Fıstık şehrine kurduğu üzüm bağı üreticilere örnek oldu - Son Dakika
Fıstık şehrine kurduğu üzüm bağı üreticilere örnek oldu

08.10.2025 10:14
Antep fıstığı üretiminin önemli merkezi olan Gaziantep'te alternatif üretimi teşvik etmek isteyen baba ve oğul, yıllardır verdikleri emekle 12 dekar alana telli sistem çardak yöntemiyle üzüm bağı oluşturdu.

Gaziantep'in tarımsal üretiminde fıstık ve zeytinin yanı sıra önemli bir yere sahip olan üzüm, modern üretim tekniklerinin de kullanılmasıyla üreticisine daha fazla kazandırmaya başladı. Bağcılık alanında İslahiye bölgesi başta olmak üzere önemli bir merkez olan Gaziantep'te telli terbiye sistemiyle farklı yerlerde oluşturulan örnek bahçeler, üretimde hem verim hem de kalite artışı sağladı.

BABA-OĞUL ALTERNATİF ÜRETİME YÖNELDİ

Antep fıstığı üretiminde adından söz ettiren Gaziantep'te alternatif ürün yetiştirmeyi yaygınlaştırmak isteyen çiftçi Metin Ok ve oğlu Yakup Ok, geleneksel yöntemlerle üretilen üzüm bağlarını daha verimli hale getirmek ve üzüm üretimini artırmak için telli terbiye sistemine geçti. Üzüm bağlarının hızla azaldığı Gaziantep'te daha sağlıklı ve kaliteli üzümün yetişmesi için Metin Ok ve Yakup Ok, Şehitkamil ilçesinin kırsal Bedirkent Mahallesi'nde 12 dekarlık bahçesine telli sistem kurdu. Gastronomi şehri Gaziantep'te bağcılığı geliştirmek, daha sağlıklı ve kaliteli üzüm yetiştirmek amacıyla bahçelerine "Hönüsü", "Horoz Karası" ve "Dökülgen" cinsi üzümleri modern yöntemlerle yetiştiriyor.

Üreticilere örnek oldu! Alternatif ürün baba-oğlu ihya etti

12 DEKARDAN 20 TON ÜRÜN ALDILAR

Kentte alternatif ürün yetiştirmeyi teşvik etmek amacıyla oğluyla birlikte 12 dekarlık arazilerini üzüm bağına çevirme kararı alan Metin Ok, yaptığı araştırmalar sonucunda telli sistem çardak yöntemiyle üretimin artırılabileceğini öğrenince kolları sıvadı. Zamanının büyük bölümünü üzüm bahçelerinde değerlendiren Metin Ok, 3 yıl önce 12 dönüm alanda üzüm teveklerini toprakla buluşturdu. Gelinen süreçte 12 dekarlık üzüm bahçesinden yaklaşık 20 ton ürün almaya başlayan Metin ve Yakup Ok, çevresindeki üreticilere de örnek oluyor. Alternatif ürüne yönelmek isteyen çiftçilere de ilham kaynağı olan baba ve oğul, üzümden elde edilen şire ürünleri yapıp satıyor.

Üreticilere örnek oldu! Alternatif ürün baba-oğlu ihya etti

"DAMLAMA SİSTEMİ İLE KURAKLIK VE DONDAN ETKİLENMEDİK"

Uzun araştırmalar sonucunda verdiği emekle oluşturduğu bahçeden elde edilen rekolteden memnun olduklarını söyleyen Metin Ok, damlama sistemiyle sulama yaptıkları için bu yıl birçok ilde olduğu gibi Gaziantep'te etkili olan kuraklık ve dondan etkilenmediklerini söyledi. Üzüm rekoltesinden memnun olduklarını ve yetiştirdikleri üzümden de genel olarak pekmez, sucuk ve tarhana gibi şire ürünleri yaptıklarını bildiren Metin Ok, "Yıllardır bu bölgede çalı bağcılıktan bir şey anlamadık. Artık çalı bağcılık dönemi bitti. Telli sistem çardak yöntemine geçtik. Damlama şeklinde sulama yapıyoruz. Bundan dolayı da verimi çok güzel alıyoruz. Bölgemiz dondan ve kuraklıktan çok etkilendi. Fakat biz dondan ve kuraklıktan pek fazla etkilenmedik" dedi.

"HEM VERİMDEN HEM KALİTE MEMNUNUZ"

Çiftçi olan babasına her zaman yardım ettiğini ve yaptıkları uzun araştırmalar sonucunda verdikleri emekle oluşturduklarını belirten Yakup Ok ise, "Yüzde 50 hibeli olarak telli sistem çardak yöntemine geçtik. Telli sistemle üzüm bağı oluşturduk. Bu sene rekoltemiz iyi geldi. Çevremizde don olayı oldu. Fakat bu don olayı bizi pek etkilemedi. Bizim bahçemiz sulu tarım olduğu için suyun da faydalarıyla bu sene ürünümüzü hasat ettik. Hasat ettiğimiz üzümü genelde sofralık olarak da satıyoruz ama daha çok pekmez, pestil, ve tarhana yapıyoruz. Hem verimden hem kaliteden memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, gaziantep, Ekonomi, Yerel, Tarım, Baba

