Gaziantep Belediye Spor Kulübü\'nün yeni hedefi: 10 bin başarı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Belediye Spor Kulübü'nün "Hedef 10 Bin Başarı Programı" tanıtım toplantısı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

"Spor Şehri Gaziantep" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kulüp, 26 ana branş ve 7 paralimpik branş olmak üzere toplam 33 farklı alanda, 3 bin sporcu ile çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, yıl sonuna kadar elde edilen 9 bin 31 başarıyı 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.

Toplam 43 farklı sportif tesiste, 87 uzman antrenör eşliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sporcular ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanırken, "10 bin başarı" hedefi doğrultusunda kapsamlı bir programlama süreci başlatıldı.

Branş bazlı ihtisaslaşma çalışmalarına ağırlık veren kulüp, başta futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere takım sporlarında alt yaş gruplarındaki müsabık takım sayısını artırarak, sporculara daha nitelikli şartlarda yarışma imkanı sunmayı sürdürüyor.

"Şimdi hedef on bin başarı"

Programda sporcularla bir araya gelen ve konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, genç sporcuların başarı bayrağını alıp ileri taşıyacaklarını ifade ederek, "Bu şehri eğitim şehri, bilim şehri, kültür sanat şehri ama 'Hep birlikte spor şehri yapacağız' dedik. 'Şimdi hedef on bin başarı' diyoruz. Burada antrenörlerimiz çok önemli. Bu madalyalar kendiliğinden gelmiyor. Alın teri, akıl teri. Büyük bir gayret, büyük bir imanla büyük bir hedefe odaklanmak gerekiyor. Bize düşen şey, küçücük bir destek, malzeme, tesis. Bugün artık büyük hedeflere doğru gidiyoruz. 2053'e koşacağız. 2053'te biz yokuz. Ama yarının belediye başkanları burada. Yarının il müdürleri burada, yarının bakanları burada, yarının güçlü sporcuları burada olacak. 2071'e koşacaksınız. Yarın siz de burada milli sporcular olarak Al yıldızlı Bayrağı bütün dünyaya dalgalandırıp 'Korkma!' diye başlayan İstiklal Marşımızı bütün dünyada okutacaksınız. '10 bin başarı hedefine odaklanın' diyoruz" dedi.

"Ne olursa olsun iyi sporcu, iyi antrenörün elinde pişer"

Programda yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise Yetenek Kaşifi ile geleceğin sporcularının keşfedildiği ve spor şehrinin basamak taşlarının döşendiğini ifade ederek, "Bir taraftan okul sporlarıyla, spor okullarıyla birlikte çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayıp müsabık sporculuğa doğru giden bir alan, bir taraftan da Gaziantep'te sporun lokomotif görevi yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Siz gençler, tüm basamaklamalarını bir araya getirmiş en altından en müsabık sporcuya kadar teşkilatlanmasını sağlamış çok önemli bir şehirde spor yapıyorsunuz. Ne olursa olsun iyi sporcu, iyi antrenörün elinde pişer. Antrenörlerimizin sadece sportif anlamdaki yetenekleri değil insani ve beşeri ilişkilerinde de sizlere katmış olduğu çok ciddi faydalar var" ifadelerine yer verdi.

"Bu başarılar güçlü bir vizyonun sonucudur"

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ömer Alper Köroğlu ise konuşmasında, Gaziantep'in "spor şehri" kimliğine yakışır başarılara imza atıldığını belirterek, bu başarıların arkasında güçlü bir irade, vizyon ve liderlik bulunduğunu, bu liderliğin de Başkan Fatma Şahin tarafından ortaya konduğunu ifade etti.

Kamil Ocak Spor Salonu, başarıların sergileneceği bir merkeze dönüşüyor

Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal da kulübün elde ettiği başarılar, takımların gelişim süreçleri ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi verdi. Özdal ayrıca, Gaziantep Belediye Spor Kulübü'nün kazandığı ödül ve kupaların sergileneceği bir müze için Kamil Ocak Spor Salonu'nda planlama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. - GAZİANTEP