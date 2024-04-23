Fethiye'de 23 Nisan Kortej Yürüyüşü ve Şölene Yoğun İlgi - Son Dakika
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Fethiye'de 23 Nisan Kortej Yürüyüşü ve Şölene Yoğun İlgi

Fethiye\'de 23 Nisan Kortej Yürüyüşü ve Şölene Yoğun İlgi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kortej yürüyüşü ve şölene Fethiye Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü, siyasi parti ilçe başkanları, STK başkan ve üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Türkiye, Kırgızistan, Gürcistan, Osetya, Dağıstan ve Ukrayna halk oyunları ekiplerinin de katıldığı şölen büyük coşkuyla geçti. Çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, yüzleri boyanıp eğlendirildi.

23.04.2024 16:59
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen kortej yürüyüşü ve şölene ilgi yoğun oldu.

Fethiye Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Kortej yürüyüşü sahil bandındaki Özgecan Anıtı önünde başladı. Kortej yürüyüşü ve Beşkaza Meydanı'ndaki şölene Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, siyasi parti ilçe başkanları, STK başkan ve üyeleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kortej yürüyüşü ve şölene ayrıca Türkiye, Kırgızistan, Gürcistan, Osetya, Dağıstan ve Ukrayna halk oyunları ekipleri de katılırken şölen de büyük coşku yaşandı. Beşkaza Meydanı'nda kurulan stantlar da çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, yüzleri boyanıp gönüllerince eğlendirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fethiye'de 23 Nisan Kortej Yürüyüşü ve Şölene Yoğun İlgi - Son Dakika
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