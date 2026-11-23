Hatay'ın Payas ilçesindeki baba ocağında yas sürüyor. Evli ve 1 çocuk babası Uçuş Helikopter Teknisyeni Hüseyin Zehir'in babası Kenan Zehir, oğlunun silah arkadaşlarından öğrendiği bilgilerle kaza anında yaşananları aktardı.

SAAT 11.00'DE ARAYIP UÇUŞU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan oğlunun, olaydan önce kendisini telefonla aradığını anlatan Kenan Zehir, "Oğlum saat 11.00 sıralarında beni aradı. Eşini İstanbul'a gönderdiğini, kendisinin de uçuşu olduğunu söyledi. Akşam dönüşte tekrar arayacağını belirtti. Ben de 'tamam oğlum' dedim. Daha sonra bir cenaze yemeğimiz vardı. Eve geldim, televizyonu açtığımda olayı gördüm. Hemen kendisini aradım ancak telefonuma cevap vermedi. Birkaç kez daha aradım, yine ulaşamadım" diye konuştu.

"HER UÇUŞUNDA ELİMİZ YÜREĞİMİZDE BEKLİYORDUK"

Oğlunun daha önce de benzer olaylar yaşadığını anlattığını belirten baba Zehir, "Daha önce de buna benzer olaylar yaşadıklarını anlatmıştı. Ancak her seferinde bir şekilde helikopteri indirmeyi başardıklarını söylüyordu. Bir baba olarak her uçuşunda elimiz yüreğimizde bekliyorduk. Çünkü yaptığı işin tehlikelerini biliyorduk, canımız yanıyordu" ifadelerini kullandı.

YERLEŞİM YERİNDEN UZAKLAŞMAK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Oğlu ve silah arkadaşlarının, helikopterin yerleşim yerine düşmemesi için kahramanca mücadele verdiğini öğrendiğini aktaran Zehir, "Arkadaşlarından ve komutanlarından edindiğim bilgilere göre olay sırasında çok büyük çaba sarf etmişler. Kendisinin de becerisini ben biliyorum, anlatmalarından. Helikopterin yerleşim yerine yöneldiğini, yerleşim yerinden uzaklaşmak için büyük gayret gösterdiklerini öğrendim" dedi.

"BUNLAR BENİM KENDİ DEĞERLENDİRMELERİM"

Kazanın nedenine ilişkin kendi tahminini de paylaşan baba Zehir, bunun kişisel değerlendirmesi olduğunu vurgulayarak, "Benim tahminim, elektrik tellerine takılması nedeniyle kazanın meydana geldiği yönünde. Hatta yaklaşık 20 metreye kadar alçaldığını ve elektrik direklerinden kaynaklı kazanın yaşandığını düşünüyorum. Elbette bunlar benim kendi değerlendirmelerim. Allah devletimize zeval vermesin. Oğlumun ve beraberindeki arkadaşlarının orada büyük bir mücadele verdiğini öğrendim" şeklinde konuştu.

"BABA, ŞEHİT OLURSAM SENİ DE GÖTÜRÜRÜM İNŞALLAH"

Oğluyla şehadetinden yaklaşık 15 gün önce yaptığı telefon görüşmesini anlatan Kenan Zehir, "Şehit olmadan yaklaşık 15 gün önce kendisiyle telefonda konuşmuştuk. Cuma namazına gitmiştim, o sırada beni aramış. Namazdan sonra kendisini geri aradım. Bana espri yaparak, 'baba, şehit olursam seni de götürürüm inşallah' dedi. Bir hafta kadar önce de eşine, şehit olması durumunda nerede yaşamak isteyeceğine ilişkin bazı sözler söylemiş. Bunları sonradan gelinimden öğrendim, duyunca çok üzüldük. Bir baba olarak insan ister istemez oğlumun kendisini bir şekilde hazırladığını düşünüyor" sözlerini kaydetti.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN, BAŞKA VATANIMIZ YOK"

Yaşadıkları acının çok büyük olduğunu dile getiren baba Zehir, "İnancımız gereği şehit olduğuna inanıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok zor bir acı, Rabbim hiçbir anneye ve hiçbir babaya böyle bir acı yaşatmasın. Acıların en büyüğü. Vatanımız sağ olsun, başka vatanımız yok. Buraya dostlarımız taziye geldiğinde fark ettim ki bir bütünüz ve Türkiye'yiz. Ben bunu öğrendim" dedi.