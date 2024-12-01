Fethiye'de Renkli Yılbaşı Pazarı - Son Dakika
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Fethiye'de Renkli Yılbaşı Pazarı

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Fethiye'deki Noel Pazarı, el yapımı ürünler ve sosyal sorumluluk projeleriyle büyük ilgi gördü.

01.12.2024 18:33
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Fethiye'de Geleneksel Yılbaşı Pazarı renkli görüntülere sahne oldu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesi Çalış Plajı'nda düzenlenen etkinlik, hem eğlendirdi hem de ihtiyaç sahibi çocuklara destek oldu. Yöre ekonomisine katkı sağlayan pazar, el yapımı ürünler ve yılbaşı temalı stantlarla büyük ilgi gördü.

Fethiye'de 15 yıldır düzenlenen Noel Pazarı, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Çalış Plajı'nda kurulan pazar, hem yöre halkından hem de yerleşik yabancılardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik, sadece eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunmakla kalmazken, aynı zamanda ihtiyaç sahibi öğrencilere de destek sağlayan sosyal sorumluluk projesi oldu. Pazarda temsili Noel Baba, çocuklara şeker ve hediyeler dağıtarak onlara neşeli anlar yaşattı. Noel Baba korteji sırasında, çocuklar ve aileler fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Pazarda yerel el sanatlarıyla uğraşan Türk ve İngiliz yerleşik vatandaşlar, el yapımı ürünleri ve yılbaşı hediyeliklerini satışa sundu. Yılbaşı temalı kıyafetler, hediyelik eşyalar ve özel gıdalar büyük beğeni topladı. Etkinlik, hem yöredeki ekonomiye katkı sağladı hem de katılımcılara eğlenceli bir alışveriş deneyimi sundu.

Etkinlikle ilgili konuşan Fethiye Turizm Tanıtma Vakfı Müdürü Dilek Dinçer, pazarın gelirinin tamamen çocukların sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına harcanacağını belirtti. Dinçer, "Her yılbaşında vakfımız çatısı altında bir araya gelen Çalış Children Charity grubumuz, yine anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Bu yılki etkinliğin amacı, çocukların eğitimine katkıda bulunmak ve burs sağlamaktır. Etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. Kaş, Kalkan, Dalyan, Marmaris, Ortaca ve Dalaman gibi çevre bölgelerden de hem ziyaretçiler hem de stant açanlar geliyor. Hatta bu etkinlik için yurt dışından tatil planlarını buraya göre yapanlar bile var. Pazardan elde edilen tüm gelir, vakfımızın çocukların yararına oluşturduğu ayrı bir hesapta toplanıyor. Katılımcılar, burada yılbaşı hediyesi olabilecek her türlü ürünü bulabiliyor. Bunun yanı sıra yiyecek ve içecek stantları da büyük ilgi görüyor. Akdeniz Koruma Derneği'nin balık ekmek ikramı gibi etkinlikler de düzenleniyor. Bu pazar, hem eğlenceli hem de anlamlı bir gün vadediyor" dedi.

Dalaman'dan pazara katılan Tuğba Özyel ise, "Bu yıl üçüncü kez Fethiye Noel Pazarı'ndayız. Tamamen el yapımı ürünlerimizi sergiliyoruz. Taş tozundan yaptığımız özgün tasarımlarımız, yoğun ilgi görüyor. Ürünlerimizin her aşaması el emeğiyle hazırlanıyor. Dalaman'daki küçük atölyemde çalışarak bu ürünleri ortaya çıkarıyorum. Pazardaki kalabalık ve ilgiden çok memnunuz. Her sene bu pazara özel olarak hazırlanıyoruz ve katılmak bizim için büyük bir heyecan kaynağı. Bu yıl da güzel bir deneyim olacağına inanıyorum" diye konuştu.

(MY-UE-SO-Y)

Fethiye\'de Renkli Yılbaşı Pazarı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Renkli Yılbaşı Pazarı - Son Dakika

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