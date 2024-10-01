Fatih Dönmez'in Yavru Köpek Balığı Macerası - Son Dakika
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Fatih Dönmez'in Yavru Köpek Balığı Macerası

Fatih Dönmez\'in Yavru Köpek Balığı Macerası

Eski Bakan Dönmez, Rize'de oltasına takılan yavru köpek balığını denize geri bıraktı.

01.10.2024 11:57
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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rize'de kayıkla denize açılırken, oltalarına yavru köpek balığı takıldı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rize'de hafta sonu düzenlenen Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na katıldı. Forumun ardından Rize'de kayıkla Karadeniz'e açılan Dönmez, olta ile balık tuttu. Çayeli açıklarında balık tuttukları sırada Dönmez'in yanında yer alan kişinin oltasına balık vurdu. Balığı çektiği sırada yavru köpek balığı olduğu anlaşılınca kısa süreli bir panik yaşandı.

Köpek balığını kayıktan dışarıya atmaya çalışan vatandaş epey bir efor harcadı. Saniyeler sonra sakinleşen köpek balığını kuyruğundan tutan vatandaş yeniden denize bıraktı. O anları ise Eski Bakan Dönmez cep telefonu kamerası ile anbean kaydederek 'Çayeli açıklarında' ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Dönmez'in Yavru Köpek Balığı Macerası - Son Dakika

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