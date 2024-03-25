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Gazi Konut Kuzeyşehir'de hak sahiplerinin anahtarları teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Gazi Konut tarafından Kuzeyşehir'de yapılan 387 konutun anahtar teslim töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekillerinin katılımıyla yapıldı.

Kentte yaşanan konut ihtiyacının giderilmesi, vatandaşların uygun fiyata ev sahibi olması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gazi Konut tarafından 32 bin metrekare alanda 18 ayda tamamlanan 227'i 2+1, 160'ı 3+1 olmak üzere toplam 387 konut için anahtar teslim töreni düzenlendi. Anahtarlarını teslim hak sahiplerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi halı ve battaniye hediye etti.

Gazi Konut tarafından değerlendirilen ve planlanan konut sayısı 14 bin konut yer alıyor. 2021 yılında başlayan çalışma Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Gazi Konut proje kapsamında ikinci etaplar için talep aldı, kuraları çekerek hak sahiplerini belirledi.

"Bir dağdan bir şehir oldu"

Anahtar teslim töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ekip olarak çalışarak Kuzeyşehir Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bir dağdan bir şehir oldu. Bu dağdan bu şehri yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, vekillerimize teşekkür ediyoruz. Bu hikaye uzun bir hikaye. 2014 yılında belediye başkanı olunca ilk başta gördük ki büyük bir konut açığı var. OSB'de 250 bin çalışan var. Başta 1970'li yıllarda OSB ile bu konutlar beraber planlanmış olsaydı, bu şehrin hissettiği kentsel dönüşüm ihtiyacının 3'te bir azalırdı. Maalesef sanayileşirken konut bir bütün olarak bakılmayınca bir yol yapmak için bina yıkmak zorunda kalıyoruz. Kentsel dönüşüm bugün en büyük sorunlardan birisi. Buraya başladığımızda TOKİ ile araziye geldiğimizde ilk başta yol çalışmalarıyla başladık. Sorunları çözmek için her zaman Ankara ile dirsek temasında çalıştık" dedi.

"Vatandaşların uygun ev almaları için çalışmalar yürüttük"

Projenin hayata geçerken dünyada yaşanan sıkıntıların etkilerini en aza indirmeye çalıştıklarını konuşmasında aktaran Başkan Şahin, "Her şeyi bakanlıklardan bekleyemeyiz dedik oturduk ve şirketleştik Gazi Konut'u kurduk. İyi çalışma ve planlamayla devam ettik sizinle anlaşmaları imzaladık. Vatandaşların uygun ev almaları için çalışmalar yürüttük. Yapacak çok işimiz var. Burası için çalışmalarımız sürüyor. Bir millet bahçesi açıyoruz buraya. Yeni dönemde Kuzeyşehir'i Aktoprak'a bağlayacağız yeni çevreyoluyla. Adana yoluna bağlanacak burası" şeklinde konuştu.

"Çok uygun maliyetle belediyemiz buradaki vatandaşları ev sahibi yapıyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise konuşmasında Gaziantep'in enerjisine dikkat çekerek, "Enerji anlamında yapılan çalışmalarla hem Türkiye'ye öncü bir belediyecilik sergileniyor hem de Avrupa'da yeşil şehirler kategorisine girdik. Bugün burada sıcak yuvalarımıza kavuşuyoruz. Çok uygun maliyetle belediyemiz buradaki vatandaşları ev sahibi yapıyor. Bu önemli hizmete imza atan Başkan Fatma Şahin ve ekibine, milletvekillerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anahtarlar telim edildi. Gazi Konut Kuzeyşehir Konutları'nın örnek daireleri katılımcılar tarafından gezildi.