Gaziantep Büyükşehir, Bağdat'taki Türkiye Bahçesi'ne 5 bin fidan hediye etti - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir, Bağdat'taki Türkiye Bahçesi'ne 5 bin fidan hediye etti

Gaziantep Büyükşehir, Bağdat\'taki Türkiye Bahçesi\'ne 5 bin fidan hediye etti
26.05.2025 15:01  Güncelleme: 15:03
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Bağdat'ta oluşturulan Türkiye Bahçesi'ne dikilmek üzere 5 bin zeytin ve incir fidanı hediye etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Bağdat'ta oluşturulan Türkiye Bahçesi'ne dikilmek üzere 5 bin zeytin ve incir fidanı hediye etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'a, kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek ve başta teknik iş birliği olmak üzere birçok alanda temaslarda bulunmak amacıyla giden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Zevra Parkı'ndaki Türkiye Bahçesi'ne dikilmek üzere 5 bin zeytin ve incir fidanı takdim etti. Parkın Türkiye Bahçesi bölümünde, Gaziantep'e özgü mimari unsurlar, bitki çeşitliliği ve peyzaj düzenlemeleri ile kardeşlik temasını yansıtan sosyal alanlar yer alıyor.

"Gazi Şehir'de Bağdat Bahçesi kurulacak"

Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Musa ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile birlikte dikim törenine katılan Başkan Şahin, Gazi şehirde de bir Bağdat Bahçesi kurulacağını belirtti. Başkan Şahin ayrıca, Bağdat ile inanç turizmi alanındaki iş birliklerinin süreceğini ifade etti.

"Bağdat ve Gaziantep kardeşliği çocukların ölmediği ve öldürülmediği bir dünya için daha da güçlenmek zorunda"

Fidan dikim töreninde basına açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin, Bağdat ile tarihi bağlara vurgu yaparak, "İslam Mekke'de doğdu, Basra başta olmak üzere fetihler burada oldu ama İslam medeniyeti Bağdat'ta gelişti. Bugün Gazze'deki çocuklar ölüyor ve öldürülmeye devam ediyor. Bağdat ve Gaziantep kardeşliği çocukların ölmediği ve öldürülmediği bir dünya için daha da güçlenmek zorunda. Gaziantep'te bir millet bahçemiz var, 280 dönüm ve oraya 'Bağdat Bahçesi' yapacağız. Bağdat Bahçesi'nin Gaziantep'te yapıldığı ve Türkiye Bahçesi'nin Bağdat'ta yapıldığı yeni dönemin başlangıcındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin değerli çalışmalarıyla zaten bir devlet aklı çalışıyor. Yerelden yerele de biz bu işi güçlendireceğiz" diye konuştu.

Başkan Şahin, Bağdat'ın İslam medeniyetinin şehri olduğuna dikkat çekerek, İmam Azam Ebu Hanife en-Numan'ın türbesini ziyaret edeceklerini söyledi.

Şeyh Abdulkadir Geylani türbesi ve külliyesini de ziyaret ettiklerini anlatan Şahin, Irak'ta inanç turizminin bulunduğunu ve bu anlamda iki belediye arasındaki iş birliğinin güçleneceğini ifade etti.

Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Musa da yapılan çalışmanın, iki şehir belediyesi arasında imzalanan anlaşma kapsamında olduğunu ve bu anlaşmanın uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Törene katılan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ise iki kent arasındaki kardeş şehir anlaşmasına dikkat çekerek, "Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen 'Geleceğe Nefes' kampanyasının Bağdat'ın en müstesna parkı olan Zevra Parkı'nda Türkiye bölümünün açılması suretiyle hayata geçirildiğini görüyoruz. Geneli zeytin olan, bir miktar da incirin yer aldığı 5 bin fidan getirdik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir, Bağdat'taki Türkiye Bahçesi'ne 5 bin fidan hediye etti - Son Dakika

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