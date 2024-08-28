Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GastroAntep Kültür Yolu Festivali İstişare Toplantısı Yaptı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "GastroAntep Kültür Yolu Festivali" ile ilgili kentin sektör temsilcileriyle istişare toplantısı yapıldı.

Gastroantep Kültür Yolu Festivali Gastronomi etkinliklerinin hazırlıkları sürerken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Panorama 25 Aralık Müzesi'nde düzenlenen toplantıda şehirde bulunan gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcilerine festival hakkında bilgiler verdi.

Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak

14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali, şehrin önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Zengin programıyla dikkat çeken festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve bu etkinliklere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

"Biz dünyanın ilk üç mutfağı arasına girebiliriz"

Şehrin ekonomisini diri tutmak, gelecek vizyonunu yükseltmek için bir arada olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün bizim açımızdan önemli bir gün. Şehrimizin ekonomisini, istihdamını konuşacağız. Birlikte bu şehrin geleceğine dair bir söz söyledik: Bugün bu şehrin mutfağı İtalyan mutfakları Napoli, Viyana ve Roma ile yarışıyorsa, bu aslında tarih boyunca getirdiğimiz kültürün, bu toprakların bize verdiği en büyük mirasın sonucudur. Daha da önemlisi sizin inanmanızdır. Ben Roma'yı da Napoli'yi de görmüş biri olarak söyleyebilirim ki bizim hiçbir eksiğimiz yok. Biz dünyanın ilk üç mutfağı arasına girebiliriz. Topraktan gelen büyük bir lezzet var. Bizim tahıllarımız hiçbir yer de yok. Yetişmiş insan gücü, iyi bir şef, iyi bir ustanın elini hiçbir şey tutamaz" dedi.

Toplantının açılış konuşmasının ardından gastronomi etkinlikleri hakkında sunum yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin benzersiz mutfak kültürünü tanıttığı, gastronominin temeli olan tarımın sürdürülebilirliği için yaptığı projelerden ve turizmde sağladığı katkılardan bahsedildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin yöresel lezzetleri kalkındırmak için verdiği destekler hakkında bilgi verildi. Yeni dönemde şehrin lezzetlerinin tanıtılması yönünde yapılacak çalışmalar istişare edildi. Festivalin içeriğiyle ilgili soru cevap kısmına geçildi.

Açılış konuşması sonrası toplantıda yer alan Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Oda Başkanı Abdülkadir Katmerci, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Tuncay Tabur, İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan gibi isimler divanda yerini alarak festival üzerine görüşlerini belirtti ve yapılan hazırlıklara yönelik konuşmalarını yaptı. - GAZİANTEP