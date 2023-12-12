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Eyüpsultan Belediye Başkanı Gazze'ye Yardım Tırlarını Uğurladı - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Gazze'ye Yardım Tırlarını Uğurladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Filistin-Türk İşadamları Derneği tarafından Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemesi yüklü 9 tırı uğurladı. Başkan Köken, Mısır üzerinden gidecek olan tırları Alibeyköy Spor Kompleksi otoparkından uğurlarken, dualarla destek veren insanların olduğunu ve Allah'ın galip geleceğini belirtti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Gazze\'ye Yardım Tırlarını Uğurladı
12.12.2023 - 14:06,
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Filistin-Türk İşadamları Derneği tarafından Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemesi yüklü 9 tırı uğurladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Mısır üzerinden Gazze'ye gidecek olan 9 yardım tırını Filistin - Türk İşadamları Dernek Başkanı Mazen Alhassaneh ile birlikte Alibeyköy Spor Kompleksi otoparkından uğurladı. İçerisinde insani yardım malzemesi yüklü tırların üzerine dernek tarafından "Gazze şeridindeki yüce halkımızı ve kararlı insanlarımızı destek amaçlı kampanya" yazılı pankart asıldı. Başkan Deniz Köken, Mısır üzerinden Gazze'ye gitmek üzere yola çıkacak yardım tırlarının yanına gelerek Dernek Başkanı Mazen Alhassaneh'den bilgi aldı.

"Allah galip gelecektir"

Tırlar yola çıkmadan önce yaptığı konuşmada bugünkü sistemin Filistin'de sınıfta kaldığını vurgulayan Başkan Deniz Köken, "İnsanlar birey birey, fert fert bu işe gönlünü koyuyor, üzüntüsünü dile getiriyor. Hiç bir şey yapamayanlar dualarıyla destek veriyor. İş adamlarımız da oraya herkese rağmen tırlarla yardım göndermeye gayret ediyor. Bütün dünya seyrediyor ama insanlık bu meseleyi kınıyor. İnşallah insanlık galip gelecektir, vicdanlar galip gelecektir. Allah'la savaşılmaz, en nihayetinde Allah galip gelecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eyüpsultan Belediye Başkanı Gazze'ye Yardım Tırlarını Uğurladı - Son Dakika
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