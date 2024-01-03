Fahreddin Paşa\'ya Büyükçekmece\'den anlamlı destek

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'ne Suudi yetkililerin ambargosuna tepkiler sürüyor. Büyükçekmece Belediye Meclisi de ilçede yeni yapılan bir parka destansı Medine Müdafaası ile tanınan "Çöl Kaplanı" lakaplı Fahreddin Paşa'nın adını verdi.

SUUDİ YETKİLİLER İZİN VERMEMİŞTİ

Galatasaray ile Fenerbahçe Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finaline, Cumhuriyeti'n 100. yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anan pankart ve formalarla çıkmak istemişler ancak Suudi yetkililer buna izin vermemişti. Suudi yetkililerin Atatürk ve Cumhuriyet ambargosuna tepki gösteren Galatasaray ile Fenerbahçe maça çıkmayarak Türkiye'ye dönmüştü.

"TĞRK MİLLETİ OLARAK DOĞRU BİR ŞEY YAPIYORUZ"

Büyükçekmece Belediyesi Meclisi de anlamlı bir tepki ortaya koyarak, Tepecik Ulus Mahallesi Karınca Sokak'ta yeni yapılan parka oybirliğiyle Medine Müdafaası Kahramanı olarak tarihe geçen "Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa Parkı" adını verdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, alınan kararın siyasi bir karar olduğuna vurgu yaparak; "Türk milleti olarak doğru bir şey yapıyoruz" dedi.

FAHREDDİN PAŞA KİMDİR?

Destansı Medine Müdafaası ile tanınan "Çöl Kaplanı" lakaplı Fahreddin Paşa (Ömer Fahreddin Türkkan), asker ve diplomattır. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Şerif Hüseyin İsyanı'nda zor şartlar altında Medine'de yönettiği 2 yıl 7 ay süren Medine Müdafaası ile bilinmektedir. "Medine Müdafii", "Türk Kaplanı", "Çöl Kaplanı", "Medine Kahramanı" lakaplarıyla anılır.