Fuat Usta'dan Bütçe Dostu Ejderha Kebabı - Son Dakika
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Yerel

Fuat Usta'dan Bütçe Dostu Ejderha Kebabı

Elazığ'da Fuat Usta, 250 liralık Ejderha Kebabı ile yüksek fiyatlara meydan okuyor.

09.11.2024 11:31
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Elazığ'da 15 yıldır hizmet veren Fuat Usta, halkın uygun fiyata kaliteli yemek yiyebilmesi için 'Ejderha Kebabı' gibi özel kampanyalar sunuyor. Kuşbaşı et, adana kebap, tavuk şiş, ciğer ve lahmacundan oluşan 'Ejderha Kebabını' 250 liraya sunarak, büyükşehirlerde bin liraya satılan benzer tabaklara meydan okuyor. Bu lezzetli ve bütçe dostu kampanya, özellikle öğrenciler ve işçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Elazığ'da 15 yıldır kent merkezinde hizmet veren Fuat Usta, artan fiyatlara inat, herkesin uygun fiyata kaliteli yemek yiyebilmesi için özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. Kebap ve lahmacun başta olmak üzere birçok ızgara çeşidiyle hizmet veren işletmede, geçtiğimiz günlerde duyurduğu 4 adana, 4 tavuk şiş ve 4 lahmacundan oluşan 550 liralık kampanya büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise yeni kampanyası "Ejderha Kebabı" ile damaklarda lezzet şöleni oluşturuyor. Ejderha Kebabı adını verdiği bu özel tabak, kuşbaşı et, adana kebap, tavuk şiş, ciğer ve lahmacundan oluşuyor. Fuat Usta, diğer şehirlerde bin liraya kadar çıkan benzer tabakların aksine, maliyeti 190 lira olan bu lezzet dolu tabağı müşterilerine sadece 250 liradan veriyor. Fuat Usta, "Bırakın, halk yesin. Halk bizi bu yere getirdi, biz de halkımıza uygun fiyatla hizmet veriyoruz" diyerek fiyat politikasını halkın yararına şekillendirdiğini belirtti. Ayrıca, gün içerisinde yoğun ilgi gören bu kampanya, özellikle öğle saatlerinde öğrenci ve işçi gibi geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih ediliyor. Hem lezzetli hem de bütçe dostu olmasıyla öne çıkan Ejderha Kebabı, Elazığ'ın ve Türkiye'nin dört bir yanından müşterileri çekiyor. İstanbul'dan gelen müşteriler bile, buradaki fiyatların büyük şehirlerdekinin çok altında olduğunu belirterek, Fuat Usta'nın halk dostu kampanyasını takdirle karşılıyor.

"Bir kamyon yemek yiyorsunuz, 250 lira veriyorsunuz"

Fırsatçılara inat kampanyalarına devam edeceğini dile getiren Fuat Usta, "Gitmiş denizin ortasına veya yanına bir yer yapmış böyle bir tabağa 3 bin liradan fiyat veriyor. Normal yerlerde gördüğünüz tabağı 750 ile bin 500 lira arasında bir fiyat verenler var. Peki, Fuat Usta niye bunu 250 liraya veriyor? Bırakın, halk yesin. Halk sizi bir yere getirdi siz de halkın DNA'sıyla oynuyorsunuz. Sırf çocuklarınız güzel okullarda okusun, Amerika'larda okusun istiyorsunuz. Ben bu olaya izin vermem. Hak, haktır. Bu tabakta kuşbaşı, Adana kebap, tavuk şiş, ciğer ve lahmacun var. Bir kamyon yemek yiyorsunuz, 250 lira veriyorsunuz. Bu tabağın maliyeti 190 lira, biz sürümden kazanıyoruz. Kiramız da az değil, aylık 40 bin lira kira veriyorum. Bize çok lakap taktılar, bu kebabımızın adı da Ejderha Kebabı" dedi.

"Bu tabak İstanbul'da bin liradır"

İstanbul'dan gelen müşterilerden Çetin Kayacı, "Buraya iş icabı geldik ama yemeklerin tadına baktık çok güzel. Fiyatlar çok uygun. Bu fırsat döneminde Fuat Usta çok büyük kampanyalar yapıyor. Allah, daha bol kazançlar versin. Bu tabak İstanbul'da bin liradır" diye konuştu.

Müşterilerden Tuncay ise "Nakliye sektöründen dolayı Türkiye'nin her yerini geziyorum. Önemli olan reklam değil, önemli olan lezzet ve kalite. Fuat Usta'da yemekler hem lezzetli hem kaliteli hem de uygun. Şimdiki dönemlerde fiyatları yükseltmenin bir anlamı yok. Ben, Fuat Usta'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fuat Usta'dan Bütçe Dostu Ejderha Kebabı - Son Dakika

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