Fabrikalab İzmir'de İnsansız Su Altı Aracı Üretilecek

FikrimİZ bünyesindeki FabrikaLab İzmir, teknolojik araştırmalara gönül verenlerin uğrak noktası oldu. Büyük şirketlerin milyon dolarlık ARGE laboratuvarlarındaki imkanları yenilikçi fikirlerin hizmetine sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece 3 yılda 3 binin üzerindeki araştırmacıya kapılarını açtı. FabrikaLab'da şimdi insansız su altı aracı üretme çalışmaları başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası bünyesinde kurulan FikrimİZ Birimi, İzmir ekonomisini yenilikçi ve girişimci bir ekosisteme kavuşturmak, herkes için tam zamanlı, üretken ve yenilikçi bir iş ortamı sağlamak ve yoksulluğu azaltma hedefiyle çalışıyor. FikrimİZ bünyesindeki FabrikaLab (Fabrikasyon Laboratuvarı) İzmir ise teknolojik araştırmalara gönül veren girişimcilere kapılarını açıyor. Bilimi, inovatif tasarımı ve teknolojiyi kucaklayan Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'ndeki mekandan 3 yılda 3 binin üzerinde kişi yararlandı. FikrimİZ Birimi'nde, mekanik robot kol yapımından insansız hava aracı tasarımına, mobilya tasarımından üç boyutlu yazıcı yapımına, e-ticaretten sosyal girişimciliğe kadar yaklaşık 32 farklı başlıkta pek çok eğitim ve atölye düzenlendi.

"FİKRİMİZ" ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS

Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde öğrenim gören Elif Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin FikrimİZ bünyesindeki FabrikaLab İzmir laboratuvarında insansız su altı aracını üreteceklerini ifade ederek, "Bu icadımızla TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali), Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivaline hazırlanıyoruz. Ekibimiz 8 kişiden oluşuyor. Su altını aracımızla haritalandırmayı planlıyoruz. Ben bu projeyi gerçekleştirmek istediğimde dışarıda bir atölye kurmak zorundaydım ve yeni başlayan bir kişi için en az 40 bin lira gibi bir tutarı gözden çıkarmam gerekti. Basit bir keskiden tutun da lehim makinesine kadar çok fazla malzeme almamız gerekti. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti biz gençlere sunması çok büyük bir şans. Burada bulunan mühendislerden mentorluk desteği de alıyoruz. Makinelerin kullanımında ve fikirlerimizi geliştirmemizde bize çok yardımcı oluyorlar. İzmir'de yeni bir ekibin bu imkanları bulması çok güzel bir fırsat" dedi.

ŞEHİR DIŞINDAN İZMİR'E HİZMET ALMAYA GELİYORLAR

FikrimİZ Birim Sorumlusu ve aynı zamanda Metalurji ve Malzeme Mühendisi Melis Başkonuş Demirci ise "Girişimcilerimizden proje başvurularını alıyor ve değerlendiriyoruz. Randevu sistemiyle çalışarak burada prototiplerini üretiyoruz. 16 yaş üzeri herkese açık merkezimize çoğunlukla yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler geliyor. Burada meslek liseleriyle de çalışıyoruz. Atölye çalışmalarımız oluyor. Bizler uzmanlıklarımız doğrultusunda mentorluk yapıyoruz. Aynı zamanda farklı illerden de gelen kullanıcılarımız oluyor. Özellikle Manisa, Aydın, Denizli ve Eskişehir'den gelen katılımcılar oluyor. Dünyadaki Fabrikasyon Laboratuvarları'nın bünyesinde bulunan tüm ekipmanlara sahibiz. Prototip yapımında gerekli modelleme bilgisine sahip olmayan kişileri de Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü'müzün verdiği Modelleme Kurslarına yönlendiriyoruz. FikrimİZ Birimi olarak 220 m²'lik atölyemiz dışında 290 metrekare büyüklüğünde ortak çalışma ve etkinlik alanımız da mevcut" şeklinde konuştu.

BİRLİKTE ÜRETİYORLAR

FabrikaLab İzmir bünyesinde Lazer Kesici, CNC Router, Robot Kol, 4 farklı Fused Deposition Modeling (FDM) teknolojisi ile çalışan 3 Boyutlu Yazıcı, Stereolithography (SLA) teknolojisi ile çalışan 3 Boyutlu Yazıcı, 3 Boyutlu Tarayıcı, Vinil Kesici, Bilgisayar Destekli Dijital Dikiş Makinesi, Elektronik Geliştirme Kartları, mekanik ekipmanlar ve Elektronik Programlanabilir Ekipman Üniteleri bulunuyor. FikrimİZ ekibi ise Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Makine Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Endüstriyel Tasarımcı, Yazılım Uzmanı ve Sosyologtan oluşuyor.

ULUSLARARASI AĞA DA ÜYE

Fikirlerin projeye, hayallerin buluşlara dönüşmesi için imkan sağlayan FabrikaLab İzmir, daha ilk yılında "The Fab Foundation" (Uluslararası FabLab Ağı) üyesi oldu. Her sene farklı bir kıtada Fab konferanslarını düzenleyen bu uluslararası organizasyon, farklı alanlardaki iş birliğinin de önünü açıyor. ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir programdan ortaya çıkan FabLab fikri, 2001 yılında ete-kemiğe büründü. 2009 yılında ise dünyadaki FabLab'leri bir araya getirmek ve FabLab ağını kuvvetlendirmek amacıyla "The Fab Foundation" hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu FabrikaLab İzmir de bu uluslararası ağa dahil edildi.

ÜCRETSİZ HİZMET

FabrikaLab İzmir, bireysel girişimcilere, öğrencilere, üretim alanlarında çalışanlara, tasarımcılara, KOBİ'ler ve kurumsal firmaların kullanımına açık. FabrikaLab İzmir, 220 metrekarelik atölye kullanım alanı ile Türkiye'de halka açık ücretsiz hizmet sunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tek FabLab olma özelliğini de taşıyor.