Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Topluluğu, Meşelik Kampüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Öğrenciler, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüs içinde tek bir getirerek ve sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüş sonunda yapılan basın açıklamasında, İsrail'in yıllardır Filistin topraklarında gerçekleştirdiği zulme karşı durulması ve suçluların uluslararası mahkemelerde yargılanması talep edildi.

02.05.2024 16:25
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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Topluluğu tarafından Meşelik Kampüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Topluluğu tarafından Meşelik Kampüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Tekbir getirerek kampüs içinde yürüyen öğrenciler, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

"TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ZULÜM DEVAM EDİYOR"

Yürüyüşün sonunda yemekhane önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Ömer Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"İslam topraklarını işgal ederek yüzyıla yakın bir süredir kadın-erkek, yaşlı-genç, bebek-çocuk demeden soykırım yapan İsrail, 7 Ekim'den sonra tüm dünyanın gözü önünde zulmüne devam ediyor. Bu katliamlar karşısında eli kolu bağlı durmak, sessiz kalmak da bir sorumluluktur. Bizler de bugün sorumluluğumuzun bir gereği olarak bu basın açıklaması yapıyoruz.

"FİLİSTİN SADECE MÜSLÜMANLARIN MESELESİ DEĞİL"

Filistin meselesi bugün artık sadece Müslümanların değil, kalbinde merhamet zerresi taşıyan tüm insanların ortak davası haline gelmiştir. Bu sebepledir ki, Amerika'daki, Kanada'daki üniversite öğrencileri, akademisyenler, okuldan atılmayı dahi göze alarak kampüslerde bu soykırımı protesto ediyor ve zalimlere lanet okuyorlar. Amerika'da göstericilere uygulanan şiddet ise, dünyaya düşünce özgürlüğü, insan hakları, ahlaki değerler vaat eden batı söylemlerinin hakikatten ne kadar uzak olduğunu da göstermiştir. Bugün Gazze'de ve onun yanında olanlardaki özgür ruhlara şahit olurken, Amerika'da özgürlüğün sadece heykelinin kaldığını görüyoruz. Umuyoruz ki Gazze'de başlayan bu uyanış, tüm dünyada özgür ruhları harekete geçirecek ve kurulmuş olan adaletsiz dünya düzenin sorgulanmasına yol açacaktır.

"SUÇLULARIN ULUSLARARASI MAHKEMELERDE YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Buradan hem İslam dünyasına hem de kalbinde bir zerre insanlık taşıyan herkese seslenerek diyoruz ki, bugün mazlumun yanında olma günüdür. Bugün zalimlerin karşısında durma günüdür. Bugün hakkı haykırma günüdür. Bugün dünyadaki adaletsiz düzenin değişmesi için harekete geçme günüdür. Tüm insanlığı ve yeryüzündeki tüm kurum ve kuruluşları hakkı savunmaya, mazlumlara yardım etmeye çağırıyoruz. Gazze'de insanlığa karşı işlenen soykırım suçuna karşı ağaya kalkmaya bekliyoruz. Katliamın bir ana önce durdurulması ve suçluların uluslararası mahkemelerde yargılanmasını talep ediyoruz. Biz Eskişehir İlahiyat Fakültesi öğrencileri olarak, insanlığımızın bir gereği olarak, her türlü zulme, özellikle de Gazze'de işlenen soykırıma karşı olduğumuzu ve başta Amerika'daki akademisyenler ve öğrenciler olmak üzere mazlumlara destek olanların da yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz."

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika
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