Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya Su Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya Su Günü'nü kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya Su Günü\'nü kutladı

Başkan Fatma Şahin, suyun önemine vurgu yaparak, Gaziantep'in su kaynaklarını korumak için yapılan çalışmalardan bahsetti.

22.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Başkan Fatma Şahin, dünya genelinde yaşanan iklim kriziyle birlikte ortaya çıkan su kıtlığının her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirterek, "Yaşamın kaynağı olan suyun korunması için büyük yatırımlar yaptık ve bugün Türkiye'nin Melen'den sonra en büyük içme suyu projesini tamamlayarak şehre memba su kalitesini getirdik, 2050'ye kadar su ihtiyacımızı karşıladık" dedi.

Mesajının devamında Başkan Şahin, su yönetiminin artık petrol, altın yönetimi kadar değerli ve önemli olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ olarak 2053 yılını esas alan İçmesuyu ve Atıksu Master Planı'nı hazırlıyor, şehrimizdeki suyun nabzını tutuyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğim ilk günden itibaren gündemimiz her zaman su oldu. Görevimizin ilk günlerinde ciddi su sıkıntıları yaşadık. Sorunun kalıcı çözümü ve şehrin ihtiyaçlarının karşılanması adına yoğun bir çalışma başlattık. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete bölgesinden Düzbağ'ın suyunu 144 kilometreyi bulan isale, iletim ve dağıtım hattı ile regülatör tamamlanarak Gazi şehre getirdik. Projede döşenen 2,6 metre çaplı borular Türkiye'de içme suyu amaçlı kullanılan boruları oldu. Proje kapsamında 3 bin 600 metre uzunluğunda 5,6 metre çapında tünel açıldı. Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı'nın devamı olacak, belediye eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ Barajı'nı da yeni dönemde yapacağız. Bu büyük projenin yanı sıra su kaynaklarımızın güçlendirilmesi amacıyla çalışmaları sürdürüyoruz. GASKİ'nin projelerle su ihtiyacını karşılarken bir diğer çevresel kirletici olan atıksuların arıtılması ve doğaya zarar verilmemesi için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Mizmilli bölgesinde 30 kuyu, Kartalkaya'da 1 baraj ve Düzbağ'da 1 regülatörümüzden aldığımız hamsuları, içmesuyu arıtma tesisimizde titizlikle arıtıyoruz. Yaklaşık 4 bin kilometrelik içmesuyu hattımızla, günde ortalama 500 yüzbin metreküp içilebilir kalitede içmesuyunu, Gazianteplilere kesintisiz ulaştırıyoruz. GASKİ, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak adına, yılda 190 milyon metreküpün üzerinde içmesuyu üretiyor. Dünyada bu miktarda suyu kendi sınırları dışından sağlayan ve vatandaşının kullanımına sunan çok az şehir var. Kullanımla beraber kısa zaman önce tamamladığımız Kuzeyşehir TOKİ, Yavuzeli ve Nizip ileri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerimiz, yapımına devam ettiğimiz Yeşilyurt, Karkamış, Kuzeyşehir, Kızılhisar ve Beylerbeyi Beykent Atıksu Arıtma Tesislerimiz ile arıttığımız atıksuları, yeniden arıtarak son dezenfeksiyon işleminden geçiriyor ve geri dönüşüm suyu elde ediyoruz. Bu suları daha sonra doğa ile buluşturuyoruz. Geleceğe temiz ve çevreci bir Gaziantep bırakmak en büyük amaçlarımızdan. Bu yönde planlamalar yaptık ve büyük çözümler üretiyoruz. Gaziantep'in kaynaklarını arttırmak amacıyla planlama aşamasını bitirdiğimiz Düzbağ Barajı ve ona bağlı hizmet verecek olan Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesislerimiz ile gelecekte su arzında meydana gelebilecek sorunları, bugünden çözmeye çalışıyoruz. Her bir damla suyun önemini bilerek, Gaziantep'te kayıp-kaçak oranını düşürecek çalışmaları hızla yürütüyoruz. 2022 yılında yüzde 27,00'ye kadar düşürdük. Bu rakamı daha da aşağı çekmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. GASKİ olarak Gaziantep'e sağladığımız suyu, kaynağında koruyor, titizlikle arıtıyor ve evlerinize gereken tedbirleri alarak ulaştırıyoruz. GASKİ'nin Gaziantep'e sağladığı içmesuyunun kalitesi, Sağlık Bakanlığı'nın 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik' kriterlerine ve uluslararası standartlara her zaman uygun. Bu düşüncede, binaların iç tesisatlarında eski kurşun boru kullanılmıyor ise ve varsa bina depoları 6 ayda bir temizleniyor ise, Gaziantep'e verdiğimiz su, içme ve kullanma amacıyla güvenle tüketilebilir. Su insanlığın ortak mirasıdır. Şehrimizin, ülkemizin su kaynaklarını korumak için hepimize görev düşüyor. Gaziantep için bugün biz kurum olarak adımlarımızı attık ama hep birlikte su kaynaklarımızı kirletmemeye dikkat etmeli ve tüketimimizi azaltmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ ailesi olarak herkesin 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutluyor, bugünün su kullanma bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya Su Günü'nü kutladı - Son Dakika

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