toraman, "Bu yaşam koşullarında 17 bin 2 TL asgari ücret belirlemek için insafsız olmak gerekir. Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 asgari ücretini 17 bin 2 lira olarak açıkladı. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, yeni asgari ücrete itiraz yürüyüşü düzenledi. Adalar Porsuk Mevkii'nden başlayıp Ulus Anıtı'nda sona eren yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de katıldı. Açıklamada konuşan Gamze Toraman, "Bu yaşam koşullarında 17 bin 2 TL asgari ücret belirlemek için insafsız olmak gerekir. Ey bu asgari ücrete imza atan komisyon üyeleri, ey bunu savunan hükümet temsilcileri hepiniz insafsızsınız" dedi.

"YÜZDE 49'LUK ZAMMIN BİR MANTIĞI YOKTUR"

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Gamze Toraman şunları söyledi:

"İşçiyi açlığa mahküm eden işverenler, patron sevici hükümet ve işçisini satan konfederasyon olarak anılacaksınız! 2023 yılını çalışan işçilerin en az yüzde 50'si 11 bin 402 lira 32 Kuruş olan asgari ücretle tamamlıyor. 2024 yılı için asgari ücret ise dün 17 bin 2 lira olarak açıklandı. Kasım ayı için TÜİK'e göre baskılandırılmış yıllık enflasyon yüzde 61,36; ENAG verilerine göre ise yüzde 129,27 olurken asgari ücret zammı 2024 yılının tamamı için yüzde 49 artmıştır. 2023 yılsonu enflasyon hedefi yüzde 65; 2024 yılı enflasyon hedefi yüzde 75 iken asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zammın bir mantığı yoktur. Var diyorsanız ya cahilsiniz ya art niyetlisiniz.

"ASGARİ ÜCRET TÜRKİYE ÇALIŞAN NÜFUSUNUN EN AZ YÜZDE 80'NİNİN YAŞANTISINI ETKİLEYECEK"

Çalışma çağındaki 65,4 milyon kişinin sadece 22,4 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı işlerde çalışmakta olduğu hatırlanınca asgari ücretin asgari koruma ücreti değil; toplumsal açlık ücreti olduğu anlaşılacaktır. Asgari ücretin çekim alanında ücreti belirlenen emekliler, kayıt dışı çalışanlar hesaba katıldığında asgari ücret Türkiye çalışan nüfusunun en az yüzde 80'ninin yaşantısını, geçimini etkileyecek bir ücrettir. Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı, biz buna açlık sınırı diyoruz, şimdiden yeni asgari ücret tutarını geçmiştir. Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam yoksulluk ücreti ise 50 bin TL düzeyindedir. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 20 bin TL'ye ulaştı.

"BU ASGARİ ÜCRETİ DE SİZLERİ DE KABUL ETMİYORUZ"

Bu yaşam koşullarında 17 bin 2 TL asgari ücret belirlemek için insafsız olmak gerekir. Ey bu asgari ücrete imza atan komisyon üyeleri, ey bunu savunan hükümet temsilcileri hepiniz insafsızsınız. Bu rakam toplumun ezici çoğunluğu için 'açlıktan ölün, sürüm sürüm sürünün' anlamına gelmektedir. Bu asgari ücreti de sizleri de kabul etmiyoruz. Tarih önünde işçi ve emekçi düşmanı olarak hatırlanacaksınız. İşçiyi açlığa mahküm eden işverenler, patron sevici hükümet ve işçisini satan konfederasyon olarak anılacaksınız."