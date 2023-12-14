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Eskişehir merkezli 5 ilde 'Kafes-18 Operasyonu' düzenlendi: 36 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir merkezli 5 ilde 'Kafes-18 Operasyonu' düzenlendi: 36 kişi gözaltına alındı

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde 300 polisin katılımıyla düzenlenen 'Kafes-18 Operasyonu'nda, suça karıştığı tespit edilen 36 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, mermi, telsiz ve bıçak ele geçirildi.

Eskişehir merkezli 5 ilde \'Kafes-18 Operasyonu\' düzenlendi: 36 kişi gözaltına alındı
14.12.2023 - 23:27,
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Eskişehir merkezli 5 ilde 'Kafes-18 Operasyonu' düzenlendi : 36 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli olarak 5 ilde 300 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-18 Operasyonu' ile çok sayıda suça karıştığı tespit edilen 36 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 12 Aralık günü 06.30 sularında 'Kafes-18 Operasyonu' düzenlendi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Kafes-18 Operasyonu' çerçevesinde Eskişehir merkezli olarak Muğla, Diyarbakır, Çanakkale ve Ağrı illerinde içerisinde eğlence mekanlarının sahipleri ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının da bulunduğu, eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşların huzurunu bozan, kurdukları organize suç örgütüyle yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde eden 36 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat desteğiyle yaklaşık 300 polisin yer aldığı operasyonlarda, şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, işlenen suçlarda kullanıldığı tespit edilen 5 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet değişik çaplarda mermi, 1 adet telsiz ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin suç işlemek amacıyla silahlı organize suç örgütü kurdukları, örgüt olarak ise 'Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma', 'Kasten Yaralama', 'Tehdit', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanuna Muhalefet', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Hakaret' ve 'Suç Üstlenme' gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Eskişehir merkezli 5 ilde 'Kafes-18 Operasyonu' düzenlendi: 36 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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