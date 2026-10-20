Eyüpsultan'da 5 ağacın gece kesildiği iddiası üzerine vatandaşlar açıklama yaptı

İstanbul Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tramvay inşaatı sebebiyle taşınacağı belirtilen asırlık ağaçların gece saatlerinde kesildiği iddiaları sonrası vatandaşlar, bölgede basın açıklaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Bayrampaşa-Eyüpsultan tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Eyüpsultan Bulvarı güzergahında bulunan 168 ağacın, karekodlu takip sistemi kullanılarak Başakşehir Resneli bölgesine nakledileceği açıklanmıştı. Ağaçların gece saatlerinde İBB ekipleri tarafından izinsiz kesildiği iddiası üzerine vatandaşlar bölgeye gelerek basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakinlerinden Muhammet Erkam Bülbül, "Bu akşam burada, semt-i mukaddes olarak anılan Eyüpsultan'ın uğradığı tahribata dur demek, sesimizi yetkililere duyurmak ve bu sürecin sorumlularından hesap sorulmasını talep etmek için bir araya geldik. Burası sıradan bir semt değil. Burası, İstanbul'un manevi hafızasının kalbinde yer alan, Peygamber Efendimizin mihmandarlarından, sahabe-i kiramdan Hazreti Ebü Eyyüb el-Ensari'nin medfun bulunduğu beldedir. Tarihin, maneviyatın, tabiatın ve şehir kültürünün iç içe geçtiği bu semtin uğradığı her zarar, yalnızca burada yaşayanların değil, bütün bir milletin ortak mirasına verilmiş zarardır. Bildiğiniz üzere, Feshane'den başlayıp Bayrampaşa'da sona ereceği söylenilen tramvay hattının yapım çalışmaları yaklaşık iki yıldır sürmektedir. Ne var ki halk olarak projenin güzergahı, çevreye etkileri, tarihi yapılara verebileceği zararlar ve ağaçların geleceği hakkında yeterli ve şeffaf bilgiye sahip değiliz. İşte bu belirsizliğin karanlık yüzü, bizzat dün gece gözlerimizin önünde ortaya çıktı. Eyüpsultan Bulvarı üzerinde, gecenin karanlığında apar topar beş ağacın kesildiğine tanık olduk. Kim oldukları, hangi kurum adına hareket ettikleri ve bu işlem için hangi resmi yetkiye sahip oldukları bilinmeyen kişiler, ağaçları keserek ortadan kaldırmaya çalıştı. Semt sakinleri olarak iş makinelerinin çalışmalarına itiraz ederek süreci durdurmaya çalıştık ve polise haber verdik. Şimdi soruyoruz, 'Bu ağaçları kesenler kimlerdir? Hangi yetkiyle hareket etmişlerdir? Çalışmaların sorumlusu kimdir? Böylesine önemli bir alanda, kamuoyunun bilgisi ve denetimi dışında bu işlemler nasıl gerçekleştirilebilmektedir?' Dün gece yaşadığımız olay, Eyüpsultan'da yaşanmasından endişe ettiğimiz daha büyük bir tahribatın yalnızca habercisidir. Her fırsatta çevreyi, ağacı ve tarihi mirası korumaktan söz edenlerin, iş uygulamaya geldiğinde nasıl bir tutum sergilediğini bir kez daha gördük. Aylardır rezil bir halde bulunan Eyüp Sultan Meydanı'nda bitmeyen çalışmaların başlıca sebebinin yapmak istedikleri kıyımın kılıfı olduğunu da anlamış olduk. Biz bu semtin gözden çıkarılmasına razı değiliz" dedi.

"5 koca ağaç bu şartların hiçbirine uyulmadan katledildi"

168 ağacın söküleceğinin ifade edildiğini söyleyen Bülbül, "Eyüpsultan Bulvarı'nda, meydandan Demirkapı istikametine uzanan güzergahta 168 ağacın söküleceği ifade edilmektedir. Bu ağaçların önemli bir bölümünün yüz yaşını aştığı, aralarında yirmiyi aşkın asırlık çınarın bulunduğu bilinmektedir. Karşımızdaki mesele sıradan bir peyzaj düzenlemesi değil, onlarca kuşağın tanıklık ettiği yaşayan bir mirasın geleceğidir. Yetkililer ağaçların başka alanlara taşınacağını söylüyor. Peki, bu ağaçların taşınmasına yönelik bilimsel hazırlıklar yapıldı mı? Plantasyon için kök budamaları ve taç budamaları uzmanların gözetiminde gerçekleştirildi mi? Bu işlemlere ilişkin bilimsel raporlar ve uygulama takvimi kamuoyuyla paylaşıldı mı? Tabi ki hayır. Ki dün geceki çalışmada gördüğümüz üzere kesilen 5 koca ağaç bu şartların hiçbirine uyulmadan katledildi. Tekrar dikilmesi mümkün olmayan bir şekilde kesildi, biçildi ve atıldı. Gerçek yapay zeka görselleriyle saklanamayacak kadar ortadadır. Eyüpsultan'da hem yeşilin hem de tarihi eserlerin kıyımı başlamıştır" ifadelerini kullandı.