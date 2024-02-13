Eskişehir Odunpazarı 2 No\'lu Sağlıklı Hayat Merkezi\'nde Doğum Eğitimleri Veriliyor

Yerel

Eskişehir Odunpazarı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde anne ve baba adaylarına doğum öncesi ve sonrası ile ilgili verilen eğitimler, yanlış bilinen birçok doğrunun düzeltilmesini sağlıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Odunpazarı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde açılan gebe bilgilendirme sınıfları ile hamile kadınlara, eşlerine ve aile büyüklerine, doğum öncesi ve sonrasında yapılması gerekler konusunda eğitim veriliyor. Anne ve baba adaylarının haftada 1 gün olmak üzere 7 hafta boyunca aldığı eğitimlerde, yanlış bilinen birçok konuda bilgilendirme yapılıyor. Doğum öncesi anne sağlığının korunması, beslenme, egzersiz gibi konularda eğitim alan gebe kadınlar, yaşam standartlarını arttırıyor. Doğum korkusunun da önüne geçilen eğitimlerin ardından, doğan bebek ile nasıl ilgilenilmesi gerektiği, giyim, emzirme, bez değiştirme gibi konularda da anne ve baba adayları detaylı bilgi edinebiliyor.

"Gebeliğin normal ve anormal durumları hakkında bilgileniyorlar"

Derslere katılan anne ve baba adaylarının gebeliğe dair her türlü bilgiyi edindiklerini belirten ebe Hüveyda Karadağ, "Buraya gelen çiftlerimiz gebelik boyunca yaşayacakları aslında her şeyi öğreniyorlar. Bebek bakımı, bebeğin yıkanması, emzirme, gebelikte neler yaşayacaklar, hangi durumlar normaldir, hangi durumlarda acilen hastaneye başvurmaları gerekir? Biz bunların hepsini uygulamalı bir şekilde gebelerimize, gebelerimizin eşlerine, dilerlerse büyük annelerimiz de dahil olmak üzere farklı gruplara eğitimlerimizi planlıyoruz ve düzenliyoruz. Eğitimlerimiz toplamda 7 dersten oluşuyor. Yani 7 modülümüz var. Eğitimimiz için bir gebemizin buraya 7 kez gelmesi gerekiyor. Eğitimlerimiz süre olarak da sabah 9 buçuk öğlen 12 arası yaklaşık 3 buçuk 4 saatlik bir eğitim programına dahil olmaları gerekiyor. Gebelerimiz eğitim aldıkları zaman gebeliğin normal ve anormal durumlarını öğreniyorlar. Mesela öncelikle gebelik bir hastalık değildir. Bütün kadınların hayatının bir döneminde yaşayacağı çok özel ve güzel bir dönemdir aslında. Bu dönemde bir takım yan etkiler ve yakınmalar ortaya çıkar. Bu yakınmalarla baş etme yöntemlerini öğretiyoruz. Bir derslerimizde bebeklerimize böylece daha konforlu bir gebelik geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Ayda 200-250 kişiye gebelikle ilgili eğitim veriyoruz"

Eğitimlere anne adaylarının yanı sıra eşlerinin ve aile büyüklerinin de katılabildiğini, yıl genelinde 2 binden fazla kişiye eğitim verildiğini belirten ebe Onur Kalaycı ise "Odunpazarı bölgemizde 4 bine yakın gebemiz var. Biz gebe bilgilendirme sınıfı olarak bütün gebelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Gebelerimizi kurumumuza, eğitimlere davet ediyoruz. Ay içerisinde 23 sınıf oluşturuyoruz. Gebelerimiz babalar ve ya gebelerimizin yakınları, anneleri, anneanneler, babaanneler olmak üzere ayda 200 ile 250 kişiye burada eğitimler veriyoruz. Toplamda 7 seans eğitimlerimiz var. Diyetisyenimiz, gebelikte beslenme konularını veriyor. Fizyoterapistimiz, gebelikte ve doğumu kolaylaştıracağı egzersizleri anlatıyor. Psikologlarımız yine gebelikte ruhsal durumla ilgili eğitimler veriyorlar. Diş hekimimiz gebelikte diş sağlığı ve doğumdan sonra bebeğin diş bakımıyla ilgili bilgilendirmeler yapıyor. 7 seansta eğitimlerimizi tamamlıyoruz. Bir gün yarım gün olacak şekilde gebelerimizi yormamak için ve toplamda 7 haftaya yayılmış bir şekilde eğitim programımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğru bildiğimiz birçok yanlışı buradaki eğitimlerde öğrendik"

Odunpazarı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde aldığı eğitimle yanlış bildiği birçok konuda doğru bilgi edindiğini belirten anne adayı Zeynep Bahar Çenet, "Buraya gelmem bana çok şey kattı. Doğru bildiğim birçok yanlışlar varmış, onları öğrenmiş oldum. Gün içinde hem daha iyi güzel geçiyor. Hani buranın atmosferi bilgilendirme oluyor. Fizyoterapistlerimiz olsun, psikolojik destek, gün içinde gebelerin nasıl hareket edilmesi gerektiği, ne şekilde davranılması gerektiği, aynı zamanda babaların, annelerin veya babaannelerin nasıl davranması gerektiği öğretiliyor. Beslenmemizin nasıl yapılması gerektiği öğretiliyor. Buraya geldiğimde eğlenceli vakit geçiriyoruz. Maketlerle olsun hocalarımızla olsun güzel geçiyor. Bilgi birikimi, hem doğum, hem emzirme, hem çocuk gelişimi, çocuğun beslenmesi hepsi aynı zamanda uygulamalı olarak gösteriliyor. Hem teorik hem uygulamalı bilgiler alıyoruz. Aynı zamanda hastaneye gidip doğumhane doğum sürecinde nasıl ortamın beklediği, bizlerin nelerini yapmamız gerektiği bu şekilde gösteriliyor. Bu da bizleri rahatlatıyor. Önce mesela doğum korkum olurdu. Benim doğum korkum azaldı. Doğumda yapmam gerekenleri daha iyi anladığım için. Daha böyle aktif, hani bir istek bir şey oluşuyor" diye konuştu.

"Eşimize nasıl destek olmamız gerektiğini öğreniyoruz"

Hamile eşi ile birlikte eğitimlere katılan baba adayı Nuri Çenet ise şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu daha önce hiç hissetmediğiniz bir duygu. Burada öğrendiklerimizle alakalı da genellikle eşimize nasıl destek olmamız gerektiği anlatılıyor. Doğum öncesi ve doğum sonrası neler yapmamız gerekiyor, eşlerin anneye desteğiyle bu konuda üstlenmesi gereken şeyler neler olduğu. Hocalarımızla birlikte bunları öğreniyoruz. Burada genellikle bu şekilde geçiyor dersler. Faydasını da görüyoruz bizzat yani kendimiz deneyimleyerek zaten burada görüyoruz. Faydasını gayet görüyoruz. Panik yoktu ama bazı bildiğimiz şeylerin tam doğru değil de biraz yanlış olduğunu öğrendik. Burada onları asıl olması gereken şekliyle öğreniyoruz. Öncesi ve sonrası olarak söyleyecek olursak, buranın bize çok şey kattığını söyleyebiliriz." - ESKİŞEHİR