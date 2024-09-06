Fırat Arslan: Boksta Başarımın Sırrı - Son Dakika
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Fırat Arslan: Boksta Başarımın Sırrı

Fırat Arslan: Boksta Başarımın Sırrı

Rocky serisi filmlerinden etkilenerek boksa başlayan ve iki kez Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olan Türk sporcu Fırat Arslan, başarısının sırrını paylaştı. Arslan, cesaret, yılmamak, inanç ve sertlik gibi farklı yeteneklere sahip olduğunu belirterek, ne kadar zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın ayakta kalmayı başardığını söyledi. Ayrıca, Türkiye'de bok sporuna yeterli ilginin gösterilmediğini ve diğer spor branşlarına destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

06.09.2024 12:51
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Rocky serisi filmlerden etkilenerek boksa başlayıp iki kez Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olan Türk Sporcu Fırat Arslan, başarısının sırrını anlattı. Arslan, "Bu yola çıktığımda 'sende yetenek yok' dediler. Reaksiyonumun ve hızımın yetersiz olduğunu söylediler. Bunun hepsi doğruydu ve haklılardı, fakat bende farklı yetenekler vardı. Cesaret, yılmamak, inanç ve sertlik vardı. Ne kadar dayak yesem de ayakta durmayı başarmıştım" dedi.

Almanya'da dünyaya gelen ve azmiyle iki kez Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu yaşayan 54 yaşındaki Türk Boksör Fırat Arslan, hayat hikayesini ve başarısının sırrını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

Rocky serisi filmlerini kendi hayatıyla özdeşleştiren ve 18 yaşında boksa başlayan Arslan, 19 yıllık azim ve kararlılığıyla 37 yaşında boksta ilk dünya şampiyonluğunu yaşadı. Hemen 1 yıl sonrası ise kemerini kaybeden Arslan, tekrar kaldığı yerden çalışmalarına devam edip 15 yıl sonrası, yani 53 yaşında ikinci kez Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu oldu.

"'Sende yetenek yok' dediler"

Rocky filmlerinden etkilenerek boksa başladığını anlatan dünya şampiyonu boksör Arslan, "Boksa başlamamın nedeni yaşadığımız yerde biraz kendimizi dışlanmış hissettik. Yeterince saygı görmedik. Rocky filmini izledikten sonra 'vay be' dedim kendi kendime. Adam dışlanıyor, alay ediliyor ama o yine de pes etmeyerek dünya şampiyonu oldu. Daha sonra herkes tarafından saygı görmeye başladı. Ben de bunu başarmak istedim. Gerçekten çok savaştım. Bu yola çıktığımda 'sende yetenek yok' dediler. Reaksiyonumun ve hızımın yetersiz olduğunu söylediler. Bunun hepsi doğruydu ve haklılardı, fakat bende farklı yetenekler vardı. Cesaret, yılmamak, inanç ve sertlik vardı. Ne kadar dayak yesem de ayakta durmayı başarmıştım. Rocky 5. filmindeki bir sahnesinde şöyle demişti, 'Önemli olan ne kadar sert yumruk atabildiğin değil, önemli olan darbe yedikten sonra savaşa devam edebilmen.' Zaten bu hayatta da böyledir. Güzel günlerde herkes iyidir. Önemli olan sert ve kötü günlerde dik durabilmektir. Bokstaki en büyük başarımın nedeni, ne kadar yumruk yesem de yılmayıp, savaşıp devam edebilmemdir" diye konuştu.

"Boksta ilk dünya şampiyonu olmam değil, tek olmam üzücü"

Türk sporcusu olarak profesyonel boks sporunda kendisini hala tek Türk sporcusu olmasını üzdüğünü belirten Fırat Arslan, "Şu an dünya rekorunu kırdım, kemer hala bende ama muhtemelen geçen yıl son maçım oldu. İleride belki bir maç daha yapabilirim. Dediğim gibi şu anda benim kariyerim bitmiş sayılıyor. İnşallah gençlerimiz ardımdan nice şampiyonluklar elde ederler. Zaten Türkiye'de profesyonel olarak boksta ilk dünya şampiyonu olmam değil, tek olmam üzücü. Çünkü bizde o kadar kapasite var ki. Sonuçta biz Osmanlı torunuyuz. Birçok savaşçı yiğitlerimiz var. İnşallah bundan sonra nice şampiyon gençlerimiz çıkacak" ifadesini kullandı.

"Maalesef futbol dışında diğer spor branşlarına çok ilgi gösterilmiyor"

Bu yıl düzenlenen olimpiyatlara katılan Türk boksörleri hakkında değerlendirmede bulunan şampiyon sporcu Fırat Arslan, "Bu sene olimpiyatlarda istenilen başarılar gelmemiş olsa bile bayanlarda 2 gümüş madalya aldık. Burada üzücü olan yeteri kadar destek olmaması. Bence hem medya tarafından hem de şirketler tarafından sponsorların desteğiyle daha çok başarı gelebilir. Bu konuda Türkiye'de maalesef futbol dışında diğer spor branşlarına çok ilgi gösterilmiyor. Eminim bu konuda diğer spor dallarına da değer verilse Türk milleti olarak başarılı olacağımıza inanıyorum. Son olarak katıldığım turnuvalarda ve maçlarımda her zaman yanımda olan ve maddi, manevi desteğini esirgemeyen otel yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Arslan'ı misafir eden otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ ise, dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan gibi sporcular başarılarına duyarsız kalmadıklarını ve her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Kızıldağ, "Bugün misafir ettiğimiz Fırat Arslan dünyada boksta şampiyon olmuş ilk ve tek Türk boksördür. Onun bu başarısını ve yaşamındaki mücadelesini saygıyla karşılıyoruz. Kendisini büyük bir keyifle ve gururla otelimizde ağırlıyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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