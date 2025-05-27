Turan\'dan Özel\'e Tepki: Algı Operasyonu

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Sayıştay raporlarını paylaşarak tepki gösterdi. Başkan Turan, "Ben Özel'in bugün yaptığı açıklamaları gerçekten hayretle ve ibretle izledim. Sanki gizli belgeler ortaya çıkmış, yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturuldu. İnsanların hem şereflilerine, haysiyetlerine bir taraftan operasyon yapıldığını söyleyecek, diğer tarafta çok rahatlıkla hiçbir belgeye, bilgiye dayanmadan operasyon yapabilecek bir siyasi zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye hakkında yaptığı açıklamalarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Topkapı Kütüphanesinde açıklamalarda bulunan Başkan Turan, belediye yöneltilen iddialara cevap verdi.

"Kendi sosyal medyamdan Fatih Belediyesi Sayıştay raporlarını paylaştım"

Fatih Belediyesiyle ilgili raporları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığını söyleyen Başkan Turan, "Fakat Cuma, Cumartesi, Pazar günleri hiçbir açıklama olmadı. Pazartesi günü yani dün de baktım ki CHP'nin yandaşı olan medya kanallarında Sayıştay raporlarından bahsediliyor. Sayıştay raporlarından bahsedildiği için değerlidir. Sayıştay raporları halka açık, kamuya açık raporlardır. Yani bazı haber kanallarında işte Sayıştay raporunu ele geçirdik gibi sanki gizli bir belgeymiş gibi ifade ediliyor. Sayıştay raporu açık bir belgedir. Ben de kendi sosyal medyamdan Fatih Belediyesi Sayıştay raporlarını paylaştım. Hatta İstanbul'da ve Türkiye'deki bütün belediyelerin Sayıştay raporlarını merak eden inceleyebilir. Bizim Sayıştay raporumuz da buradadır. Biz de kendi Sayıştay raporumuzu bir övünç madalyası olarak görüyoruz diye bir açıklama yaptım" dedi.

"Bunların içerisinden 4 maddeyi sayarak sanki bir yolsuzluk, gizli bir durummuş gibi ifade etti"

CHP Genel Başkanı Özel'im Sayıştay'ın raporladığı 17 maddeden 4'ünü açıklayarak yolsuzluk yapıldığı imajını verdiğini söyleyen Başkan Turan, "Sayın Özel, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında büyük bir yolsuzluk açıklayacağını söyledi. ve hep beraber izledik. Benim yaklaşık Fatih Belediyesi'nin Sayıştay raporu, değerli arkadaşlar 17 madde var. Eleştirilen madde ayrı tavsiye edilen madde ayrı. Bunların içerisinden Sayın Özel 4 maddeyi sayarak sanki bir yolsuzluk, gizli bir durummuş gibi ifade etti. Onları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bir tanesini burada söylemek istiyorum sadece. Bir belge gösterdi ve bakın burada elimde. İşte, spor kulübüne taşınmaz tahsisi yapılamaz. Yapmışlar yani tahsis etmişiz. Orayı da yandaşlar işletiyor. Bu tesislerden para kazanıyor. Yapamazsın bunu diyor. Yapılmasının yolu belli belediye vermiş. Adam orada kafe işletiyor kiraya veriyor. Bakın değerli arkadaşlar, bu söylediği yer Çapa, hemen buraya çok yakın bir mesafede. 1948 yılından beri yerinden hiç kıpırdamamış olan ve 91 metrekare 91. 1948'den yılından beri de Çapa Spor Kulübü olarak kullanılan Fatih Gençliği ve buradan birçok sporcu yetişmiş. İslam Şupi, buradan yetişmiş, Ziya Doğan buradan yetişmiş önemli sporcular yetişmiş. Amatör spor kulübümüz burası. Buraya tahsis ettiğimiz belgeyi bir yolsuzluk belgesi olarak 86 milyon insanın önüne çıkarak. Orada sallayarak bakın bunu bir yolsuzluk belgesi olarak söylüyorum şeklinde ifade ediyor" şeklinde konuştu.

"Bu spor kulübü 1948'den beri aynı yerinde"

Söz edilen kulübün 1948 yılından beri yerinde olduğunu söyleyen Başkan Turan, "Şimdi ben umut ediyorum ki yarın bu spor kulübündeki, Fatih'teki spor kulübündeki insanlar da bunun cevabını verecekler. Çok daha enteresan bir bilgi söyleyeyim. Bu spor kulübünde yetişmiş ve hala burada siyaset yapan çok önemli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar vardı. Bu spor kulübü 1948'den beri aynı yerinde. Değerli arkadaşlar, işte diğer konu. Başkan yardımcısı arkadaşlarımızın çift maaş alması konusu. Belediyeden değil, yönetim kurulu maaşı. Bakın bunlar tavsiye niteliğinde. Sayıştay raporları şöyledir değerli arkadaşlar. Size yol gösterir, yöntem gösterir, usulü hatalarınız varsa usulü düzeltin der. Biz de zaten bu Sayıştay raporu yayınlandıktan sonra hemen hemen bütün maddelerle ilgili Sayıştay'ın yanlış bulduğu bizim de bu görüşe katıldığımız konuları da hemen düzeltmeleri yapmışız" diye konuştu.

"Sanki gizli belgeler ortaya çıkmış, yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturuldu"

Yapılan açıklamaların bir algı operasyonu olduğunu belirten Turan, "Dolayısıyla ben Sayın Özel'in bugün yaptığı açıklamaları gerçekten hayretle ve ibretle izledim. Sanki gizli belgeler ortaya çıkmış, yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturuldu. Açıkça bir algı operasyonudur. Bakın kendileri bu kadar ortada bilgi, belge şu anda değil mi? Kendi belediyeleriyle ilgili bilgi, belge, İtiraflar ortada yayılmışken bizim bu olaya yaklaşımımız ben yargı mensubu değilim. Olaylar yargı tarafından kesin sonuçlanmadığına kadar biz bu insanların hiçbirisini suçlu ilan edemeyiz. Ben şahsen bir siyasetçi olarak böyle davranmak durumundayım. Ama bakın bu kadar basit meselenin bir spor kulübü konusunda bile 86 milyon halkın önüne çıkarak o belgeyi sağlayarak işte burada bunlara peşkeş çekmişler denecek kadar siyaseti ucuzlatan, insanların hem şereflilerine, haysiyetlerine bir taraftan operasyon yapıldığını söyleyecek, diğer tarafta çok rahatlıkla hiçbir belgeye, bilgiye dayanmadan operasyon yapabilecek bir siyasi zihniyetle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Onları da dinledim ilk defa onları okumamıştım"

Özgür Özel'in davranışlarına şaşırdığını söyleyen Başkan Turan, "Baktı ki Fatih Belediyesiyle ilgili torba dolmuyor, bir de yanına Bayrampaşa sosu ilave edelim, bir de Bahçelievler sosu ila ilave edelim gibi. Onları da dinledim ilk defa onları okumamıştım. Çok anlamlı şeyler olarak da görmedim. Ama her ne olursa olsun bu kadar basit meselede. 4 gündür büyük bir yolsuzluk açıklayacağım. İşte turpun büyüğünü göreceksiniz gibi bir şeyle beraber yapıp demin örneğini verdiğim spor kulübündeki gibi 91 metrekare, 1948'den beri aynı yerde olan yere benim dönemime denk gelmiş, tahsisin uzatılması uzatmışız. ve Sayıştay da demiş ki burada usulü bir hata olarak tahsis yapamazsınız. ya kiralama yapın ya da ecri misil olarak verin anlamındadır bu. Eleştiri getirmiş. Ha buradan dolayı bir suç da varsa bu suçu da kabullenirim. Çünkü burada yüzlerce yavrumuz, çocuğumuz spor yapıyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL