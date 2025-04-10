Gazeteciler Gazze\'deki Saldırılara Protesto Düzenledi

Batman'da ulusal ve yerel medya çalışanları, Gazze'de meslektaşlarının katledilmesini kamera, fotoğraf makinesi ve kalemlerini yere bırakarak protesto etti.

Gülistan Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen yerel ve ulusal medya mensupları, İsrail'in Gazze'de meslektaşlarını katletmesine tepki gösterdi. Gazeteciler adına basın açıklamasını okuyan Batman Bağımsız Gazeteciler Derneği Başkanı Veysi Demir, siyonist işgalcilerin bir buçuk yılda tam 211 gazeteciyi katlettiklerini belirtti. Tek amaçları haber peşinde koşmak, gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak olan, fotoğraf makinelerinden başka hiçbir silahları olmayan, uluslararası kanunlarla hayatları güvence altına alınmış 211 meslektaşlarının vahşice katledildiğini aktaran Demir, bu sayının modern dünya tarihinde katledilen gazeteci sayısından fazla olduğuna vurgu yaptı. Siyonistlerin gazetecileri katletmeye devam ettiğini ifade eden Demir, "Siyonist haydut rejim, Amerika'nın ve diğer Batılı ülkelerin de desteğini arkalarına alarak Gazze'de, Filistin'de insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından, soykırımlarından birini gerçekleştiriyorlar. Tüm insani değerleri ayaklar altına alarak, hiçbir hukuki ve ahlaki kural tanımadan kadın, çocuk, genç, yaşlı ayrımı gözetmeden şimdiye kadar 50 binden fazla masum, günahsız, sivil insanı katlettiler" dedi.

Batman'daki basın mensupları olarak meslektaşlarına yönelik bu hukuksuz ve insanlık dışı saldırıları protesto ettiklerini dile getiren Demir, "Gazze'de ve Filistin'in diğer şehirlerinde zulme uğrayan, katledilen basın mensubu kardeşlerimizin acılarına ortak olduğumuzu ilan ediyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki gazete cemiyetleri, basın teşkilatları, yazar ve aydınlar; gazeteci katliamına karşı ayağa kalkmalı, siyonistlerin bu insanlık dışı saldırılarına karşı harekete geçmelidirler" diye konuştu.

Eyleme katılan gazeteci Recep Akın, "Burada meslektaşlarımızla birlikte bir araya geldik. Gazze'de meslektaşlarımız vahşice öldürülüp katlediliyor İsrail tarafından. Biz bu katliamları ve yaşanan ölümleri kabul etmiyoruz" dedi.

Gazeteci Ahmet Işık ise, "Gazze'de meslektaşlarımız her gün öldürülüyor. Tabii sadece gazeteciler değil, çocuk, yaşlı, kadınlar bombaların altında hayatını kaybediyor. Biz de Gazze'de yaşamını yitiren meslektaşlarımıza destek olmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Gazeteci Hayrettin Akdağ, "Bugün Gazze'de olan zulüm her tarafı kuşatmıştır. Gazze'de öldürülen meslektaşlarımız için biz burada toplandık" ifadelerine yer verdi. - BATMAN