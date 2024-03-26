Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engellilere Destek Oluyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, yeni hizmete alınan Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde tedavilerden yararlanan engellilerle bir araya geldi.

Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, sosyal belediyecilikte öncü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), vermiş olduğu bu hizmetle engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu ortez ve protezlerin maliyetlerini düşürüyor, fonksiyonel ve estetik ortez veya protezlere kolaylıkla ulaşılabilirlik sağlıyor.

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen bu projeler, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik çeşitli hizmetlerin yanı sıra toplumsal yaşama daha rahat katılımlarını sağlamak adına önemli adımlar içeriyor. Bu kapsamda, sosyo-ekonomik gelir seviyesi düşük olan dezavantajlı gruplara, yatağa bağımlı hastalara, yaşlılara ve diğer ihtiyaç sahibi bireylere yönelik koruyucu teşhis, tedavi edici bakım ve yönlendirme hizmeti veriyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nin müzik öğretmenlerinin müzik ile başlayan program, Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde görev yapan fizyoterapist Zeynep Büyükardıç'ın hayat hikayesini konu alan kısa film ile devam etti.

"Yaşanan zorlukları da kendi hayatımda yaşadım"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açılış konuşmasında engelli bireylerin yaşadığı zorlukları çok iyi bildiğini ifade ederek, "Geldiğimiz noktada ben nasıl bakıyorum. Gözümü açtığımda engelli bir babanın evladı olarak doğdum. Engelli bir annenin babanın çocuğunun olduğunu biliyorum. Yaşanan zorlukları da kendi hayatımda yaşadım. Vazgeçmedik mücadele ettik. Çocukların önündeki bütün engelleri kaldırıyorlar. Dünyanın kabul gördüğü en iyi üniversiteleri kazanıyorlar. Bu beyinler bizim için kalkınma projesi. Ben buna böyle bakıyorum. Bu ülkeyi eğer kalkındıracaksak, orta gelir tuzağından kaldıracaksak, kadını, erkeği, yaşlıyı, engellisi herkesi birinci sınıf vatandaş yapacaksak karar mekanizmasına almayı başarmamız lazım" dedi.

"Bu memleketi engelsiz yapacağız"

Gaziantep'te bütün engelleri kaldırıp memleketi engelsiz yapacağını belirten Başkan Şahin, "Damdan düşen çözüm üretiyor. Kalp gözleri açık onların. Bu nasıl bir irade, bu nasıl bir fazilet. Önce insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Bütün engellilerin duasını alın. Eğitim sağlık istihdam bizim kalkınma modelimiz. Engellerin önündeki engelleri kaldıralım. Bu şehri engelsiz hale dönüştürelim. Bu memleketi engelsiz yapacağız. Engelli dostu yapacağız. O yüzden insanı bakacağız. İnsanca bakacağız. Vicdani bakacağız. Birbirimizin yeteneklerini keşfedeceğiz. Bu memleketi güçlü, huzurlu, mutlu bir memleket yapacağız" ifadelerini kullandı.

Projenin öncüsü ve gönül elçisi hayırsever Şehnaz Çehreli Shefik, depremde ampute olan bir anneden etkilenen ve bu projeye hayalle başladığını belirterek, "Fatma Şahin daha deprem olmadan bir buçuk yıl önce büyük ileri öngörüyle protez ve ortez merkezinin projesini hazırlatmış. Başkanın ve ekibinin destekleriyle bu merkezin de yapılmasını hep birlikte sağlayabildik. Bu sadece küçük bir başlangıç. Amacımız farkındalığı artırmak. Burada bu proje ilk olarak yerel yönetime ait. Gaziantep lokasyonu itibariyle tüm bölgeye hitap edecek. Sadece Türkiye değil tüm bölgeye hitap edecek. Burayı bu konudaki önemli bir sağlık merkezi haline getirmek bizim paydaşlarımızın ana amacıdır" şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Fatma Şahin'in tecrübesiyle ekibinin destekleriyle ortaya çıkan projeye teşekkür ederek, "Bugün ki proje sadece Gaziantep'te değil, Türkiye'de değil dünya da yok. Yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir iş, hiçbir ürün emek vermeden ortaya çıkmıyor" dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Başkan Fatma Şahin'in engellilere yönelik farkındalığı artırdığından dolayı teşekkür ederek, "Herkesin yapacağı bir iş var. Devlet yönetmek elle ayakla değil, akılla olur. Büyükşehirlerin tamamında Engelliler Daire Başkanlığı ve müdürlüğü kurulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

6 Şubat depremlerinde kolu ve bacağı ampute olmasının ardından Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ndeki tedavisinden sonra orada Fizyoterapist olarak devam eden Zeynep Büyükardıç, "Tedavilerimin ardından bu merkezde göreve başladım. Depremden sonraki mottom benimle aynı hayatı paylaşan hastalarımıza bir rol model olmak. Yeni hayata tutunmama sebep olduğu için sayın Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programın sonunda hediye ve plaket takdim edildi. - GAZİANTEP