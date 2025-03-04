FETÖ'nün Etkisi: Yardımlar Azalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

FETÖ'nün Etkisi: Yardımlar Azalıyor

FETÖ\'nün Etkisi: Yardımlar Azalıyor

Birlik Vakfı Başkanı Adıgüzel, FETÖ ve dolandırıcılardan dolayı hayır işlerinde azalma olduğunu belirtti.

04.03.2025 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel; yardımlarda ve hayır işlerinde her geçen yıl azalma olduğunu kaydederek buna en büyük etkenin FETÖ Terör Örgütü olduğunu belirtti. Başkan Adıgüzel; " 15 Temmuz'dan sonra vatandaşlarımızın ve hayır sahibi insanlarımızın bu tür vakıf ve derneklere bakış açısı değişti" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, vakıf faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Vakıf olarak üniversite öğrencilerine ellerinden gelen her türlü desteği vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Adıgüzel; "Birlik Vakfı'nda Türkiye genelinde 60 tane şubemiz var. Milli Türk Talebe Birliği ile beraber her dönem iftar programımız var. Biz de inşallah Ramazan ayının ortalarında bir iftar vereceğiz. Onun dışında üniversite öğrencilerimiz her gün vakıfta iftar programı yapıyor. Vakıfta program olmaz ise biz yemeği yaptırıp öğrenci evlerimizde iftar yapıyoruz. Üyelik üzerine çalışmamız yok, hangi öğrencimizin ihtiyacı varsa elimizden geldiğince ayarlamaya çalışıyoruz. En az 200 kişiye burs veriyoruz. Teknoloji dediğimiz, sosyal medya dediğimiz olaylar öğrencilerimizin ufkunu biraz daha daralttı. Her şeyi telefondan bulabilirim düşüncesiyle gençlerimiz seminerlerden biraz geri kalıyor. Vakfımızın içerisinde her türlü derslerde, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü'yle anlaşmalı hocalarımızla birlikte açılan kurslarla ücretsiz olarak bu kardeşlerimize kurs veriyoruz. Vakfımızda her hafta sohbetlerimiz var" dedi.

"15 Temmuz'dan sonra dernek ve vakıflara bakış açısı değişti"

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından vatandaşların vakıf ve derneklere bakış açısının değiştiğinin altını çizen Başkan Adıgüzel, ayrıca son zamanlarda vakıf ve dernek adını kullanarak vatandaşların duygularını sömüren dolandırıcıların da arttığını bildirdi. Başkan Adıgüzel; "Zaman geçtikçe yardımlarımızın sayısı azalıyor. 2016 yılında Birlik Vakfı'nı kurduğumuzda 15 Temmuz gibi süreci yaşadık. Ondan sonra vatandaşlarımızın ve hayır sahibi insanlarımızın bu tür vakıf ve derneklere bakış açısı değişti. 'Bağışta bulunmak istiyorum ama verdiğim bağıştan kimsenin haberi olmasın, size güveniyorum, gideceği yeri de biliyorum ama makbuz kesilmesin' diyorlar. Yarın başıma iş gelebilir düşüncesi problem olmaya başladı. Bu işi kullanan çok insan oldu. Vakıf, dernek anlamında 'hayır yapıyorum' diye sürü dolandırıcılar ortaya çıkıyor. Hatta Birlik Vakfı adına da dolandırıcılık faaliyeti yapıyorlar, gerekli yerlere suç duyurusunda bulundum. Bu tür şeyleri vakıf ve dernekler üzerinden yaparak vatandaşın duyguları suistimal edildiğinden dolayı bu iş düşmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Birlik Vakfı'na desteğini esirgemeyen Mehmet Özhaseki'ye de teşekkürlerini ileten Başkan Mehmet Adıgüzel; "Birlik Vakfı'na böylesine güzel bir okul kazandırdığı için, öğrencilerimize desteğini esirgemediği için Mehmet Özhaseki Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Birlik Vakfı güven sağladığı için hayır sahibi vatandaşlarımız her türlü desteği vermekteler" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mehmet Adıgüzel, Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 15 Temmuz, Güvenlik, kayseri, 3-sayfa, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel FETÖ'nün Etkisi: Yardımlar Azalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:22:05. #7.12#
SON DAKİKA: FETÖ'nün Etkisi: Yardımlar Azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.