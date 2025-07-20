Fransız Bisikletçi Türkiye\'de

Fransa'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Jocelyn Dautel, Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı. 9 Mayıs'ta yola çıkan 35 yaşındaki Fransız, şu ana kadar yaklaşık 3 bin 500 kilometre pedal çevirdiğini söyledi.

Fransa'da muhasebecilik yapan Dautel, günde ortalama 80 kilometre yol katettiğini belirtti. Yolculuğu boyunca İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan gibi ülkeleri gezdiğini ifade eden bisiklet tutkunu, ilk defa geldiği Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Fransız sporsever Dautel 2023'te de küçük bir tur yaptığını belirterek, "Coğrafi yapıları farklı ve yüksek rakımlı ülkeleri geziyorum. Türkiye'de şimdiye kadar İstanbul, Antalya, Bursa ve Konya gibi şehirleri gezdim. Türk insanının misafirperverliği ve yardımseverliğinden çok etkilendim" dedi. - KONYA