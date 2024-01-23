Terörist saldırıda ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler anıldı

Teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimiz ve İsrail'in son dönemdeki saldırılarında görevlerini yaparken hayatını kaybeden 119 şehit gazeteci Nevşehir'de bir kez daha anıldı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen etkinlikte, Kapadokya bölgesinde havalanan bazı sıcak hava balonları, Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı pankartlar ile havalandı. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici yaptığı açıklamada, "Ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalandığı kutsal vatan topraklarımızın sınırlarını müdafaa ederken tasması dışarıda teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlimizi ve tüm şehitlerimizi Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bin yıldır bize yurt olan bu vatan, ilelebet payidar kalacak, ne düşman ne de onlara hizmet eden taşeron teröristler emellerine asla ulaşamayacaktır" dedi.

Başkan Ekici, "Geçtiğimiz hafta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladık. Meslektaşlarımız kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çeşitli coğrafyalarda ve zorlu şartlarda görevlerini ifa ediyor. Ancak, gazeteciler olarak her geçen hafta yeni bir hüzünle karşılaşıyoruz. Zira İsrail'in son dönemdeki saldırılarında görevlerini yaparken hayatını kaybeden şehit gazetecilerimizin sayısı 119'a ulaştı.

Filistin'de ve adeta soykırımın uygulandığı Gazze'de yaşananları dünya kamuoyuna yansıtmaya çalışan ve büyük risklere rağmen mesleğini sürdüren gazeteci arkadaşlarımız İsrail'in katliamına uğruyor. Filistin'de yaşanan zulmü belgelemek ve tarihe not düşmek adına görev yapan 119 meslektaşımız, kamuoyunu aydınlattıkları için İsrail tarafından öldürüldü. Gazeteciler, bu tür ortamlarda aslında insan hakları savunucusu pozisyonundadır. Medya olmadan zulüm gösterilemez, ihlaller tespit ve teyit edilemez. Yaşanan gerçekliğin kitlelere ulaşması medya sayesinde mümkün olmaktadır. Gerçekleri gizlemek isteyenler ise ilk olarak medya mensuplarını hedef almaktadır. Gazetecilerin, görev yaptıkları yerlerde insanlık adına ve yararına görev yaptığı unutulmamalıdır. Zulmün şahidi gazetecilerin ve on binlerce masum insanın ölümüne sebep olan İsrail'i bir kez daha lanetliyoruz. Yaşanan bunca zulme seyirci kalanların tarihin kara sayfalarında anılacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Görevleri başında hayatlarını kaybeden tüm meslektaşlarımızı, saygı ve rahmetle anıyoruz. Kamuoyunu aydınlatma görevini yürüten biz basın mensuplarının bayrağı hiçbir zaman yere düşürmeyeceğini bir kez daha buradan ilan ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR