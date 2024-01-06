Gazetecilerden '100. Yılda Pamukkale' fotoğraf sergisi

DENİZLİ - Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında 100. Yılda Pamukkale Fotoğraf Sergisi açıldı. 64 eserin yer aldığı sergide İhlas Haber Ajansı'nın 3 fotoğrafı da sergide yer buldu. Sergi, 11 Ocak Perşembe gününe kadar Turan Bahadır Sanat Galerisi'nde ziyarete açık olacak.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde '100. Yılda Pamukkale' adlı fotoğraf sergisi düzenledi. Turan Bahadır Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılış törenine, TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli Barosu Başkanı Adnan Demirdöğer, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, Tabip Odası Başkanı Fazıl Necdet Ardıç, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, DGC üyeleri ve davetliler katıldı.

"Fotoğraflar özellikle 1990'lı yıllardan sonra oluşuyor"

Açılışta konuşan DGC Başkanı Osman Nuri Boyacı, "Sergimizdeki fotoğrafların bir bölümü önceki dönem başkanımız Muhammet Karaçay'ın Denizli'mizin önemli isimlerinin arşivlerinden bulup çıkardığı fotoğraflardan oluşuyor. Özellikle yerel gazetecilik, 1980'li yıllardan sonra ofset tekniğe geçti. Daha önce tipo baskılı gazeteler vardı. Tipo baskılı gazetelerde fazla fotoğraf kullanılmıyordu. Daha çok maliyeti yüksek olan klişe baskı kullanılıyordu. 1980'li yıllardan sonra gazetelerimizde fotoğraflar önce siyah beyaz, daha sonra renkli fotoğraflar görmeye başladık. Gazeteci arkadaşlarımızın çektiği fotoğraflar özellikle 1990'lı yıllardan sonra oluşuyor" dedi.

"En eski fotoğraf 1933 yılına ait"

Sergideki en eski fotoğrafın 1933 yılına ait olduğunu ifade eden Boyacı, " Orhan Özdemir'in arşivinden günümüze taşınmış bir fotoğraf. O nedenle sergimize '100. Yılda Pamukkale' ismini verdik. Özel arşivlerden ve gazeteci meslektaşlarımızın vizörüne yansıyan karelerden oluşan fotoğraf sergimizle Denizli'mizin doğa harikası, Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin tanıtımına bir nebze olsun katkıda bulunmayı amaçladık" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından 64 eserin yer aldığı sergi açıldı. İhlas Haber Ajansı Denizli Muhabiri Semih Can Yılmaz, sergide 3 özel fotoğrafı yer aldı. Bu özel fotoğraflar, 100. yılda Pamukkale'nin güzelliklerini ve önemli anları yansıtan etkileyici karelerden oluşuyordu. 100. Yılda Pamukkale Fotoğrafları sergisi, 11 Ocak Perşembe gününe kadar ziyarete açık olacak.