 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fahreddin Paşa'ya Büyükçekmece'den anlamlı destek - Son Dakika
Üye Girişi

Fahreddin Paşa'ya Büyükçekmece'den anlamlı destek

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'ne Suudi yetkililerin ambargosuna tepkiler sürüyor. Büyükçekmece Belediye Meclisi de ilçede yeni yapılan bir parka destansı Medine Müdafaası ile tanınan 'Çöl Kaplanı' lakaplı Fahreddin Paşa'nın adını verdi.

03.01.2024 - 13:33,
Abone Ol

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'ne Suudi yetkililerin ambargosuna tepkiler sürüyor. Büyükçekmece Belediye Meclisi de ilçede yeni yapılan bir parka destansı Medine Müdafaası ile tanınan "Çöl Kaplanı" lakaplı Fahreddin Paşa'nın adını verdi.

SUUDİ YETKİLİLER İZİN VERMEMİŞTİ

Galatasaray ile Fenerbahçe Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finaline, Cumhuriyeti'n 100. yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anan pankart ve formalarla çıkmak istemişler ancak Suudi yetkililer buna izin vermemişti. Suudi yetkililerin Atatürk ve Cumhuriyet ambargosuna tepki gösteren Galatasaray ile Fenerbahçe maça çıkmayarak Türkiye'ye dönmüştü.

"TĞRK MİLLETİ OLARAK DOĞRU BİR ŞEY YAPIYORUZ"

Büyükçekmece Belediyesi Meclisi de anlamlı bir tepki ortaya koyarak, Tepecik Ulus Mahallesi Karınca Sokak'ta yeni yapılan parka oybirliğiyle Medine Müdafaası Kahramanı olarak tarihe geçen "Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa Parkı" adını verdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, alınan kararın siyasi bir karar olduğuna vurgu yaparak; "Türk milleti olarak doğru bir şey yapıyoruz" dedi.

FAHREDDİN PAŞA KİMDİR?

Destansı Medine Müdafaası ile tanınan "Çöl Kaplanı" lakaplı Fahreddin Paşa (Ömer Fahreddin Türkkan), asker ve diplomattır. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Şerif Hüseyin İsyanı'nda zor şartlar altında Medine'de yönettiği 2 yıl 7 ay süren Medine Müdafaası ile bilinmektedir. "Medine Müdafii", "Türk Kaplanı", "Çöl Kaplanı", "Medine Kahramanı" lakaplarıyla anılır.

Fahreddin Paşa\'ya Büyükçekmece\'den anlamlı destek
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Büyükçekmece, Fenerbahçe, Çöl, Dış Politika, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fahreddin Paşa'ya Büyükçekmece'den anlamlı destek - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:57:40. #1.13#
SON DAKİKA: Fahreddin Paşa'ya Büyükçekmece'den anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement