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"Estetik mağduru" kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

"Estetik mağduru" kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu

18.12.2021 11:49
"Estetik mağduru" kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu

İngiltere'den İzmir'e gelerek obezite ameliyatı olan kadın, zayıfladıktan sonra vücudunda oluşan sarkıklıkları gidermek için yine İzmir'de bir estetik cerrahına başvurdu.

İngiltere'den İzmir'e gelerek obezite ameliyatı olan kadın, zayıfladıktan sonra vücudunda oluşan sarkıklıkları gidermek için yine İzmir'de bir estetik cerrahına başvurdu. 3 ameliyat geçirmesine rağmen sarkıklarının giderilmediğini, üstüne bir de vücudunda ameliyat izleri oluştuğunu öne süren 50 yaşındaki Selda Gümüş, Prof. Dr. E.C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan ve bir hastanede Türk hastalar için tercümanlık yapan 50 yaşındaki Selda Gümüş, 2015 yılında İzmir'de obezite ameliyatı oldu. 103 kilodan 59 kiloya düşen, daha sonra 5 kilo daha alarak 64 kiloya ulaşan Gümüş, zayıfladıktan sonra vücudunda oluşan sarkıklıkları gidermek için 2018 yılında İzmir'de bir estetik cerrahına başvurdu. Araştırmaları sonrasında Prof. Dr. E.C. ile anlaşan Selda Gümüş için ameliyat programı belirlendi. İlk operasyonunu 8 Mayıs 2018'de geçiren Gümüş, 29 Temmuz 2019 tarihinde ikinci, geçen yıl 4 Ağustos'ta da üçüncü kez bıçak altına yattı. Bu süre içerisinde vücudundaki sarkıkların giderilmediğini, üstüne ameliyat izlerinin oluştuğunu öne süren Selda Gümüş, revizyon ameliyatları için kendisini oyaladığını öne sürdüğü Prof. Dr. E.C. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Estetik mağduru olduğunu belirten Gümüş, süreç içerisinde psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

"Bana 'En güzelini yaptım. Seni mutlu etmek zor' diyor"

2018 yılının mayıs ayındaki ilk ameliyatın göğüs bölgesine yapıldığını, bu ameliyattan kesi problemi dışında fazla şikayeti olmadığını söyleyen Gümüş, bir sonraki ameliyatının ise kol germe ve karın toplama şeklinde planlandığını ancak kol ameliyatı sonrası büyük acılar çektiğini dile getirdi. Gümüş, "Sol kolumu bir dönem arkama döndüremedim. Çift kesi vardı. İstenmeyen deri fazlalığı çok kesilmiş ve daha sonra tekrar deri kesilerek yama yapılmıştı. Daha sonra kolum için ikinci ameliyatı oldum ve ancak öyle acılarım son buldu ancak kolumu hala sarkık buluyorum. Karnımı gerdiklerini söylediler ama karnım gerilmedi. Boş deri hala yerinde duruyor. Hekim olmayan biri bile buna 'karın germe' diyemez. İki kez kesip bunu bu halde nasıl bırakır? Vücudumda derin izler var. Bana 'En güzelini yaptım, harika yaptım. Seni mutlu etmek zor' diyor. Bu durumdan kim mutlu olur? Sıkıntıları düzeltmek için beni ameliyatlara soktu ama durum düzelmedi. Paramı da geri vermedi. Londra'da göründüğüm Türk hekim, 'Hangi merdiven altı yere gittin?' diye sordu. Karnımda bombelik vardı. Başka doktorlar bana 'İç kasların dikilmemiş olabilir. Ölmediğine dua et' dediler" diye konuştu.

"Sallanan etler ve istenmeyen izlerle doluyum"

Yaşadığı olayın ardından ameliyat olmaktan korkmaya başladığını ve kabuslar gördüğünü söyleyen Gümüş, "Ameliyatlardan korkmazdım ama artık korkuyorum. Bizim çok başarılı hekimlerimiz var. Ben bütün ameliyatlarımı Türkiye'de oluyorum ve hepsinden de memnun kalmıştım. Ancak bu durumun istisna olduğunu düşünüyorum. Eğer revize ameliyatlar düzelebileceksem de Türk hekimlerine ameliyat olacağım. Beni bu duruma getiren doktorla çok kez görüştüm. 'Beni ya düzeltin ya da paramı iade edin' dedim ama beni oyaladı. 'Altın iğne uygulayacağım, dolgu yapacağım' dedi. Bunların geçici çözümler olduğunu söyledi. En sonunda da hiçbir şey yapmayacağını belirtti. Ben, diyabet nedeniyle zayıflamıştım. Zayıflama sürecinde çok mutluydum. Derilerimin bu kadar sarkacağını ve psikolojimin bu kadar bozulacağını tahmin edemedim. Şu an sallanan etler ve istenmeyen izlerle doluyum. Sarkıklıklarım giderilseydi izlere razı olacaktım ama derilerim hala gergin değil ve çok çirkin dikiş izlerim var. Bilirkişi beni muayene etsin. Eğer 'Bu ameliyat olması gerektiği gibi' derse davamdan vazgeçeceğim. Bana birçok doktor 'Estetik mağdurusun. Bunu düzeltemeyebiliriz' diyor. Göründüğüm hiçbir doktor 'Bu normal' demedi. Karnım gerilmemiş, kollarım hala sarkık, bacaklarımın simetrisi yok. Sağ bacağım, sol bacağımdan 2 santimetre daha kalın. Derin izlerim var. Sanki iki ayrı elden çıkmış gibiyim" ifadelerini kullandı.

İddialara ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. E.C. ise, hastanın operasyon sonrası meydana gelecek izler ile ilgili rıza formu imzaladığını söyledi. E.C., "Hastanın geçirdiği işlemlere ilişkin alınmış 19 adet işlem rıza formu bulunmaktadır. Hastada yapılan işlemler sonucunda herhangi bir fonksiyon kaybı yada komplikasyon ortaya çıkmamıştır. Kaldı ki hastanın geçirdiği obezite cerrahisi sonrasında iz kalmaması mümkün değildir" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Estetik mağduru kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu
Estetik mağduru kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu
Estetik mağduru kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu
Estetik mağduru kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu
Estetik mağduru kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu
Estetik mağduru kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu
Estetik mağduru kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu
Estetik mağduru kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu
Estetik mağduru kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu

Obezite, Estetik, Gümüş, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Estetik mağduru' kadın, profesör hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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