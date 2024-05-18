Ezel Akay ve Gürkan Hacır Gençlerle Buluştu

Yerel

Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir Avrupa Birliği Derneği iş birliği ile demokrasiyi birlikte keşfetmek ve kamuya tartışmak için alan açmak amacıyla gerçekleştirdiği 3'üncü Uluslararası Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali çerçevesinde, ünlü yönetmen ve senarist Ezel Akay gençlerle bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir Avrupa Birliği Derneği (ES-AB) iş birliği ile Türkiye'de ve Eskişehir'de sadece Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali'nin 3'üncüsü Kanlıkavak Parkı'nda devam ediyor. 19 Mayıs 2024 Pazar günü sona erecek olan festival 3 gün sürecek. Siyasal aktörler arasında siyasal katılımın ve sosyal duyarlılığın arttırılmasıyla toplumun tamamını, özellikle de gençleri ilgilendiren ortak ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara çözümlerin üretilmesine katkı sağlayabilecek bir platform oluşturmayı amaçlayan festival kapsamında alanda kurulan A ve B çadırlarında çeşitli oturumlar gerçekleştiriliyor.

Ezel Akay gençlerle buluştu

Festival çerçevesinde ünlü yönetmen ve senarist Ezel Akay, gençlerle buluştu. Odunpazarı Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen buluşmada, Akay gençlerle kültür ve sanatta gençlerin rolünü konuştu. Gençlere deneyimlerini aktaran Akay, gençlerle sanatın gücü ve gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri ile ilgili sohbet etti. B çadırında gerçekleşen bu buluşmaya, gençler yoğun ilgi gösterdi.

Gazeteci Gürkan Hacır gençlere denetim mekanizması olarak medyayı konuştu

Festival alanına kurulan çadırlarda gün boyu oturumlar devam etti. 'Demokrasilerde Denetim Mekanizması olarak Medya: Rolü ve Önemi' konu başlığının tartışıldığı A Çadırında, gazeteci Gürkan Hacır gençlerle buluştu. Gençlere deneyimlerini aktaran Hacır, gençlerin sorularını cevapladı. B Çadırında ise Karmaşıklık ve Toplumsal Zuhur Örnekleri konu başlığı ele alındı. - ESKİŞEHİR