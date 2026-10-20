Eyüpsultan'da 5 ağacın gece kesildiği iddiası üzerine vatandaşlar açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eyüpsultan'da 5 ağacın gece kesildiği iddiası üzerine vatandaşlar açıklama yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'nin Bayrampaşa-Eyüpsultan tramvay hattı çalışmaları kapsamında 168 ağacın nakledileceğini açıklamasının ardından Eyüpsultan'da vatandaşlar, gece 5 ağacın izinsiz kesildiği iddiasıyla basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Bülbül, 5 ağacın katledildiğini söyledi.

İstanbul Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tramvay inşaatı sebebiyle taşınacağı belirtilen asırlık ağaçların gece saatlerinde kesildiği iddiaları sonrası vatandaşlar, bölgede basın açıklaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Bayrampaşa-Eyüpsultan tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Eyüpsultan Bulvarı güzergahında bulunan 168 ağacın, karekodlu takip sistemi kullanılarak Başakşehir Resneli bölgesine nakledileceği açıklanmıştı. Ağaçların gece saatlerinde İBB ekipleri tarafından izinsiz kesildiği iddiası üzerine vatandaşlar bölgeye gelerek basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakinlerinden Muhammet Erkam Bülbül, "Bu akşam burada, semt-i mukaddes olarak anılan Eyüpsultan'ın uğradığı tahribata dur demek, sesimizi yetkililere duyurmak ve bu sürecin sorumlularından hesap sorulmasını talep etmek için bir araya geldik. Burası sıradan bir semt değil. Burası, İstanbul'un manevi hafızasının kalbinde yer alan, Peygamber Efendimizin mihmandarlarından, sahabe-i kiramdan Hazreti Ebü Eyyüb el-Ensari'nin medfun bulunduğu beldedir. Tarihin, maneviyatın, tabiatın ve şehir kültürünün iç içe geçtiği bu semtin uğradığı her zarar, yalnızca burada yaşayanların değil, bütün bir milletin ortak mirasına verilmiş zarardır. Bildiğiniz üzere, Feshane'den başlayıp Bayrampaşa'da sona ereceği söylenilen tramvay hattının yapım çalışmaları yaklaşık iki yıldır sürmektedir. Ne var ki halk olarak projenin güzergahı, çevreye etkileri, tarihi yapılara verebileceği zararlar ve ağaçların geleceği hakkında yeterli ve şeffaf bilgiye sahip değiliz. İşte bu belirsizliğin karanlık yüzü, bizzat dün gece gözlerimizin önünde ortaya çıktı. Eyüpsultan Bulvarı üzerinde, gecenin karanlığında apar topar beş ağacın kesildiğine tanık olduk. Kim oldukları, hangi kurum adına hareket ettikleri ve bu işlem için hangi resmi yetkiye sahip oldukları bilinmeyen kişiler, ağaçları keserek ortadan kaldırmaya çalıştı. Semt sakinleri olarak iş makinelerinin çalışmalarına itiraz ederek süreci durdurmaya çalıştık ve polise haber verdik. Şimdi soruyoruz, 'Bu ağaçları kesenler kimlerdir? Hangi yetkiyle hareket etmişlerdir? Çalışmaların sorumlusu kimdir? Böylesine önemli bir alanda, kamuoyunun bilgisi ve denetimi dışında bu işlemler nasıl gerçekleştirilebilmektedir?' Dün gece yaşadığımız olay, Eyüpsultan'da yaşanmasından endişe ettiğimiz daha büyük bir tahribatın yalnızca habercisidir. Her fırsatta çevreyi, ağacı ve tarihi mirası korumaktan söz edenlerin, iş uygulamaya geldiğinde nasıl bir tutum sergilediğini bir kez daha gördük. Aylardır rezil bir halde bulunan Eyüp Sultan Meydanı'nda bitmeyen çalışmaların başlıca sebebinin yapmak istedikleri kıyımın kılıfı olduğunu da anlamış olduk. Biz bu semtin gözden çıkarılmasına razı değiliz" dedi.

"5 koca ağaç bu şartların hiçbirine uyulmadan katledildi"

168 ağacın söküleceğinin ifade edildiğini söyleyen Bülbül, "Eyüpsultan Bulvarı'nda, meydandan Demirkapı istikametine uzanan güzergahta 168 ağacın söküleceği ifade edilmektedir. Bu ağaçların önemli bir bölümünün yüz yaşını aştığı, aralarında yirmiyi aşkın asırlık çınarın bulunduğu bilinmektedir. Karşımızdaki mesele sıradan bir peyzaj düzenlemesi değil, onlarca kuşağın tanıklık ettiği yaşayan bir mirasın geleceğidir. Yetkililer ağaçların başka alanlara taşınacağını söylüyor. Peki, bu ağaçların taşınmasına yönelik bilimsel hazırlıklar yapıldı mı? Plantasyon için kök budamaları ve taç budamaları uzmanların gözetiminde gerçekleştirildi mi? Bu işlemlere ilişkin bilimsel raporlar ve uygulama takvimi kamuoyuyla paylaşıldı mı? Tabi ki hayır. Ki dün geceki çalışmada gördüğümüz üzere kesilen 5 koca ağaç bu şartların hiçbirine uyulmadan katledildi. Tekrar dikilmesi mümkün olmayan bir şekilde kesildi, biçildi ve atıldı. Gerçek yapay zeka görselleriyle saklanamayacak kadar ortadadır. Eyüpsultan'da hem yeşilin hem de tarihi eserlerin kıyımı başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiBayrampaşaEyüpsultanİstanbulGüncelYerelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gördes’te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti Gördes'te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma "Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı “Pişman değilim“ Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
Zehirli deniz yılanları sahilleri istila etti: Halk diken üstünde Zehirli deniz yılanları sahilleri istila etti: Halk diken üstünde
Libya’nın attığı imza Türkiye’yi sevindirdi Açıklamalar peş peşe Libya'nın attığı imza Türkiye'yi sevindirdi! Açıklamalar peş peşe
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı Yasak ilişki iddiası Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
23:03
Yunanistan’ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara’ya ikinci kez kaybettik
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
22:34
İstifası istenen İsmail Kartal’dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray’a konsantre olacağız
İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
20:28
Sergen Yalçın’dan sürpriz şampiyonluk tahmini
Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
20:13
Fenerbahçe’de Ake oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de Ake oyuna devam edemedi
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
18:50
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
16:55
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 00:49:22. #7.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da 5 ağacın gece kesildiği iddiası üzerine vatandaşlar açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei