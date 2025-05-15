Filistin davası, insan olmanın direnişidir

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Topal: "Filistin davası, insan olma ve insan kalma iradesinin direnişidir"

"Filistin davası, insan olma ve insan kalma iradesinin direnişidir"

KASTAMONU - Kastamonu'da gerçekleştirilen Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu'nda konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, " İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden gerçekleştirdiği saldırılar, bombalanan hastaneler, yıkılan okullar, susturulan gazeteciler ve göz göre göre açlığa mahkum edilen bir halk, çağdaş dünyanın en büyük utanç tablolarından birine dönüşmüştür" dedi.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerini ama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen "Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu" başladı. "Tarihten günümüze Filistin ve Kudüs" temasıyla Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonunda gerçekleştirilen sempozyumda, Filistin ve Kudüs'e yönelik akademik ilgiyi artırmayı, bu konuda yapılan çalışmaları teşvik etmeyi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca iki gün boyunca Kudüs'ün tarihi, dini, sosyopolitik ve kültürel boyutlarını ele alan sunumlar ve tartışmalarla kapsamlı bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek.

Sempozyumun açılışı "Filistin İçin İlmek İlmek: Hediye Anahtarlık Takdimi" ile başladı.

"Filistin davası, insan olma ve insan kalma iradesinin direnişidir"

Sempozyumda konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Filistin meselesinin salt bir coğrafya, siyaset ya da diplomasi meselesi olmadığını belirterek, "Bir asırdır devam eden sistematik zulüm, işgal ve katliama maruz kalan bir halkın haysiyet ve varoluş mücadelesidir. Aynı zamanda bu dava, insan olma ve insan kalma iradesinin direnişidir. Kudüs ve Filistin, Hz. Adem'den başlayarak nice peygamberlerin ayak izlerini taşıyan, semavi dinlerin kutsiyetini barındıran, medeniyetlerin doğuşuna tanıklık etmiş bir mirastır. Ancak bu miras, acımasız bir saldırganlık, uluslararası hukukun sistematik ihlali ve insani değerlerin çöküşü ile karşı karşıyadır" dedi.

"Filistin'de yaşananlar çağdaş dünyanın en büyük utanç tablolarından birine dönüşmüştür"

Filistin'de yaşananların sıradan bir çatışma olmadığını belirten Topal, "Bu, hakla batılın, adaletle zulmün, vahiy ile tahakkümün karşı karşıya geldiği bir tarihi kırılmadır. İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden gerçekleştirdiği saldırılar, bombalanan hastaneler, yıkılan okullar, susturulan gazeteciler ve göz göre göre açlığa mahkum edilen bir halk, çağdaş dünyanın en büyük utanç tablolarından birine dönüşmüştür. Ancak daha utanç verici olanı, bu vahşet, dünyanın gözleri önünde cereyan ederken, maalesef İslam ülkeleri de dahil olmak üzere uluslararası kamuoyunun suskunluğudur. Medeniyet iddiasındaki dünya, üç maymunu oynamaktadır. Görmemekte, duymamakta, konuşmamaktadır. Karşılaştığımız bu tablo yalnızca tarihi bir kırılma değil, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın galip devletlerince oluşturulan adaletten uzak Birleşmiş Milletleri sisteminin ve insan hakları ideallerinin çöküşü ve küresel vicdanın ayıbıdır" diye konuştu.

"Ülkemiz, gerek insani yardımlarla, gerek diplomatik girişimlerle Filistinlilerin yanındadır"

Kastamonu'nun fethinden itibaren bir ilim ve irfan merkezi olduğunu söyleyen Vali Meftun Dallı ise, "Bugün Filistin toprakları, özellikle de Gazze, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birine tanıklık etmektedir. İsrail'in sivil yerleşim alanlarını, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri hedef alan saldırıları; kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin yürüttüğü zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde sürmektedir. Gazze, adeta bir açık hava hapishanesine dönüşmüş; masum siviller, dünyanın sessizliği içinde can vermektedir. Türkiye olarak biz, her zaman olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Ülkemiz, gerek insani yardımlarla, gerek diplomatik girişimlerle, gerekse kamu vicdanını harekete geçirme çabalarıyla Filistinlilerin yanında olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Nadir Özdemir de Kudüs'ü, yalnızca Müslümanlar'ın değil, Hristiyanlar'ın ve Yahudilerin de kutsal saydığını dile getirerek, Kudüs'ün tarih boyunca birçok trajediye, işgale ve ihlale sahne olduğunun altını çizdi. Günümüzde de dünyanın gözleri önünde insani dramların yaşandığı bir merkez olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özdemir, bu etkinlikle Kudüs'ü tarihi önemiyle, dini temelleriyle, hukuki yönleriyle ve güncel siyasi gelişmelerle birlikte ele alacağını ifade etti. Düzenlenen etkinlikle sadece geçmişe dönük bir hatırlama değil, aynı zamanda bir sorumluluk alma çağrısı olduğunu söyleyen Özdemir, akademisyenlere düşen görev, bilgiyi çoğaltmak, bilinç oluşturmak ve adaletin sesi olmak olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Özdemir, sempozyuma destek veren dış paydaşlara, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş ise, "Dünü ve Bugünü ile Kudüs ve Arz-ı Mukaddes" başlıklı sunumuyla açılış konferansını verdi. Prof. Dr. Arslantaş, Kudüs'ün geçmişinin 20 bin yıl eskiye dayandığını, onlarca kez kuşatılmış, yıkılmış ve yeniden kurulmuş bir şehir olduğunu söyledi. Tarihin hiçbir döneminde Kudüs'ün yalnızca bir şehir olmadığını ve inancın merkezine yerleşmiş bir şehir olduğunu ifade eden Prof. Dr. Arslantaş, "Kudüs'e hakim olan dünyaya hakim olur" diyerek Kudüs'ün öneminin altını çizdi.

2 gün boyunca sürecek

Sempozyumun ikinci gününde Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda "Kudüs Özel Oturumu" gerçekleştirilecek. Oturumun başkanlığını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün'ün üstlendiği oturumda İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Cengiz Tomar, "Kudüs Çalışmalarının Geleceği" isimli çalışmasını sunacak. Ayrıca oturumda Kastamonu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Alaattin Dolu, "Filistin'de Mülksüzleştirme Politikaları ve Kudüs Vakıfları" isimli sunumunu gerçekleştirecek. Ardından "Kudüs'te Bir Büyükelçilik, Diasporada Bir Yarılma: Amerikan Yahudilerinin Trump'ın Büyükelçilik Kararına ve Kudüs'ün Geleceğine Bakışları" isimli çalışmayı ise Dr. Öğretim Üyesi Hamza Yavuz anlatacak.

Sempozyumun açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, kamu kurumlarının ve kuruluşların temsilcileri, STK'lar, akademisyenler ve öğrenciler ile davetliler katıldı.