"Fıtratın korunması ve aile" temalı çalıştay Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

İslam Alimleri Vakfı tarafından düzenlenen ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kendi Gök Kubbemiz Buluşmaları" kapsamında, "Fıtratın Korunması ve Aile" temalı çalıştay 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Erzurum'da yapıldı.

Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen çalıştayın açılış programı, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkanlığını Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'nun yaptığı İslam Alimleri Vakfı tarafından koordine edilen programa; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile İslam Alimleri Vakfı Yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Modern Dünyada Aile, Her Zamankinden Daha Büyük Bir Sığınaktır"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, aile kurumunun yalnızca toplumsal bir yapı değil; aynı zamanda inancın, merhametin, aidiyetin ve sevginin vücut bulmuş hali olduğunu ifade ederek: "Toplumun mayası olan aileyi, bilimin ve inancın ışığında konuşmak üzere sizleri Erzurum'da ağırlıyor olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Ev, içinde sevgi varsa yuvadır; yoksa sadece duvardır. Bugün burada, Anadolu'nun kalbi olan bu kadim şehirde, bizi biz yapan en kutsal müesseseyi, aileyi konuşmak üzere bir aradayız. Aile, sadece sosyolojik ya da hukuki bir birim değil; bir çocuğun ilk duası, bir annenin merhameti, bir babanın omzudur. Modern dünyanın dijital kuşatması altında yalnızlaşan insan için, aile her zamankinden daha büyük bir sığınaktır. Bu çalıştay, yalnızca bir akademik paylaşım zemini değil, aynı zamanda insanlığın özüne yapılan bir yolculuktur" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da çevrimiçi olarak katılım sağladığı çalıştayda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ilim adamları, akademisyenler ve kanaat önderleri sunumlarını gerçekleştirdi. Üç gün boyunca farklı oturumlarda yapılan konuşmalarda, aile kurumunun günümüzde karşı karşıya kaldığı tehditler ve bu tehditlere karşı geliştirilebilecek çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştay Kapsamında Gerçekleştirilen Oturumlar ile Aile Kavramı Geniş Bir Yelpazede Ele Alındı

Çalıştayın sabah oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu üstlendi. Bu oturumda Prof. Dr. Saffet Köse "İdeal Bir Aile Açısından Aile İçi Hiyerarşi", Prof. Dr. Sefa Saygılı "Eşlerin Yönetimi", Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit "İdeal Ailede Çocuk-Ebeveyn İlişkisi" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Ayrıca Prof. Dr. Sinan Yılmaz zihinsel dönüşüm perspektifinden aileyi ele alırken, Doç. Dr. Abdullah Trabzon ise Müslüman şahsiyetin inşasında ailenin önemine dikkat çekti.

Öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Saffet Köse yaptı. Oturumda, Prof. Dr. Emin Aşık Kutlu İdeal Ailenin İnşasında Eş Seçimi, Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise fıtratın korunması bağlamında anneliğin rolü üzerine konuştu. Dr. Mustafa Ağırman, ailede babanın rolünü ele alırken; Prof. Dr. Abdullah Kahraman evlilikte boşanma süreci hakkında bilgi verdi. Oturumun son iki konuşmasında ise Dr. Mustafa Şentürk, Nisa Suresi 35. Ayet ışığında aile uzlaşmasını yorumladı; Dr. Ahmet Kaşgarlı ise İslam ve modern hukuk bağlamında arabuluculuk üzerine sunum yaptı.

Aile Yılına Anlamlı Katkı: Güncel Tehditler Masaya Yatırıldı

Çalıştayda, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi vesilesiyle, aile kurumunun karşılaştığı güncel tehditler ve bu tehditlere karşı alınabilecek toplumsal, hukuki ve eğitim temelli önlemler tartışıldı. Programın sonunda yayımlanan Sonuç Bildirgesinde şu temel başlıklar öne çıktı:

Aileye Yönelik Tehditler: Küresel ölçekte yaygınlaşan cinsiyetsizlik propagandası, nikahsız birliktelikler ve sapkın ilişkilere meşruiyet kazandırma çabalarının, aile yapısını doğrudan tehdit ettiği vurgulandı. Bildirgede, "Cinsiyetsiz insan, ailesiz toplum, evliliğin çeşitlenmesi" gibi dayatmaların, insanlığın fıtratına aykırı olduğu belirtildi.

İslam Medeniyetinin Rehberliği: Kur'an ve Sünnet'in aileye dair sunduğu esasların, çağın dayatmaları karşısında güçlü bir referans kaynağı olduğu ifade edilerek, Müslüman toplumların geleneksel ve kültürel değerlerine sıkı sıkıya sarılması gerektiği vurgulandı.

Eğitim ve Hukukta Yapısal Değişim: Eğitim politikalarının aile değerlerini esas alan bir anlayışla yeniden şekillendirilmesi ve yasaların aile kurumunu koruyacak biçimde gözden geçirilmesi gerektiği bildirildi. Evliliği teşvik eden sosyal ve hukuki düzenlemelerin desteklenmesi çağrısı yapıldı.

Boşanma Son Çare Olmalı: Evliliğin kalıcılığa dayalı bir birliktelik olduğu, boşanmanın ise ancak son çare olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Taraflar arasında anlaşmazlık durumunda, aile birliğini korumaya yönelik yapıcı adımların öncelikli olması gerektiği ifade edildi.

Fıtrata Uygun Çözümler: Sonuç bildirgesinde tüm ilim adamları, kurumlar ve kanaat önderleri; toplumsal meselelerde fıtrata uygun, inanç ve kültüre dayalı çözümler üretmeye davet edildi. Aile yapısının korunması için güçlü bir toplumsal bilinç ve dayanışma gerektiği vurgulandı.

"Kalplere Dokunan Sözler, Geleceğe Umut Olsun"

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu başkanlığında düzenlenen çalıştay sonunda yayımlanan bildiride, aile yapısının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği ve bu alandaki akademik, toplumsal ve kültürel katkıların artırılacağı belirtildi.

Atatürk Üniversitesi olarak ev sahipliği yapılan bu anlamlı programın, yalnızca bir çalıştay olmanın ötesine geçerek, bireylerin, kurumların ve toplumun aile konusunda yeniden düşünmesine vesile olduğu ifade edildi. Programın sonunda, emeği geçen tüm kurumlara, bilim insanlarına, vakıf yöneticilerine ve katılımcılara teşekkür edilerek, kamuoyuna saygı sunuldu. - ERZURUM