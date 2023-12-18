Ev hanımı amigurumi oyuncaklarla gelir elde ediyor

Edirne'de yaşayan 31 yaşındaki ev hanımı Pınar Baybağ, 2019 yılında kendi çocuklarına örerek başladığı "Amigurumi" adı verilen oyuncak işini arkadaşlarının teklifi ve ailesinin desteği sonrası kazanca dönüştürerek gelir elde etmeye başladı.

Japonca'da "Amigurumi" adı verilen tığla sık iğne şeklinde içi doldurulmuş organik oyuncaklar örerek, sosyal medya hesabı üzerinden satışa sunan dört çocuk annesi ve ev hanımı 31 yaşındaki Pınar Baybağ, rengarenk hazırladığı oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürüyor.

Stres atmak için ilk olarak kendi çocuklarına amigurumi bebek örmen Baybağ, kısa sürede kendisini geliştirerek bu işi kazanca dönüştürmeye başladı. Baybağ, birbirinden farklı renklerle çeşitli bebekler örerek hem stres atıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Ev işlerini bitirdikten sonra örgünün başına oturan Baybağ, surat şekillendirmesi yaparken, sanki çocuklarıymış gibi onlarla konuşuyor ve özenle siparişe hazır hale getiriyor.

Dört yıl önce başladı

2019 yılında evde otururken ilk olarak kendi çocuklarına örmeye başladığını söyleyen ev hanımı Baybağ, çocuklarının ve ailesinin desteği ile 1 sene boyunca kendisini geliştirerek arkadaşlarının 'çok güzel örüyorsun istersen bunu bir sektöre dönüştürerek kazanç elde edebilirsin' demesi üzerine satış yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden satış yapmaya başladığını ve takipçilerinin çoğalması sonrası işini büyüterek güzel kazançlar elde etmeye başladığını aktaran Baybağ, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir ve Van gibi şehirlere toplu sipariş hazırladığını söyledi.

"Her çocuğun örme oyuncağı olsun istedim, kampanya başlattım"

6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrası her çocuğun örme oyuncağı olsun istediğini ve kampanya başlattığını söyleyen Baybağ, "Enkaz altından bir kız çocuğu çıkmıştı. Ekiplerin ne istiyorsun sorusu üzerine örme bebek istiyorum deyince benim gözlerim doldu. Benim de o ara toplu bir siparişim vardı. Aradım durumu anlattım onu erteleyerek depremzede çocuklar için bir çalışma başlattım. Atkı, bere, ne örülürse oradaki depremzedelere yollansın diye. Pek umutlu değildim ama inanılmaz derece koli geldi. Hepsini tek tek paketleyip gönderdik. Kullanıldığını da gördük bu bizim için çok gurur verici bir durumdu. Bir çocuğun mutlu olması bile insanı çok mutlu ediyor. Özellikle ben o gün çok mutlu oldum" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE